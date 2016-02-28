به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر «یوهان اشنایدر آمان» رئیس ‌جمهور سوئیس به تهران، شرکت ملی نفت ایران با برخی از شرکت‌های نفتی سوئیسی همچون «گلنکور»، «ویتول» و «ترافیگورا» به منظور تهاتر نفت خام و حتی گازوئیل با بنزین به توافق کامل تری رسیده است.

از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از ۸ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است که واردات روزانه این حجم بنزین در مقایسه با ۷ سال گذشته تاکنون یک رکورد به شمار می‌رود به طوری که حجم واردات این فرآورده نفتی در سال جاری در مقایسه با سال گذشته رشدی نزدیک به ۲ برابری را تجربه می‌کند.

مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم با تایید واردات روزانه بین ۸ تا ۸.۵ میلیون لیتر بنزین از ابتدای سال جاری، تاکید می‌کنند: تمامی محموله‌های بنزین وارداتی دارای استاندارد یورو ۴ است.

از سوی دیگر همزمان با لغو تحریم‌ها و از سرگیری تجارت نفتی ایران با اکثر شرکت‌های اروپایی همچون لوک اویل روسیه و توتال فرانسه، اخیرا ویتول سوئیس به عنوان بزرگترین شرکت مستقل تجارت نفت جهان، معاملات و تجارت نفتی خود با ایران را از سرگرفته و حتی تاکنون چندین محموله نفت خام به این شرکت سوئیسی فروخته شده است.

یکی از تفاوت‌های قرارداد فروش نفت خام به شرکت‌های سوئیس همچون ویتول و گلنکور با سایر شرکت‌های اروپایی، تهاتر نفت خام و حتی گازوئیل و نفت کوره صادراتی با بنزین است به طوری‌که در طول چند هفته گذشته چندین محموله بنزین سوئیسی در پایانه‌های نفتی کشور تخلیه شده است.

پایگاه خبری «هلنی کیپینگ» هم روز گذشته با انتشار خبری، اعلام کرد: شرکت سوئیسی گلنکور سوئیس یک محموله ۳۵ هزار تنی بنزین را از پایانه فجیره امارات بارگیری و به مقصد پایانه بندرعباس ارسال کرده است. رویترز هم با انتشار خبری از ارسال یک محموله بنزین توسط ویتول سوئیس به ایران خبر داده است.

به گزارش مهر، ویتول سوئیس که از آن به عنوان یکی از بزرگترین تاجران نفت و بنزین جهان یاد می‌شود تا پیش از افزایش تحریم‌های بین‌المللی یکی از شرکت‌های خریدار نفت کوره و نفت خام کشور بوده که در کنار خرید طلای سیاه، یکی از فروشندگان بنزین به ایران هم بوده است.

این شرکت سوئیسی همچنین یکی از شرکت‌هایی بود که در طول یک دهه گذشته اقدام به سوآپ نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر از مسیر ایران به بازارهای جهانی کرده بود که پیش بینی می‌شود با توجه به لغو تحریم‌ها بار دیگر قراردادی با شرکت ملی نفت ایران برای از سرگیری سوآپ نفت خام امضا کند.

از سوی دیگر، شرکت گلنکور در کنار دو شرکت دیگر سوئیسی به نام ویتول و ترافیگورا پیش از اعمال تحریم‌ها و به ویژه در دولت هشتم یکی از بزرگترین صادرکنندگان بنزین به ایران بودند به طوری‌که روزانه حدود ۳۵ درصد بنزین وارداتی کشور توسط این سه شرکت سوئیسی تامین شده بود.

گفتگوهای مدیران صنعت نفت ایران با مسئولان ویتول سوئیس در حالی در طول دو سال گذشته تاکنون انجام شده است که این شرکت سوئیسی از اسفند ماه ۱۳۸۸ به دلیل فشارهای اتحادیه اروپا، فروش بنزین به ایران را متوقف کرده بود.