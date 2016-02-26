حضور مردم کردستان در انتخابات توطئه های دشمن را نقش برآب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی ظهر امروز در در حاشیه حضور در شعبه شهرک کاظمی سنندج و انداختن رأی خود به صندوق، اظهار داشت: حضور مردم استان کردستان در انتخابات این دوره قابل توجه بوده و این حضور نیز بار دیگر توطئه های دشمنان را نقش بر آب می کند.

وی با اشاره به میزان حضور مردم استان کردستان در انتخابات امروز، گفت: اخباری که از طریق رسانه‌ها از وضعیت مشارکت مردم در انتخابات در سطح شهرهای استان شنیده‌ام بسیار امیدوار کننده و نشان از پای کار بودن مردم در عرصه سرنوشت‌ساز انتخابات است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با بیان اینکه درصد مشارکت مردم کردستان در انتخابات تا این لحظه بسیار بالا بوده است، گفت: فکر می‌کنم با وجود اینکه چند ساعت از آغاز رأی‌گیری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری می‌گذرد مشارکت مردم از ۴ سال پیش بیشتر است.

وی با بیان اینکه استقبال مردم در انتخابات با وجود تمام هجمه‌های تبلیغات دشمنان بسیار گسترده است، خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های این دوره نسبت به انتخابات‌های گذشته، حضور مردم در اول وقت در شعبات اخذ رأی در سطح استان است.

سردار رجبی مناسب بودن وضعیت جوی در کل استان نیز بستر را برای مشارکت بیشتر مردم در سراسر استان فراهم و همچنین روند حضور صندوق‌ها در دورترین نقاط استان به سهولت بیشتری انجام می‌گیرد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان افزود: اینکه بستر لازم برای ورود صندوق‌ها به همه نقاط استان فراهم شده است، زمینه را برای مشارکت بیشتر مردم نسبت به دوره قبل فراهم کرده است.

سردار رجبی به پیامدهای داخلی و بین‌المللی مشارکت مردم در انتخابات نیز اشاره کرد و اظهار کرد: افزایش انسجام و وحدت ملی از پیامدهای داخلی این حماسه ملی است.

وی افزود: علی‌رغم سلایق متفاوت مردم و بصیرت بالای آنها که هر کس با توجه به شناخت خود شاید فرد خاصی را به عنوان نامزد انتخاب کند، اما در این روز انتخاب کنند، مهم‌ترین مسئله مشارکت بسیار بالای آنان در عرصه انتخابات است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس گفت: وحدت رویه به منظور پیگیری سایر مطالبات و روندی که انقلاب اسلامی دارد نیازمند چنین یکپارچگی است که نمود آن را به بهترین شیوه مردم در انتخابات و سایر عرصه‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز به تصویر کشیدند.

سردار رجبی با بیان اینکه در بعد بیرونی نیز یکپارچگی ملت ایران در انتخابات برای جهانیان به تصویر کشیده شد، گفت: علی‌رغم تمام مشکلاتی که از سوی دشمنان علیه کشور و ملت ما ایجاد شده است مردم همواره حضوری حماسی در عرصه داشته‌اند.

وی گفت: مردم به عنوان برندگان اصلی انتخابات ثابت کردند با انسجام و یکپارچگی همواره در عرصه حضور و حماسه‌های بزرگ را رقم می‌زنند.