به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد با اشاره به فرا رسیدن روز عرفه، بر استفاده حداکثری از ظرفیت این روز بزرگ تأکید کرد.

وی همچنین با یادآوری این که روز پس از عرفه؛ عید قربان خواهد بود، اضافه کرد: فاصله عید غدیر تا قربان به عنوان دهه ولایت نام گذاری شده چرا که عید قربان روز اوج بندگی حجاج و جدا کردن وابستگی های دنیوی بوده و عید غدیر نیز روز کامل شدن دین اسلام است.

حجت الاسلام یعقوبی اظهار داشت: دهه امامت و ولایت فرصت مناسبی برای آشنایی بیشتر با مفهوم زیبای ولایت و تبیین و تشریح آن در بین فرزندان و نسل های جدید این کشور به شمار می رود تا آنها نیز بدانند که در پرتو این مفهوم زیبا چه برکات و دستاوردهایی نصیب نظام و ملت اسلامی می شود.

به گفته رییس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی ولایت نگین همه ارزش های ما و روح همه زیبایی های دین مبین اسلام محسوب می شود و ولایت به معنای زندگی با عزت، زندگی با قدرت و حیات با پاکی و طهارت است.

وی افزود: ملتی که ولی، راهبر، جلودار و راهنما داشته باشد هیچ گاه طعمه شیادان و دشمنان نخواهد شد و این ملت همواره از آتش جنگ و فتنه دشمنان به سلامت بیرون خواهد آمد.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: امروز نیز ولایت فقیه امتداد راه 250 ساله امامت امامان معصوم(ع) بوده و همه باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم.

حجت الاسلام یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن دومین سالروز سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی، بر برگزاری هر چه باشکوه تر این مناسبت تأکید کرد و افزود: به همین مناسبت جمعه هفته آینده برنامه بزرگ پیاده روی خانوادگی در مرکز استان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین صبح نوزدهم مهر ماه نیز در دومین سالروز سفر معظم له به خراسان شمالی، مراسم استقبال نمادین از رهبری در مسیر فرودگاه تا مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار می شود.

حجت الاسلام یعقوبی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی با اشاره به سفر حجت الاسلام حسن روحانی، رییس جمهور به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از بیان محکم مواضع جمهوری اسلامی ایران در این تریبون از سوی رییس جمهور قدردانی کرد.

وی اضافه کرد: رییس جمهور ایران در این سفر با انتقاد صحیح از سیاست های آمریکا در مورد مبارزه با تروریسم تأکید کرد که نمی توان به بهانه مبارزه با تروریسم به حریم کشور دیگری تجاوز کرد و زیرساخت های آن کشور را نابود کرد.

حجت الاسلام روحانی همچنین با بیان این که سفر رییس جمهور به نیویورک یک نقطه منفی نیز داشت و آن دیدار با دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس بود، اظهار داشت: انگلیس بار دیگر مکاری و حیله گری خود را در این دیدار ثابت کرد و در حالی که نخست وزیر آن در دیدار با رییس جمهور ما صحبت های دیگری کرده بود؛ پس از این دیدار اظهارات نادرستی علیه نظام جمهوری اسلامی به کار برد.

به گفته وی ملت ایران خاطره خوبی از انگلیس و استعمار پیر ندارند و همواره در کنار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل، فریاد مرگ بر انگلیس آنها نیز بلند بوده است.