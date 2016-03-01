خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: پرونده انتخابات هفتم اسفندماه که به‌واقع تجلیگاه حضور حماسی ملت ایران بود با اعلام نتایج در همه حوزه‌های انتخابیه تقریبا بسته شد، انتخاباتی که به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور مشارکت مردم در آن ۶۲ درصد بوده است.

مطابق اطلاعات اعلام شده از سوی مسئولان در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره قبل چهار میلیون نفر بیشتر در انتخابات مشارکت صورت گرفته است.

وزیر کشور همچنین یادآور شده است که در هفتم اسفندماه با توجه به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی تقریباً نزدیک به ۷۰ میلیون رأی به صندوق‌های رأی ریخته و شمارش آرا در همه حوزه های انتخابیه تمام شده است.

برگزاری این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از ابعاد مختلف اعم از گرایش‌های سیاسی منتخبان، افراد ناکام برای ورود به مجلس، تعداد بانوانی که کرسی‌های مجلس را از آن خود کردند، ریزش آرای برخی چهره‌های شاخص، رخدادهای جالب انتخاباتی و ... قابل‌تحلیل است.

در این میان مطابق بررسی صورت گرفته از نتایج اعلامی تاکنون کار انتخابات در ۵۷ حوزه انتخابیه به مرحله دوم کشیده شده است.

وزیر کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات چه زمانی خواهد بود، گفته است که بعد از تائید نهایی نتایج انتخابات توسط شورای نگهبان مطابق قانون بافاصله حداکثر یک ماه مرحله دوم برگزار می‌شود که یا در نیمه دوم فروردین و یا در نیمه اول اردیبهشت خواهد بود.

همچنین مطابق بررسی صورت گرفته توسط خبرنگاران مهر در استان‌های مختلف کشور اصولگرایان در استان‌ها برخلاف تهران سهم مناسبی را از تعداد کرسی‌های مجلس به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی ها نشان می دهد که در ۱۴ استان کشور رای غالب با کاندیداهای اصولگرا بوده، در ۱۰ استان اصلاح طلبان توفیق داشته اند، در ۵ استان مستقل ها پیشتاز کسب آرا بوده و در دو استان نیز مستقل‌ها و جناح‌های سیاسی کرسی‌ها را بین خود تقسیم کرده اند.

از مجموع ۲۲۱ نماینده راه یافته به دور دوم در انتخابات هفتم اسفندماه ۹۸ نفر اصولگرا، ۹۵ نفر اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و ۲۸ نفر مستقل هستند. در مجموع تاکنون ورود ۹۸ نماینده اصولگرا به مجلس دهم در این دوره تعیین تکلیف و ۵۳ کاندیدای منتخب اصولگرا نیز راهی مرحله دوم شده اند.

همچنین به جز ۳۰ نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ۶۵ کاندیدای منتخب اصلاح طلب و اعتدالگرا در استانهای مختلف توانستند آرای مردم را برای حضور در مجلس دهم جلب کنند.

همچنین در بررسی میزان مشارکت مردم در انتخابات استان گلستان با ۸۱ درصد و استان کهگیلویه و بویرحمد با ۸۰ درصد نسبت به سایر استانها درصد بالاتری را به خود اختصاص داده اند. درصد مشارکت برخی استان‌ها همچنان اعلام نشده است.

همچنین در بررسی نمایندگان راه‌یافته به مجلس خبرگان رهبری بیش از ۷۸ درصد در لیست جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز بوده اند.

