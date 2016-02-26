خراسان جنوبی صحنه حضور شد/ صفوف رای گیری قبل از آغاز انتخابات

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: ماراتن انتخابات مجلس دهم و پنجمین دوره مجلس خبرگان به نقطه اوج رسیده است و در واقع مهم‌ترین نقطه اوج هر انتخاباتی حضور پر شور مردم در پای صندوق‌های رای است که با این حساب خراسان جنوبی،‌ از ساعات اولیه صبح امروز، به نقطه اوج خود رسیده است.

مشاهدات خبرنگار مهر از شعبه‌های مختلف اخذ رای در شهر بیرجند حاکی از حضور پر شور مردم در پای صندوق‌های رای از ساعات ابتدایی صبح دارد.

مردم همیشه در صحنه خراسان جنوبی با شور و نشاط خاص از یک ساعت مانده به شروع انتخابات در مکانهای رأی گیری حضور داشتند و اکنون با آغاز رای گیری در شعب اخذ رای صف هایی را تشکیل داده اند و به نوبت رای خود را به صندوق ها می اندازند .

رای اولی‌ها بسیار خرسند از این هستند که برای نخستین باز می‌توانند در تعیین سرنوشت شهر، روستا و حتی کشورشان تاثیرگذار باشند و این نعمت را مدیون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌دانند.

در پاسخ به ندای رهبری لحظه ای درنگ نمی کنیم

یکی از شهروندان بیرجندی با اشاره به حضورش در قبل از ساعت آغاز رای گیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می گوید: با این انگیزه آمده ام تا به دشمنان انقلاب بگوییم در لبیک گویی به ندای رهبرم لحظه ای درنگ نکرده و نخواهم کرد.

علی احمدی حضور مردم در این انتخابات سرنوشت‌ساز دانست و گفت: چشم همه دنیا به انتخابات امروز ایران اسلامی است و می خواهم با حضورم در ساعات اولیه این پیام را به بدخواهان این نظام بدهم ملت ایران همیشه در صحنه و گوش به فرمان ولایت است.

دیگر شهروند بیرجند نیز بیان کرد: در ساعات اولیه در شعبه اخذ رای حاضر شدم تا دشمنان این نظام بدانند ملت ایران بهتر از همه دوره‌های گذشته پای صندوق‌ها رای حاضر خواهند شد.

زهرا بنی اسدی عنوان کرد: حضور گسترده در این عرصه نشان دهنده محبوبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در قلوب ملت است.

وی ادامه می دهد: رهبری در بیانات خود گفته اند دشمن به فکر نفوذ در کشور است من آمده ام به عنوان یک ایرانی بگویم ایران اسلامی مقتدرتر و قدرتمندتر از همیشه خواهد بود.

احساس مسئولیت در قبال نظام

شهروند دیگر بیرجندی پس از انداختن رای در صندوق به خبرنگار مهر گفت: خوشحالم از اینکه به ندای رهبر عزیزم لبیک گفتم و با حضور خود توانستم برگ زرینی بر افتخارات استان همیشه در صحنه بیفزایم.

رامین قاسمی از انگیزه اش برای حضور در اولین ساعت رای گیری می گوید: می خواهم رای من اولین تیر بر قلب بدخواهان نظام باشد.

وی تصریح کرد: مردم امروز متوجه شده اند که برای صیانت و حفظ اسلام و نظام جمهوری اسلامی باید آمد و رای داد.

پیام مردم برای حضور

وجه اله خدمتگزار هم صبح جمعه بعد از رای گیری در جمع خبرنگاران گفت: همان طوری که مقام معظم رهبری فرمودن در کار خیر باید پیش قدم بود و بنا به تاسی از ایشان در شعب ثبت نام اخذ رای حضور پیدا کردیم و رای خود را انداختیم.

وی ادامه داد: از مردم هم انتظار داریم که با شکوه آگاهانه متعهدانه و دلسوزانه در پای صندوق های رای حضور پیدا کنند و رای خود را در صدوق ها بیندازند.

