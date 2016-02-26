اصرار دولت بر عدم تعطیلی مدارس به نفع جریان سیاسی خاص نبود

سیدحسین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت تعطیلی مدارس تهران علی‌رغم اظهارات وزیر کشور گفت: بنده با وزیر کشور صحبت کردم، ایشان معتقدند با توجه به اینکه بسیاری از مدارس ما درگیر هستند و معلمان نیز پای صندوق‌های رای حاضر هستند، تعطیلی مدارس بهتر است.

وی با بیان اینکه به نظر من تعدادی از مدارس را می‌توانستند تعطیل نکنند، گفت: این وضعیت قابل پیش‌بینی نبود و به نظر من هنوز هم می‌توانند تعدادی از مدارس را تعطیل نکنند.

استاندار تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه طیف سیاسی خاصی خواستار عدم تعطیلی مدارس بوده است، گفت: این طیف نقشی در تصمیم‌گیری نداشته است.

گفتنی است پیش از این مقامات وزارت کشور و آموزش و پرورش تاکید ویژه ای بر عدم تعطیلی مدارس در فردای انتخابات داشتند، موضوعی که صبح امروز وزیر کشور هم مجددا بر آن تاکید کرد اما به ناگاه ساعت ۲۰ امشب سخنگوی اموزش و پرورش تهران خبر از تعطیلی تمامی مقاطع تحصیلی در تهران داد.

محمدرضا عارف سرلیست فهرست اصلاح طلب در هفته گذشته بارها در سخنرانی هایش درخواست کرد که تهرانی ها در جمعه آینده به سفر نرفته و پای صندوق رای حضور یابند.