استان‌ها تعداد کرسی‌ها نماینده منتخب مورد حمایت لیست آذربایجان شرقی ۵ آیت الله محسن مجتهد شبستری - آیت الله علی ملکوتی- آیت الله محمدتقی پورمحمدی - حجت الاسلام هاشم هاشم‌زاده هریسی- آیت الله محمد فیضی سرابی جامعتین: آیت الله محسن مجتهد شبستری - آیت الله علی ملکوتی- آیت الله محمدتقی پورمحمدی -آیت الله محمد فیضی سرابی آذربایجان غربی ۳ آیت الله قریشی- حجت الاسلام عسکر دیرباز- حجت الاسلام جواد مجتهد مورد حمایت جامعتین: آیت الله قریشی- حجت الاسلام عسکر دیرباز اردبیل ۲ آیت‌الله سیدحسن عاملی- حجت الاسلام میر فخر الدین موسوی ننه کران مورد حمایت جامعتین: آیت‌الله سیدحسن عاملی اصفهان ۵ آیت الله سیدیوسف‌طباطبایی‌نژاد - آیت الله مرتضی‌مقتدایی- آیت الله عبدالنبی‌نمازی - آیت الله سیدابوالحسن‌ مهدوی - آیت الله عبدالمحمود عبداللهی مورد حمایت جامعتین البرز ۲ آیت الله سیدمحمد مهدی میرباقری- حجت الاسلام محسن کازرونی مورد حمایت جامعتین ایلام ۱ آیت الله سیدمحسن سعیدی گلپایگانی مورد حمایت جامعتین بوشهر ۱ آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری مورد حمایت جامعتین تهران ۱۶ ۱-آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی ۲-آیت الله محمد آقا امامی ۳- حجت الاسلام حسن روحانی ۴- حجت الاسلام محسن قمی ۵-آیت الله محمدعلی موحدی ۶- حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی ۷-آیت الله سید ابوالفضل میرمحمدی ۸-آیت الله محمد محمدی نیک ۹-آیت الله ابراهیم حاج امینی نجف آبادی ۱۰-حجت الاسلام سید محمود علوی ۱۱- آیت الله نصرالله شاه آبادی ۱۲-آیت الله محمد علی تسخیری ۱۳- محسن اسماعیلی ۱۴- آیت الله محمد حسن زالی ۱۵- حجت الاسلام سید هاشم بطحایی ۱۶- آیت الله احمد جنتی مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز: محمد امامی کاشانی، ابراهیم امینی، احمد جنتی، حسن روحانی، محسن قمی، محمدعلی موحدی کرمانی، ابوالفضل میرمحمدی، اکبر هاشمی بهرمانی مورد حمایت جامعه مدرسین: احمد جنتی، محمد امامی کاشانی، محمدعلی موحدی کرمانی، سید ابوالفضل میر محمدی، ابراهیم امینی، قربانعلی دری نجف آبادی، حسن روحانی، حسن قمی چهارمحال و بختیاری ۱ آیت الله علیرضا اسلامیان مورد حمایت جامعتین خراسان جنوبی ۱ حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی مورد حمایت جامعتین خراسان رضوی ۶ آیت الله علم الهدی - آیت الله شاهرودی- آیت الله عالمی- آیت الله احمد حسینی خراسانی-آیت الله سید مجتبی حسینی- آیت الله محمدهادی عبدخدایی مورد حمایت جامعتین خراسان شمالی ۱ آیت الله حبیب الله مهمان نواز مورد حمایت جامعتین خوزستان ۶ آیت الله کعبی- آیت محمد علی موسوی جزایری- آیت الله محسن حیدری آل کثیر - آیت الله عبدالکریم فرحانی - آیت الله سید علی شفیعی - آیت الله احمدی شاهرودی مورد حمایت جامعتین: آیت الله کعبی- آیت محمد علی موسوی جزایری- آیت الله محسن حیدری آل کثیر - آیت الله عبدالکریم فرحانی - آیت الله سید علی شفیعی زنجان ۱ حجت الاسلام ابوالقاسم دولابی مورد حمایت جامعتین سمنان ۱ آیت الله سید محمد شاهچراغی مورد حمایت جامعتین سیستان و بلوچستان ۲ آیت الله عباسعلی سلیمانی- مولوی نذیراحمد سلامی مورد حمایت جامعتین فارس ۵ آیت الله سید علی اصغر دستغیب- آیت الله احمد بهشتی- آیت الله اسدالله ایمانی - حجت الاسلام سید محمد فقیه - حجت الاسلام علی اکبر کلانتری مورد حمایت جامعتین: آیت الله سید علی اصغر دستغیب- آیت الله احمد بهشتی- آیت الله اسدالله ایمانی قزوین ۲ آیت الله اسلامی- آیت الله مجید تلخابی مورد حمایت جامعتین: آیت الله اسلامی قم ۱ آیت الله محمد مومن مورد حمایت جامعتین کردستان ۲ ماموستا فایق رستمی- آیت الله حسینی مورد حمایت جامعه مدرسین: آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی کرمان ۳ آیت الله احمد خاتمی- آیت الله محمد بهرامی خوشکار- حجت السلام امان الله علیمرادی مورد حمایت جامعتین کرمانشاه ۲ آیت الله نریمانی - آیت الله محمود محمدی عراقی مورد حمایت جامعتین: آیت الله محمود محمدی عراقی کهگیلویه و بویراحمد ۱ آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی مورد حمایت جامعتین گلستان ۲ آیت الله سید کاظم نورمفیدی - آیت الله عبدالهادی مرتضوی شاهرودی مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز گیلان ۴ آیت الله اشکوری- آیت الله قربانی- آیت الله رمضانی- حجت الاسلام پروایی مورد حمایت جامعتین: آیت الله اشکوری- آیت الله قربانی- آیت الله رمضانی لرستان ۲ حجت الاسلام احمد مبلغی- آیت الله هاشم نیازی مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز مازندران ۴ آیت‌الله آملی لاریجانی- آیت‌الله نورالله طبرسی - آیت‌الله توکل - آیت‌الله معلمی مورد حمایت جامعتین: آیت‌الله آملی لاریجانی- آیت‌الله نورالله طبرسی - آیت‌الله معلمی مرکزی ۲ آیت الله محسن محمدی عراقی(اراکی) - آیت الله احمد محسنی گرکانی مورد حمایت جامعتین هرمزگان ۱ آیت الله سید روح الله صدرالساداتی - همدان ۲ آیت‌الله غیاث‌الدین طه محمدی - آیت‌الله سید مصطفی موسوی مورد حمایت جامعتین یزد ۱ آیت الله ابوالقاسم وافی مورد حمایت جامعتین مجموع ۸۸

