آگاهانه انتخاب کنیم نه احساسی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مهدی حسین‌نژادی*: انتخابات در کشور ما همواره معنایی فراتر از دیگر کشورها دارد و شرکت در انتخابات به عنوان وظیفه ای اعتقادی تلقی می شود.

انتخابات در واقع چهار رکن دارد و مردم، کاندیداها، مجریان انتخابات و رسانه ها سنگینی این حرکت در مسیر درست را بر دوش می کشند و در صورت بروز هرگونه مشکل در عملکرد هرکدام از این چهار رکن، نتیجه مورد انتظار حاصل نخواهد شد.

مردم به عنوان عامل مشروعیت نظام و یکی از ارکان انتخابات وظیفه دارند با حضور حداکثری و همچنین انتخاب افراد اصلح، این رویداد مهم را به گونه ای که نشانه دفاع از ارزش‌های انقلاب و اسلام و ارتقای مشروعیت و مقبولیت نظام باشد، برگزار کنند.

برجسته سازی و معیار قرار دادن آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب برای سنجش و انتخاب کاندیداها، نیز از دیگر وظایف مردم بوده تا بر این اساس، نتیجه انتخاب فرد اصلح به عنوان انتخابی حماسی و نه احساسی، حاصل شود.

اگر چه فضای باز سیاسی کشور و تبلیغات گسترده نامزدها و حضور پر رنگ رسانه‌ها در این مورد، زمینه روشنگری مردم نسبت به نامزدهای انتخاباتی خانه ملت و خبرگان رهبری را فراهم کرده است اما در نهایت این مردم هستند که با انتخاب خود مهم‌ترین دستاورد را که همان اقتدار ملی است را رقم می زنند.

امروز نیز یکی از حساس ترین انتخابات کشور برگزار می شود و لازم است مردم نقش همیشگی خود که حضور حداکثری است و این بار بیش از هر زمان دیگری مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده را به بهترین شکل ایفا کرده و با مشارکت وسیع در انتخابات هفتم اسفند ۹۴ بار دیگر هوشیاری و بصیرت خود را به رخ جهانیان کشیده، پاسخی دندان‌شکن به تبلیغات و جوسازی‌های دشمنان داده و با انتخاب نمایندگانی اصلح برای خانه ملت، به دور از جنجال‌های سیاسی و تنها برای تقویت نظام، حماسه‌ای دیگر رقم زده و از اصول، مبانی و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع کنند.

* خبرنگار و عضو خانه مطبوعات