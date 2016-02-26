مجرمان فروش شناسنامه در شهرضا دستگیر شدند

محسن گلابی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از نخستین ساعات بامداد امروز به شکل قابل توجهی شاهد حضور گسترده اقشار مختلف مردم در محل شعبه های اخذ رای در شهرضا هستیم و این موضوع حاکی از افزایش میزان مشارکت مردم در این دوره از انتخابات است.

وی افزود: در حوزه انتخابیه شهرستان های شهرضا و دهاقان تعداد ۱۳۲ شعبه اخذ رای ایجاد شده که از این تعداد شش شعبه به شکل سیار و سایر شعبه ها به شکل ثابت به اخذ آرای مردم در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مشغول هستند.

فرماندار شهرضا با بیان اینکه تعداد واجدین شرایط حضور در انتخابات در شهرستان های شهرضا و دهاقان بالغ بر ۱۴۳ هزار نفر است، بیان کرد: از این تعداد در مجموع دو شهرستان تعداد پنج هزار نفر به عنوان رای اولی برای نخستین بار در عرصه انتخابات شرکت می کنند.

وی با اشاره به اینکه تعداد نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان ۱۹ نفر است، گفت: براساس بازدید های مکرر انجام گرفته از سطح شعبه های اخذ رای مردم ولایت مدار و شهیدپرور شهرضا با شوق وشعف خاصی در عرصه انتخابات حاضر شده اند و ۱۰ تیم تشکیل شده در راستای نظارت وبازرسی از شعبه های اخذ آرا نیز تاکنون گزارش خاصی در خصوص بروز تخلفات انتخاباتی ارائه نکرده است.

گلابی با بیان اینکه تاکنون تعداد ۸۰ هزار تعرفه انتخاباتی بین شعبه های اخذ رای در شهرضا توزیع شده است، عنوان کرد: مطابق بررسی های انجام گرفته بیش ترین میزان رای دهندگان در شهرضا تاکنون از قشر جوان بوده است.

وی با اشاره به افزایش محسوس تعداد نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان در این دوره گفت: برهمین اساس تمامی تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز بی اخلاقی های انتخاباتی و پرهیز از بروز تخلفات خرد و کلان از نخستین روز آغاز تبلیغات آغاز شد و هیچ پرونده حقوقی در حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان تشکیل نشده است.

فرماندار شهرضا با بیان اینکه خبر دستگیری مجرمان فعال در حوزه فروش شناسنامه و کارت ملی در شهرستان مربوط به روز گذشته است، افزود: به لحاظ درایت و هوشمندی دستگاه های انتظامی و امنیتی در روز گذشته سه مجرم که قصد فروش تعداد ۳۰ شناسنامه در شهرستان را داشتند دستگیر شدند و البته فرآیند بروز این جرم هیچ ارتباطی با شهرضا نداشته بلکه به لحاظ موقعیت جغرافیایی شهرستان شاهد بروز این موضوع بوده ایم.