و اما در این گزارش روی برخی نکات جالب و قابل تامل انتخابات تمرکز خواهیم کرد، از ناکام های انتخابات تا زنانی که در این دوره از انتخابات در کسب کرسی های مجلس می‌توانند رکوردار شوند.

ناکامان انتخابات

و اما تغییرات جدی در ترکیب نمایندگان هر دوره از مجلس نیز آن‌قدرها برای برخی مسئولان طبیعی است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید: وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم در هر دوره حدود دوسوم نمایندگان در مجلس تغییر کردند بنابراین حادثه عجیبی نیست که در این دوره هم شاهد تغییراتی بوده‌ایم.

در این دوره از انتخابات نیز شاهد تغییرات جدی در ترکیب مجلس نهم بودیم تا بخش عمده‌ای از نمایندگان دور قبل به مجلس دهم راه پیدا نکنند که این آمار نزدیک به ۶۶ درصد برآورد شده است.

با نهایی شدن نتایج حوزه انتخابیه تهران شاید بزرگ‌ترین ناکام‌های این دوره از انتخابات را باید نمایندگان پایتخت در مجلس نهم شورای اسلامی نامید تا چهره‌هایی مانند غلامعلی حداد عادل، مرتضی آقا تهرانی، علیرضا زاکانی، سید محمدحسن ابو ترابی فرد، احمد توکلی، اسماعیل کوثری، فاطمه رهبر، مهرداد بذرپاش، الیاس نادران و ...از راه‌یابی به مجلس دهم بازبمانند.

اوضاع در استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه دیگر نیز همین‌طور است،در استان فارس نیز تنها یک‌چهارم نمایندگان فعلی دوباره راهی مجلس شدند تا شاهین محمدصادقی در شهرستان کازرون، الیاس طاهری از اقلید، محمدحسین دوگانی نماینده شهرستان فسا، موسی موسوی از لامرد و مهر، نادر فریدونی نماینده فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین و نیز عنایت‌الله هاشمی سپیدان در مسیر دستیابی مجدد به کرسی سبز مجلس ناکام باشند.

