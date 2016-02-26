خبرگزاری مهر - گروه استانها: به سختی میتوان از خیابان های اصلی شهر عبور کرد.خورشید نظاره گر اولین ساعات روز جمعه است اما سیل جمعیت و ترافیک موجود در خیابانها انبوه...! فضای عجیبی بر شهرحاکم است و هر شخصی به طریقی سعی در پیشی گرفتن از دیگری دارد.
گویی شوقی دارند و برای رسیدن به اوج خوشبختی تلاش میکنند. با خودرویی زرد رنگ که ارم تاکسی بر روی آن حک شده از لابه لای دیگر خودروها عبور میکنم.
مردمک چشمانم بر روی ماشین های در حال عبور میغلتند. اکثر خوردوها از سرنشین پر شدهاند. عقربه های ساعت به سرعت در پی هم میدوند. راننده که مردی خوش سیما است متوجه نگاه سنگینم بر عرض خیابان طالقانی میشود. با دست ضربه ای به فرمان زده و میگوید انتخابات باعث ایجاد این ترافیک سنگین شده است.
دشمن از راه های مختلف صحنه انتخابات را رصد میکند
حسن محمدی در ادامه صحبت هایش به خبرنگار مهر میگوید: خلق این صحنهها توسط مردم امیدی برای نظام و نابودی برای دشمنان است.
بازدمش را با نفس عمیقی همراه ساخته و ادامه میدهد: دشمن از راه های مختلف صحنه انتخابات را رصد کرده و با دیدن این وحدت و یکپارچگی احساس خطر میکند.
محمدی ادامه میدهد: مردم خراسان جنوبی دوستدار رهبری و نظام جمهوری هستند بنابراین برای مبارزه با نقشهها و اهداف دشمن از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند.
وی با بیان اینکه هر رای مانند تیری به قلب دشمن است، بیان میکند: دشمن باید بداند که مردم همانند هشت سال دفاع مقدس اماده دفاع از ملت و سرزمینشان بوده ودر هر شرایطی به ندای رهبری لبیک میگویند.
به شعبه اخذ رای در شهرداری بیرجند نزدیک میشویم. جمع کثری از مردم حضور دارند. از کودکی پنج ساله که دست در دست مادری در گوشه ای ایستاده تا پیرمردی هشتاد ساله که با کمک عصا بر دیوار تکیه داده است.
جوهر آبی انگشتم قلب دشمنان را به خون کشیده است
به سختی نفس میکشد. از سرفه های مکررش پیداست که به دردی جانفرسا گرفتار است.
محاسنش سپید و دستانش لرزان به نظر میرسد. بردیواری تکیه داده و نگاهش را از لابه لای چین های اطراف چشمانش به انگشت اشارهاش دوخته است.
به سمتش میروم و سلام میکنم. صدایم برایش تازگی دارد. سرش را بالا گرفته و با صدایی که به سختی به گوش میرسد پاسخ میدهد. نگاهش مهربان و چشمانش از شوق میدرخشد.
گویی با چیزی حرف میزند. انگشت اشارهاش را با لا برده و میگوید: دشمن از این عضو کوچک هم میهراسد.
لبخند ملیحی بر صورتش نقش می بناند و در پاسخ به حیرت خبرنگار مهرمی افزید: امروز در تاریخ انقلاب جایگاه بالایی محسوب میشود چرا که سرنوشت چهار سال دیگر از عمر مملکت رقم میخورد.
محمد ایوبی انگشت اشاره که از جوهری آبی رنگ آغشته است را بر روی سینه گذاشته و میگوید: این جوهر آبی رنگ قلب دشمنان اسلام را به خون کشیده است.
آمده ام تا زمینه ذلت دشمنان را مهیا کنم
جوانی ۲۵ ساله در حالی که بایک دست کارت ملی و در دست دیگر خودکاری در دست دارد به سمت خیابان پاسداران در حرکت است.
به بهانه گرفتن خودکار اندکی زمان رفتنش را به تاخیر میاندازم. خودم را معرفی کرده و علت حضورش را در پای صندوق رای جویا میشوم.