وی با تاکید بر اینکه هرچه آرای محفوظه در استان بیشتر داشته باشیم نشان از آگاهی تدین و تعهد مردم استان دارد، عنوان داشت: انتخابات های گذشته حضور حداکثری مردم استان را نشان داده قطعا در این انتخابات نیز مردم حضور گسترده خود را به تصویر خواهند کشید.

وی ادامه داد: مردم میدانند هرچه با شکوه تر در شعب اخذ رای حضور پیدا کنند دشمنان انقلاب و نظام سرشکسته می شوند و میدانند که مردم در پای حفاظت و حراست از ارزش های انقلاب اسلامی خود ایستاده اند و به دشمنان که امروز به حضور مردم چشم دوخته اند خواهند گفت که ما همیشه در صحنه هستیم.

خدمتگزار برنده واقعی این انتخابات را مردم عنوان کرد و افزود: بازنده نیز دشمنان این مردم هستند که در صحنه های مختلف به دلیل حضوری آگاهانه آنها بازنده بوده اند.

وی اضافه کرد: پیام حضور مردم این را نشان می دهد که ما به سرنوشت خود حساسیم و پای ارزش های خود ایستاده ایم همه ایثارگان خانواده های معظم شهدا و همه کسانی که دل در گرو پیشرفت و توسعه استان دارند می گویند ما در سرنوشت خود سهیم هستیم.

خدمتگزار همچنین خطاب به نامزدها و هوادرانشان گفت: کسانی که در عرصه رقابت حضور پیدا کردند امروز که مردم پای صندوق می آیند و انتخاب خود را تصمیم گرفتند بعد از اینکه آرا را اعلام کردند برادرانه کنار یکدیگر باشند و با یکدیگر آگاهانه و دلسوزانه برای پیشرفت و آبادانی استان تلاش کنند.

بنابر اعلام مسئولان ستاد برگزاری انتخابات همه تمهیدات و تدابیر لازم برای برگزاری هرچه بهتر و باشکوه تر دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری فراهم شده است .

پیش‌بینی ۶۰۶ شعبه اخذ رأی در خراسان جنوبی

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تمامي ملزومات مورد نياز براي برگزاري انتخابات فراهم شده است، بیان داشت: ۶۰۶ شعبه اخذ رای در استان پیش بینی شده است.

علی جزندری با بیان اینکه در انتخابات امسال تعداد۲۵۳ شعبه اخذ رأی شهری و ۳۵۳ شعبه روستایی در استان داریم، بیان کرد: ۲۷۵ شعبه ثابت و ۳۳۱ شعبه سیار است.

وی از همکاری ۱۲ هزار نفر در امر برگزاری انتخابات در استان خبر داد و عنوان کرد:همراه داشتن شناسنامه و شماره ملی برای رای دادن الزامی است.

وی با بیان اینکه اسامی نامزدهای دو انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری باید در دو برگ تعرفه ثبت شود، عنوان کرد: افراد براي مجلس خبرگان رهبري نام يك كانديدا و در مجلس شوراي اسلامي نيز نام يك كانديدا را در برگه اخذ راي ثبت کنند.

وی با بیان اینکه عکس دار بودن شناسنامه الزامی نیست بیان کرد: رای دهندگان به همراه شناسنامه مدرک دیگری که احراز هویت آنها مشخص شود ارائه دهند می توانند را خود را به صندوق بیندازند.

وی تصریح کرد: در خراسان جنوبی همه باهم و به مانند حضور پرشور و حداکثری در انتخابات های گذشته خواهند آمد تا خالق حماسه سیاسی بزرگ باشند و موجب یاس و نا امیدی دشمنان شوند.

مردم خراسان جنوبی امروز آمده اند تا شور و شعور را در هم آمیزند و با آگاهی از شرایط نماینده اصلح و لزوم مشارکت در انتخابات با حضور خود در پای صندوقهای رای حضور حداکثری را به تصویر بکشند.