حسن کامران و نیره اخوان نیز که در چهار دوره گذشته همواره جزو نخستین منتخبان مردم اصفهان برای حضور در مجلس شورای اسلامی بودند امسال نتوانستند به مجلس راه پیدا کنند و عباس مقتدایی نیز که در دور قبلی در مجلس نهم حضور داشت امسال از راه‌یابی به بهارستان بازماند.

حجت‌الاسلام غضنفر آبادی در حوزه بم و شهرستان‌های شرقی کرمان، حجت اسلام امیری در حوزه کهنوج و شهرستان‌های جنوبی از نمایندگان ناکام کرمان در مسیر حضور در مجلس بودند.

مقداد نجف نژاد از حوزه انتخابیه بابلسر و فریدون‌کنار، منصور حقیقت پور و مصطفی افضلی فرد دو نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین، یونس اسدی از حوزه انتخابیه مشگین شهر، جلیل جعفری بنه از حوزه انتخابیه خلخال و کوثر، فرهاد بشیری نماینده فعلی پاکدشت، عبدالوحید فیاضی از حوزه انتخابیه نور و محمودآباد، حمیدرضا مشهدی عباسی نماینده فعلی دماوند و فیروزکوه، جواد جهانگیر زاده نماینده سه دوره مجلس از ارومیه، عابد فتاحی نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی از ارومیه، و موید حسینی صدر نیز دیگر نمایندگان بازمانده از راه‌یابی به مجلس بودند.

ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد، بهرام بیرانوند نماینده بروجرد، علی کائیدی نماینده پلدختر، عباس قائد رحمت نماینده دورود و ازنا و محمدتقی توکلی نماینده الیگودرز ازجمله نمایندگان استان لرستان در مجلس نهم بودند که به مجلس دهم راه پیدا نکردند.

محمد صالح جوکار نماینده یزد، حجت‌الاسلام دخیل عباس زارع زاده نماینده مهریز، بوشهر، عبدالکریم جمیری نماینده گناوه و دیلم، حجت‌الاسلام موسی احمدی نماینده کنگان و دیر و جم و سلیمان عباسی نماینده گنبدکاووس از دیگر ناکامان این دوره از انتخابات لقب گرفتند.

ابوالقاسم جراره جوانترین نماینده مجلس نهم از حوزه انتخابیه بندرعباس، سید عبدالکریم هاشمی از حوزه انتخابیه میناب، رودان، سیریک، جاسک و بشاگرد و منصور آرامی از حوزه انتخابیه بندرعباس نیز نتوانستند بار دیگر اعتماد مردم را جلب کنند.

ناصر عاشوری در فومن، ایرج ندیمی در لاهیجان و سیاهکل، محمد مهدی رهبری املشی در حوزه انتخابیه رودسر و املش، حمید رضا خصوصی در صومعه سرا از جمله نمایندگانی بودند که هرچند در برخی موارد اختلاف رایشان با کاندیدای منتخب کم بود اما دوباره نشینی بر کرسی بهارستان نصیبشان نشد.

اما علاوه بر نمایندگان دوره نهم، برخی از کاندیداهایی که سابقه نمایندگی ادوار مجلس را داشتند این دوره نتوانستند اعتماد مردم را برای حضور مجدد در مجلس کسب کنند که در این فهرست نیز می تون نام کاظم فرهمند از مهریز، عیسی امامی از گرگان و آق‌قلا، رحمت اله نوروزی از علی‌آباد، سید سلماس ذاکر از ارومیه را جای داد.

استاندارانی که نماینده شدند

هرچند که برخی استانداران دولت‌های گذشته مانند حبیب‌الله دهمرده در زابل، فریدون حسنوند استاندار سابق بوشهر در اندیمشک و حسین هاشمی تختی استاندار اسبق هرمزگان توانستند رأی مردم را جلب کنند اما در میان ناکامان این دوره می‌توان نام وحید جلال زاده استاندار سابق استان آذر غربی را مشاهده کرد.

افرادی که دوباره به آن‌ها اعتماد شد

همان‌قدر که لیست ناکامان انتخابات پر نفر بود در طرف مقابل بودند نمایندگانی که بار دیگر مردم برای حضور در مجلس به آن‌ها اعتماد کردند که علی مطهری در حوزه انتخابیه تهران ازجمله این افراد بود.

