به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی کارگردان فیلم «پایان رویاها» گفت: با کمکهای مهدی ارگانی رییس هیأت مدیره، علیرضا حاجیانزاده مدیرعامل و مناف یحییپور معاون تولید کانون موفق شدیم این فیلم را به مرحله پیش تولید برسانیم. دکورها در حال آمادهسازی است. سناریو بازنویسی شده و تا اواخر سال کار را کلید خواهیم زد.
این کارگردان با سابقه سینمای کودک ادامه داد: بخش زیادی از تصویربرداری این فیلم که لوکیشن آن در شمال ایران در منطقهای به نام شیرگاه که فضایی سرسبز دارد، است در فروردین ماه انجام خواهد شد.
وی افزود: این فیلم در مورد کودکی است که در زندگیاش دچار مشکلی میشود و بیناییاش را در مقطعی از دست میدهد ولی دوباره بیناییاش را به دست میآورد و با کمک و تلاش خود و خانواده، روی پایش میایستد و زندگی را دنبال میکند.
طالبی که از اعضا و هنرجویان قدیمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوده است، توضیح داد: بعد از سالها دور بودن از کانون، به نمایندگی از تمام هنرجویانی که سالها در کانون درس فیلمسازی گرفته اند، شرایطی به وجود آمده که فیلم سینمایی «پایان رویاها» را بسازم.
کارگردان «چکمه» متذکر شد: بیرون از کانون فیلمهای مختلفی ساختم و در جشنوارههای بینالمللی هم جوایز زیادی دریافت کردم اما اکنون بعد از مدتها این شرایط به وجود آمده که فیلمی را با عشق و علاقه برای کانون بسازم. از زمانی که فیلمهای ۸ و ۱۶ میلیمتری میساختم این عشق در وجود من بود که بتوانم دینم را به تمام مربیانی که به من درس دادند، ادا کنم.
طالبی با بیان اینکه این حرکت ارزشمندی است که شرایطش بعد از سالها، به وجود آمده است، یادآور شد: این فیلم برای من خیلی جدی است و تلاش میکنم از همه فیلمهای دیگرم زیباتر شود.
قرار است در این فیلم که تهیهکننده آن مدیریت امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است، تعدادی از بازیگران حرفهای سینمای ایران نیز نقشآفرینی کنند.
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