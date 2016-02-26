تخلف خرید و فروش رأی گسترده نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک رهپیک عضو شورای نگهبان و سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، عصر امروز در جمع خبرنگاران در محل این ستاد با بیان اینکه ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات به طور مستمر و دائم با تمام مراکز ارتباط دارد و گزارشهای مختلف را دریافت میکند، اظهار داشت: اگر نیاز باشد، برای بررسی و حل مشکلات، ارشاد و توصیه میشود.
وی ادامه داد: خوشبختانه بر اساس گزارشهایی که از صبح امروز دریافت شده، با وجود آنکه مشکلات محدودی گزارش شده است، مسائل خیلی بغرنج و خاص نبوده که نیاز به تشکیل جلسه و تصمیمات خاص باشد.
رهپیک تصریح کرد: امیدواریم در ساعات باقیمانده نیز با توجه به مشارکت گسترده مردم، با آرامش کار برگزاری انتخابات به اتمام برسد و بعد از آن بلافاصله کار شمارش آرا شروع و انجام شود و در کوتاهترین زمان ممکن وضعیت حوزههای انتخابیه مشخص شود.
سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس در پاسخ به خبرنگار مهر درباره نوع مشکلات و تخلفات بروز کرده، گفت: برخی مشکلات مثل کمبود تجهیزات، تعرفه و جابجایی بوده و برخی تخلفات هم مانند خرید و فروش رأی گزارش شده است؛ این موارد را گزارش میکنند تا به موقع تصمیمگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: این مشکلات خیلی گسترده نبوده چرا که اگر گسترده بود، باید تشکیل جلسه میدادیم تا برای توقف و ابطال انتخابات در یک حوزه تصمیمگیری شود، بنابراین در این حد نبوده است.
عضو حقوقدانان شورای نگهبان درباره زمانبندی بررسی نتایج انتخابات نیز گفت: شمارش آرا به محض پایان رأیگیری آغاز میشود و همزمان گزارشها نیز میآید و باید در هر حوزهای که کار شمارش آرا تمام میشود و شمارشی نشده است، انتخابات را تائید کنیم و اگر مشکلی باشد، تائید نمیشود تا وضعیت آن حوزه معلوم شود.
وی همچنین درباره کد انتخاباتی مشترک برای دو تن از نامزدهای خبرگان، گفت: کد انتخاباتی برای شمارش آرا مد نظر نیست و صرفاً نام کاندیدای مورد نظر اگر خوانا باشد، ملاک نظر است.
رهپیک همچنین از دریافت نامه دفتر آیتالله مصباح یزدی خبر داد و افزود: در این نامه درباره تشابه اسمی وی با یکی دیگر از نامزدها درخواست شده است که شورای نگهبان این مسئله را حل و فصل کند تا در شمارش آرا مشکلی پیش نیاید و مواردی که مربوط به اسم ایشان است، به این نام منظور شود.
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