در استان‌های دیگر نیز الهیار ملکشاهی از حوزه انتخابیه کوهدشت، عبدالرضا مصری از کرمانشاه، شمس الله شریعت نژاد از حوزه انتخابیه تنکابن، رامسر و عباس‌آباد، امیر خجسته از همدان، محمدرضا تابش از اردکان، غلامرضا کاتب از گرمسار و آرادان ازجمله افرادی بودند که توانستند دوباره رأی مردم را بگیرند.

در میان نامزدهای منتخب آذربایجان شرقی، محمد حسن نژاد، مهدی دواتگری، علی علیلو، محمد اسماعیل سعیدی، علیرضا منادی، محمدحسین فرهنگی و مسعود پزشکیان در مجلس نهم نیز حضور داشتند و به عبارتی ۲۵ درصد نامزدهای منتخب نماینده مردم استان در مجلس نهم بودند.

احمد امیرآبادی فراهانی از قم نیز برای دومین بار، علی لاریجانی از قم برای سومین بار قم و سید حسین نقوی حسینی که سابقه نمایندگی دوره هشتم و نهم مجلس از حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک را دارد از دیگر افرادی هستند که در این لیست قرار می‌گیرند.

نادر قاضی پور نماینده دو دوره مردم ارومیه، قاسم احمدی از نوشهر، چالوس و کلاردشت، حسین امیری در حوزه زرند و کوهبنان، شهناز حسن‌پور از سیرجان، محمدرضا پور ابراهیمی و محمدمهدی زاهدی از کرمان و راور، حمیدرضا فولادگر از اصفهان، احمد سالک کاندیدای دور نهم مجلس شورای اسلامی از اصفهان، حسینعلی حاجی دلیگانی از شاهین‌شهر، حجت‌الاسلام موسوی لارگانی از فلاورجان و ابوالفضل ابوترابی از نجف‌آباد از دیگر نمایندگانی بودند که مجدد راهی مجلس دهم شدند.

داریوش اسماعیلی نماینده خرامه، کوار و سروستان، محمدمهدی برومندی نماینده مرودشت، ارسنجان و خرامه، سید راضی نوری از شوش، عبدالله سامری از خرمشهر و عباس پاپی از دزفول، جمشید جعفر پور نماینده لارستان، خنج و گراش، محمدرضا رضایی کوچی نماینده شهرستان جهرم و رحیم زارع نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید بار دیگر راهی بهارستان شدند.

حجت‌الاسلام سید محمدباقر عبادی نماینده کنونی بیرجند، درمیان و خوسف، علی‌اصغر یوسف نژاد در حوزه انتخابیه ساری، عزت‌الله یوسفیان از آمل، حشمت‌الله فلاحت پیشه و فرهاد تجری از حوزه انتخابیه قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب، حسن سلیمانی از حوزه انتخابیه صحنه، هرسین و کنگاور، محمد آشوری تازیانی از حوزه انتخابیه بندرعباس و سید کمال‌الدین شهریاری از حوزه دشتی و تنگستان از دیگر افرادی بودند که باسابقه نمایندگی مجلس در دوره‌های قبلی به مجلس دهم پای می‌گذارند.

البته برخی نمایندگان دوره‌های قبل نیز با کسب آرای مردم توانستند به دور دوم راه پیدا کنند که در میان آن‌ها نام علاءالدین بروجردی چهره شاخص جریان اصولگرایی و نماینده چهار دوره مردم بروجرد به چشم می‌خورد.

حسین نیاز آذری نماینده فعلی مردم بابل، سید شریف حسینی و سید شکرخدا موسوی در اهواز و حبیب آقاجری در ماهشهر، علی‌محمد احمدی نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره در مجلس نهم، محمدرضا ملکشاهی راد نماینده خرم‌آباد در مجلس هشتم، هادی مقدسی نماینده بروجرد در دوره هشتم، سید علی طاهری از گرگان و آق‌قلا و ابراهیم نکو نماینده کنونی رباط‌کریم و بهارستان از افرادی هستند که در این لیست قرار می‌گیرند و باید چشم به مرحله دوم انتخابات داشته باشند.

