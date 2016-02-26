ساخت مسجد در قطب شمال

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلمانان شهر «نوناووت» واقع در قطب شمالی در کانادا، کار ساخت نخستین مسجد را در این منطقه یخی پایان دادند. در منطقه ای که در طول سال هوای سرد و یخی است، ساخت مسجد با سختی های بسیاری مواجه بود.



نزدیک به ۱۰۰ مسلمان در شهر «نوناووت» ساکن هستند که در ساخت مسجد مشارکت داشتند. ساخت مسجد، حدود ۸۰۰ هزار دلار کانادا هزینه در برداشت و بیشتر لوازم بنایی و ساختمانی از طریق هوایی انجام گرفت. پس از ذوب شدن برخی یخ ها در این منطقه که در طول سال یخی است، کار انتقال هوایی انجام می گرفت.

عاصف علی، مدیر مرکز اسلامی شهر نانوونت به شبکه خبری «هافینگتون پست» عربی گفت: این دومین مسجدی است که مناطق شمال غربی ساخته شده است. یک مسجد سال ۲۰۱۰ میلادی در شهر «اینوویک» کانادا ساخته شد.

جمعیت اسلامی سال ۲۰۱۲ میلادی به زمین مسجد دست یافت، ولی برای انتقال مواد ساختمانی با مشکل مواجه بودند که پس از ذوب شدن برخی یخ ها این کار امکان پذیر شد.

سرزمین نوناووت در شمال کانادا واقع شده است که بزرگ ترین قلمرو آن است و از شرق به اقیانوس اطلس و مرز آبی با گرینلند و از غرب به سرزمین نورث وست تریتوریز و از شمال به قطب شمال و از جنوب به مانیتوبا همسایه است. زبان مردم در نوناووت، انگلیسی و فرانسوی است. سکونت در این منطقه به چهار هزار سال قبل باز می گردد و بیشترین جمعیت آن ها اسکیموها هستند که از آلاسکا به این سرزمین مهاجرت کرده اند. نوناووت به زبان اسکیموها به معنی «سرزمین ما» است. سمبل سرزمین نوناووت، گل است.