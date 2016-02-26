کار رای گیری در تمامی شعب اخذ رای در کمال آرامش در حال انجام است

محمود دلپسند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ساعت هشت صبح امروز کار رای گیری برای تعیین نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ۸۲۵ شعبه ثابت و سیار این استان در حال پیگیری است.

وی ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رای اظهار کرد: از ساعت هفت صبح در هر شعبه اخذ رای یک بازرس مستقر شده تا موارد پیرامونی شعب اخد رای و موارد داخل شعبه را مورد توجه قرار دهد.

دلپسند با بیان اینکه تا این ساعت از تعدادی از شعب اخذ رای در حوزه‌های مختلف بازدید شده است، تصریح کرد: حضور مردم در پای صندوق‌های رای با نظم و آرامش خاصی در حال انجام است و تا این ساعت هیچ گزارشی مبنی بر تخلف و یا سایر موارد گزارش نشده است.

وی افزود: کار اخذ رای در تمامی شعب اخذ رای استان هم اکنون با آرامش کامل و به درستی با حضور عوامل اجرایی و نظارتی و همکاری و همدلی آنان در حال انجام است و امیدواریم این آرامش تا پایان مهلت قانونی انتخابات زمینه حضور حداکثری مردم را فراهم کند.

دلپسند اظهار کرد: علاوه بر وجود یک بازرس در تمامی شعب اخذ رای به ازای هر ۱۰ شعبه یک سربازرس و بازرسین ویژه نیز بر کار رای گیری، به صورت محسوس و نامحسوس نظارت دارند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات خراسان شمالی به مردم همیشه در صحنه این استان که واجد شرایط رای دادن هستند توصیه کرد تا در ساعت‌های اولیه انتخابات در پای صندوق‌های رای حاضر شده و آرای خود را به صندوق‌های رای بیندازند.

وی تصریح کرد: تاخیر در دادن رای و درساعات پایانی کار اخذ رای علاوه بر ازدحام جمعیت در مقابل شعب اخذ رای، کار عوامل اجرایی را سخت‌تر و شمارش آرا را به تاخیر خواهد انداخت.

دلپسند با تاکید بر صیانت و حفاظت از آرای مردم اظهار کرد: امیدواریم که حضور حداکثری مردم در دو انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، برگ زرین دیگری را در تاریخ پر شکوه و حماسه این استان ثبت و ضبط کند.

به گفته وی برای برگزاری دو انتخابات امروز بیش از دو هزار ۳۰۰ خودرو برای حمل و نقل و جابجایی و برقراری امنیت اختصاص یافته و حدود یک هزار و ۱۰۰ دستگاه کامپیوتر با تجهیزات کامل در خدمت عوامل اجرایی و شعب اخذ رای قرار داده شده و۹۲۰ نفر نیروی انسانی متعهد و آموزش دیده در قالب هیات بازرسی استان و شهرستان، شعب اخذ رای، سر بازرسی و بازرسی ویژه بر فرآیند انتخابات امروز به صورت مستمر نظارت خواهند کرد.