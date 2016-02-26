ایران آماده امضای ۲۰میلیارد دلار قرارداد نفتی شد

سعید حافظی در گفتگو با مهر در تشریح مهمترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز در حوزه خلیج فارس، گفت: هم اکنون مذاکرات متعددی با شرکت‌های اروپایی و آسیایی برای اجرای طرح‌های جدید نفت و گازی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز انجام شده است.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اشاره به انجام مذاکراتی با شرکت‌های انی ایتالیا، توتال فرانسه و یک شرکت اتریشی، تصریح کرد: با وجود مذاکره، تاکنون قراردادی با هیچ شرکت اروپایی و آسیایی امضا نشده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه ارزش فرصت‌های سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران در منطقه خلیج فارس حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، اظهار داشت: از این میران بخشی از این سرمایه گذاری‌ها مربوط به توسعه میادین جدید نفت و گاز بوده که توسط شرکت مهندسی توسعه نفت و یا نفت و گاز پارس مذاکرات آن پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه بخشی دیگر از مذاکرات هم مربوط به توسعه میادین قدیمی و در حال تولید نفت است، تبیین کرد: در این میادین، افزایش ضریب بازیافت با رعایت تولید صیانتی از مهمترین اهداف جدید سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

حافظی همچنین در تشریح برخی از فرصت‌های جدید سرمایه گذاری در حوزه صنایع نفت و گاز ایران در خلیج فارس، توضیح داد: هم اکنون توسعه میادین نفتی سروش، نوروز، ابوذر، هنگام، درود و تعدادی دیگر از میادین مشترک نفت و گاز از مهمترین فرصت‌های سرمایه گذاری در این حوزه است.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره اخیرا در گفتگو با مهر با تشریح دو سناریوی افزایش تولید از میادین نفتی ایران در خلیج فارس، گفته است: تمامی طرح‌های جدید نفتی با اولویت افزایش برداشت از میادین مشترک اجرایی می‌شود.

به گزارش مهر، در کنار اجرای طرح‌های جدید افزایش تولید نفت، بازآوری برخی از چاه‌های نفتی یکی از سناریوهای افزایش تولید نفت ایران در منطقه خلیج فارس است به طوری‌که با انجام تعمیرات و حفاری برخی از چاه‌های قدیمی تولید نفت خام از این چاه‌ها را بار دیگر از سرگرفته خواهد شد.

بر این اساس در فاز اول اجرای این طرح تعمیر و از سرگیری تولید نفت خام از ۴۸ چاه در دستور کار قرار گرفته است، پیش بینی‌ها نشان می‌دهد با انجام این طرح بزرگ حفاری و تعمیراتی تا سال آینده حدود ۵۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید روزانه نفت خام ایران در خلیج فارس افزوده شود.