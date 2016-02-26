به گزارش خبرنگار مهر، از دقایق ابتدایی صبح امروز جمعه مردم استان کردستان همراه و همزمان با مردم سایر نقاط کشور حضوری پرشور در انتخابات از خود به نمایش گذاشتند.

در حالی که معمولا شعبه های اخذ رای در ساعت های اولیه شلوغ نیست و مردم رای دادن را به ساعات پایانی روز موکول می کنند امسال کردستانی ها به ویژه در شهر سنندج از همان ساعت اولیه اخذ رای در صحنه حضور پیدا کردند.

شور و شوق رای اولی های استان کردستان نیز در نوع خود جالب توجه است تا جایی که فریاد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در شعبه اخذ رای در مسجد جامع سنندج می گوید: احساسم قابل تصویر و توصیف نیست.

این رای اولی کردستان بیان کرد: امیدوارم که مردم با همان شور و هیجان در انتخابات این دوره نیز شرکت کنند و تشکیل مجلس قوی ضامن اقتدار بیشتر کشور خواهد بود.

دلنیا هم که همراه با مادرش و با لباس کردی در شعبه شماره ۶۳ سنندج حضور پیدا کرده است، از احساس خود که برای اولین بار در انتخابات شرکت کرده می گوید: حس خوبی است به هر حال من بالاخره امروز می بینم که در تعیین بخشی از سرنوشت خود و کشورم سهیم هستم.

سلام کارگر که لباس یک دست کردی پوشیده و در مسجد جامع سنندج حضور داشت، جدای از جلب توجه عکاسان و خبرنگاران می گفت: اگر می خواهیم کشورمان پیشرفت کند و دشمنان را مایوس کنیم همه باید در انتخابات حضور داشته باشند و این بسیار مهم است.

این مرد کری پوش سنندجی یادآور شد: مردم کردستان همواره همراه نظام و انقلاب بوده اند و در این دوره نیز بدون شک حضور مردم قابل توجه خواهد بود و این حضور می تواند دستاوردهای بسیاری به دنبال داشته باشد.

بانوان کردستانی هم در این دوره از انتخابات حضور قابل توجه خود در صحنه را به نمایش گذاشند و شعبه های اخذ رای نیز مملو از جمعیتی بود که از همان لحظه های ابتدایی خود را به شعبه های اخذ رای رساندند.

محبوبه خانم در شعبه شماره ۳۷ سنندج با همراهی یکی از نوه های خود در صحنه حضور پیدا کرده بود، می گفت: در تمامی انتخابات های بعد از انقلاب شرکت کرده و از دو روز قبل هم شناسنامه اش را دم دست گذاشته تا بتواند در ساعات اولیه در انتخابات حضور پیدا کند.

علیرضا آشناگر رئیس ستاد انتخابات استان کردستان هم ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در استان، اظهار داشت: پیش بینی می شود که در این دوره میزان مشارکت از دوره های قبلی بیشتر باشد.

وی گفت: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه در استان کردستان صورت گرفته و خوشبختانه تاکنون هم مشکلی وجود ندارد و تمامی عوامل اجرایی، نظارتی و بازرسی نیز در شعبه های اخذ رای حضور دارند.

صبح امروز و در ساعات اولیه نماینده ولی فقیه در کردستان، استاندار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در شعبه های اخذ رای حضور پیدا کرده و از روند برگزاری انتخابات بازدید کردند.

در همین حال گزارش خبرنگاران مهر در شهرستانهای مختلف استان کردستان حاکی است که حضور مردم در شعبه های اخذ رای قابل توجه بوده است و مردم در همان ساعت اولیه در صحنه حضور پیدا کرده اند.​