علی مرتضایی با بیان اینکه آمده ام تا زمینه ذلت دشمنان را مهیا کنم، ادامه میدهد: دشمنان با تماشای این صحنه های پرشور مردمی به مرز نابودی میرسند.
وی خود را دانشجوی کامپوتر دانسته و می افرایید: در شرایط کنونی دشمن از طریق هکرهای روز دنیا و استفاده از پیشرفتهترین تکنولوژی سعی دارند در بین مسلمانان تقرقه ایجاد کند.
این جوان بیرجندی ادامه میدهد: این در حالی است که این صحنه های شکل گرفته مردمی، دشمن را به شدت ترسانده و انها را درپیشبرد اهدافش ناامید میکند.
وی با اشاره به تجمع مردمی در شعبه اخذ رای حسینه مسجد امام حسین(ع) میگوید: جای بسی خرسندی است که مردم همیشه در صحنه خراسان جنوبی باری دیگر دعوت مسئولان و رهبری را پذیرفته و با حضور در انتخابات افتخاری بزرگ را خلق کردند.
شعب اخذ رای میعادگاه بیعت با رهبری و انزجار از دشمن
هر نقطه از بیرجند مکانی به نام شعبه اخذ رای قرار دارد. مسیرم را به سمت خیابان مدرس بیرجند عوض میکنم.
خود را به شعبه اخذ رای واقع در حسینیه گازاری های بیرجند میرسانم تا لحظه بیعت مردم آنجا را با رهبر معظم انقلاب تماشا کنم. جو آرامی حاکم است. حضور ماموران انتظامی بامنیت خاصی را به آن مکان هدیه کرده است.
خانمی چهل ساله در حالی که دست پسر هشت سالهاش را گرفته از لابه لای جمعیت در حال عبور است در حالی که به سوال های مکرر پسرش جواب میدهد به سمتم نگاهی میاندازد.
لبخند شیرینی میزند و میگوید: پاسخ دادن به برخی سوال ها و فهماندن آن به پسر هشت ساله کار بسی دشوار است.
حالت شوخی به خود گرفته و با لحنی اغشته از عطوفت، میگویم: پس به سوال های من جواب دهید تا از جواب دادن به این پسر باهوش در امان باشید.
چهرهاش به سرخی میگراید و در پاسخ به خبرنگار مهر پیرامون علت حضور در انتخابات میگوید: امده ام تا در تعیین سرنوشت مملکتم شرکت کنم.
صغری دستگردی با بیان اینکه شعب اخذ رای میعادگاه بیعت با رهبری و انزجار از دشمن است، میافزاید: تخریب افکار عمومی و ایجاد تفرقه در بین مردم و به خصوص مسلمانان از دغدغه های مهم رهبری است.
وی با اشاره به توطئه های دشمن در راستای تفرقه افکنی درجامعه، میگوید: حضور ما در این صحنهها دشمن را متوجه این مسئله میسازد که مردم در هیچ شرایطی قربانی نقشه هایش نمیشوند.
حضور مردم نسبت به گذشته پرشورتر بوده است
دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی نیز با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات امروز گفت: طبق گزارش هایی که رسیده است حضور مردم در پای صندوق های رای نسبت که سالیان گذشته پرشور تر بوده است.
علی جزندری با بیان اینکه تبلیغات دشمنان بر روی مردم ما اثری ندارد، ادامه داد: مردم استان در ساعات اولیه رای گیری با آگاهی و اطلاعات کافی که نسبت به مواضع دشمن و اقدامات آنها دارند در رای گیری حضور پرشور داشتهاند.
دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی اظهارکرد: پایان انتخابات تا ساعت ۱۸ اعلام شده که در صورت لزوم تمدید میشود.
با این روند استقبال مردم در ساعات اولیه رای گیری، به نظر میرسد یکی از پر شورترین و حماسیترین انتخابات تاریخ شهرستان بیرجند امروز ثبت شود.
نظر شما