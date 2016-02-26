حضور پرشور مردم خراسان جنوبی در پای صندوق های رای

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محبی بعد از ظهر جمعه در حاشیه شعب اخذ رای در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور مردم خراسان جنوبی در انتخابات، اظهار کرد: مردم خراسان جنوبی همیشه در همه عرصه ها پیشتاز بوده اند و در انتخابات قبلی نیز مردم استان میزان مشارکتشان بسیار بالا بوده است.

وی بیان کرد: خودم چون سربازرس ویژه هستم و در صندوق های مختلف حضور دارم، مشارکت مردم را بسیار باشکوه دیدم و هر لحظه نیز بر تعدادشان افزوده می شود.

سربازرس ویژه منطقه یک بیرجند با بیان اینکه بعد از بیانات مقام معظم که ایشان تاکید کردند که در ساعات اولیه حضور پیدا کنید و به قصد قربت رای دهید، مردم خراسان جنوبی دقیقا صحبت های آقا را مد نظر خود قرار داده اند، بیان کرد: این موضوع نشان می دهد مردم ما چقد مطیع ولایت هستند.

محبی با اشاره به حضور کودکان در کنار بزرگترها، عنوان داشت: این امر فرهنگ سازی خوبی برای آینده این کودکان دارد و به آن ها خواهد آموخت که در انتخابات مشارکت کرده و در سرنوشت خود سهیم باشند.

وی ادامه داد: مردم با حضور خود نشان دادند که هرچقدر بیگانگان تبلیغات کنند آن ها مایوس نمی شوند و هر کجا دشمن روی موضوعی تاکید داشته مردم خلاف آن عمل کرده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه وظایف نماینده مشخص است، بیان داشت: نماینده مجلس شورای اسلامی باید یک قانون گذار خوبی در مجلس باشد نه اینکه کفش آهنی بین این وزارتخانه و آن وزارتخانه بپوشد.

محبی با تاکید بر اینکه نماینده خوب باید به فکر مصالح تمام کشور باشد نه به فکر مصالح حزبی و جناحی، عنوان داشت: مردم فراموش نمی کنند و خاطرات نماینده هایی که در مجالس گذشته برای مردم تلاش کردند را از یاد نبرده اند.

وی ادامه داد: بنابراین در پروسه انتخاب مردم به دنبال هیاهو، وعده های بزرگتر از توان یک نماینده نیستند.

محبی تاکید کرد: در همین راستا مردم باید به دنبال کسی باشند که هم اشراف به مسائل قانون گذاری داشته باشد و هم به مردم خود قول های عمل نشدنی ندهد.

وی با اشاره به اینکه در انتخابات خبرگان رهبری برهه حساسی داریم، عنوان داشت: این ها کسانی هستند که می توانند در شرایط حساس و تاثیر گذار رهبری را تعیین تکلیف کنند و نیاز است که با توجه به آگاهی، شناختی و انجام بررسی های لازم انتخاب درستی انجام دهند.

وی اظهار امیدواری کرد: خروجی حماسه مردم در هفتم اسفند انتخاب نماینده اصلحی در مجلس شورای اسلامی و نماینده جامع الشرایط در خبرگان رهبری باشد.