زنانی که به مجلس راه یافتند: ۱۴ زن دور اول، ۸ زن راهی دور دوم

در فهرست خانم‌هایی که به مجلس راه پیدا کردند سهم تهرانی‌ها بیشتر بوده است به‌طوری‌که در این حوزه انتخابیه سهیلا جلودارزاده، فریده اولادقباد، سیده فاطمه حسینی، پروانه سلحشوری، فاطمه سعیدی، پروانه مافی، فاطمه ذوالقدر و طیبه سیاوشی شاه عنایتی در فهرست ۳۰ کاندیدای منتخب در این حوزه انتخابیه قرار دارند.

در حوزه انتخابیه بوشهر نیز سکینه الماسی به مجلس راه پیدا کرد تا اولین خانمی باشد که به‌عنوان نماینده مردم این حوزه انتخابیه راهی مجلس می‌شود. هاجر چنارانی نیز از حوزه انتخابیه نیشابور و سید حمیده زرآبادی از حوزه انتخابیه قزوین راهی مجلس دهم شدند.

ناهید تاج الدین و مینو خالقی از اصفهان و زهرا سعیدی مبارکه از شهرستان مبارکه نمایندگان منتخب استان اصفهان در مجلس دهم هستند.

علاوه بر ۱۴ خانمی که به‌طور مستقیم در انتخابات هفتم اسفندماه راهی مجلس شدند تعدادی از بانوان نیز راهی مرحله دوم شدند تا شانس افزایش سهم خانم‌ها در کسب تعداد کرسی‌های مجلس دهم همچنان وجود داشته باشد.

اعظم محمدی نیا از حوزه انتخابیه خرم‌آباد، فاطمه مقصودی از حوزه بروجرد، معصومه آقاپور از حوزه انتخابیه شبستر، شهلا میرگلو بیات از حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه، سارا فلاحی از ایلام، زهرا ساعی از حوزه انتخابیه تبریز، خدیجه رفیعی از حوزه انتخابیه بروجن و سمیه محمودی از شهرستان شهرضا، دهاقان و دره شور بانوانی هستند که به دور دوم انتخابات راه پیداکرده‌اند که اگر توسط مردم انتخاب شوند شانس افزایش بانوان در مجلس دهم به ۲۲ نماینده وجود دارد.

ریزش معنادار آرای برخی چهره‌ها

در این دوره از انتخابات برخی کاندیداها و نمایندگان ادوار مجلس نیز با ریزش معنادار آرای خود مواجه بودند که در این میان می‌توان به دو چهره شاخص یعنی علی لاریجانی و علاءالدین بروجردی اشاره کرد.

علی لاریجانی که در دو دوره هفتم و هشتم به‌عنوان گزینه اول مردم قم به مجلس شورای اسلامی راه‌یافته بود، در آوردگاه هفتم اسفند با ناباوری، دوم شد. حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه، اصولگرایان سنتی و اصلاح‌طلبان هم نتوانست مانع از ریزش آرای رئیس مجلس شورای اسلامی شود.

او که به‌عنوان کاندیدای مستقل و اصولگرا پای به رقابت انتخاباتی گذاشته بود، با کاهش ۷۹ هزار و ۵۳ رأی نسبت به انتخابات دوره نهم، در جایگاه دوم قرار گرفت.

ریزش آرای لاریجانی در قم که این دوره در فهرست اصلاح‌طلبان نیز قرارگرفته بود، یک شوک انتخاباتی برای تحلیل گران مسائل سیاسی و انتخابات محسوب می‌شود و دلایل زیادی برای آن مطرح می‌شود.

اما ریزش آرای علاءالدین بروجردی در حوزه انتخابیه بروجرد و اشترینان نیز یکی دیگر از نکات قابل بود، بروجردی در طول ۱۶ سال نمایندگی مردم بروجرد همواره به‌صورت مستقیم و کسب حداکثر آرا راهی مجلس شده بود و هیچ‌گاه سابقه نداشته که وی در رقابت‌های انتخاباتی به دور دوم برود.

بنابراین گزارش، علاءالدین بروجردی در مجلس نهم با ۴۱ هزار و ۱۵۳ رأی به همراه بهرام بیرانوند راهی مجلس شد، این در حالی است که در دور قبل انتخابات مجلس بیش از ۵۳ هزار رأی را کسب کرده بود.

