به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، با تأکید بر مشارکت پرشور در انتخابات امروز، اظهار کرد: مردم در ساعات باقی مانده با شور و نشاط به پای صندوق های رای رفته و ارده خود را در حمایت از ولایت به دشمنان اسلام نشان دهند.

وی با بیان اینکه رای بالا نشانه بالندگی و وفاداری ملت است، اضافه کرد: اگر ما نمایندگانی را که خادم باشند انتخاب نماییم در آینده به ما خیانت نمی کنند بنابراین باید در انتخابمان دقت کنیم.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در ادامه با تأکید بر رعایت اخلاق و قانون تا پایان انتخابات و اعلام نتایج، اظهار کرد: حامیان و هواداران نامزدهای برنده در انتخابات باید تلاش کنند از چهارچوب اخلاق اسلامی خارج نشده و اصول اخلاقی را زیر پا نگذارند.

حجت الاسلام یعقوبی ادامه داد: حامیان نامزدهایی که در انتخابات پیروز می شوند نباید خیابان ها را شلوغ کرده و با هنجارشکنی در ایام فاطمیه اصالت اسلام را به خطر بیندازند.

وی با تأکید بر اینکه بازنده ها هم دست به افترا و تهمت نزنند، افزود: نامزدهایی هم که پیروز نمی شوند نباید با چسباندن وصله ها به انقلاب و اسلام، مظهر انتخابات را به خطر بیاندازند زیرا که هر شخص، گروه و هرحزبی که در انتخابات شرکت کرده برنده این انتخابات است.

رییس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی اضافه کرد: امروز قطب بندی ها در کلام مردم به عنوان تندرو و کندرو بیان می شود که بیان چنین پیام هایی باعث ایجاد فتنه می شود و حاصل افکار دشمنان اسلام است.

حجت الاسلام یعقوبی عنوان کرد: ما باید در مسیر مستقیم حرکت و در این مسیر نه به راست ونه به چپ گرایش پیدا کنیم و اگر قرار است که تندرو باشیم بهتر است که در مسیر مستقیم تندرو باشیم.

وی خطاب به نامزدهای پیروز انتخابات هم گفت : مردم به شما اعتماد کرده اند و اکنون شما هم از این اعتماد به عنوان یک سرمایه استفاده نمایید اگر مردم با شور و نشاط به پای صندوقهای رای حاظر شدند شما هم با شورونشاط به دنبال مطالبات مردم باشید.

امام جمعه بجنورد همچنین به نامزدهای بازنده هم پیشنهاد کرد: که روز بعد از رای گیری با دسته گل در ستاد نامزدهای برنده حضور پیدا کنند و پیروزی آنها را تبریک بگویند.