ریزش ۱۲ هزار رأی بروجردی در مجلس نهم نسبت به مجلس هشتم و این بار نیز ریزش حدود ۱۱ هزار رأی نشانه خوبی برای وی و طرفدارانش نیست درحالی‌که بروجردی در چهار دوره ششم، هفتم، هشتم و نهم به‌صورت مستقیم از سوی مردم بروجرد و اشترینان راهی مجلس شورای اسلامی‌شده است.

ریزش آرای بروجردی در حالی رخ داد که وی در جریان رقابت انتخاباتی بارها در سخنرانی‌ها، بیانیه‌ها و فیلم‌های منتشرشده از تخریب خودش از سوی اصلاح‌طلبان سخن گفته بود، تخریب‌هایی که حول محور متهم کردن این چهره ملی و بین‌المللی به عدم پیگیری مطالبات بومی مردم بروجرد در حوزه زیرساختی اعم از احداث راه‌آهن، فرودگاه، توسعه صنعتی و ... برمی‌گشت.

نکات جالب به جا مانده از انتخابات

انتخابات امسال از حیث شکست لیست ائتلاف اصولگرایان در حوزه انتخابیه تهران و توفیق همین ائتلاف در عمده استان‌ها و شهرستان دارای نکات جالبی بود که در ابعاد مختلف قابل‌تحلیل است.

ورود مرتضی افتخاری نماینده منتخب مردم شفت و فومن با تنها ۸۱ رأی اختلاف به مجلس از دیگر نکات جالب این دوره از انتخابات بود که البته اختلاف ناچیز آرای منتخبان و افراد قرارگرفته در رتبه‌های بعدی در برخی دیگر از حوزه‌های انتخابیه نیز تکرار شد.

در استان زنجان نیز برای نخستین بار در انتخابات هفتم اسفندماه تنها تکلیف یک کرسی مجلس مشخص شد و چهار نماینده دیگر برای انتخاب باید چشم به دور دوم بدوزند. در استان ایلام انتخاب همه نمایندگان استان به دور دوم موکول شد.

در خراسان جنوبی همه کاندیداهای راه یافته به مجلس اصولگرا بوده و در مقابل قزوینی ها همه نمایندگان خود را از میان اصلاح طلبان انتخاب کردند.

بیشترین کاندیداهای اصولگرای راه یافته به مجلس دهم از حوزه های انتخابیه استان اصفهان به تعداد ۱۲ نماینده بوده و بعد از آن خراسان رضوی با ۱۱ نماینده اصولگرا قرار دارد.

بیشترین اصلاح طلبان راه یافته به مجلس دهم بعد از تهران با ۳۱ نماینده اصلاح طلب و اعتدال گرا مربوط به حوزه انتخابیه فارس است.

همچنین در استان قم پاس گل آشتیانی به ذوالنور به‌عنوان یکی دیگر از شگفتی‌های انتخاباتی ثبت شد به‌طوری‌که بعضی از تحلیل گران انتخابات معتقدند که پاس گل محمدرضا آشتیانی، نماینده سه دوره پیشین مجلس شورای اسلامی، سبد آرای ذوالنوری را پربارتر کرده است.

آشتیانی یک روز قبل از برگزاری انتخابات در نامه‌ای به فرماندار قم رئیس هیئت اجرایی انتخابات، خواستار کناره‌گیری از رقابت‌های انتخاباتی به نفع مجتبی ذوالنوری شده بود. این انصراف به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و باوجود ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی، هواداران مجتبی ذوالنوری، استعفانامه حجت‌الاسلام آشتیانی را در تیراژ بالا منتشر و در سطح استان نصب و توزیع کردند.

از عجایب انتخابات این بود که هیئت نظارت، کناره‌گیری محمدرضا آشتیانی را نپذیرفت و سعید لطفی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات در شب انتخابات، نامه‌ای به فرماندار قم نوشت و اعلام کرده که استعفای این کاندیدا پذیرفته‌نشده است. دفتر آشتیانی هم بلافاصله اطلاعیه‌ای مبنی بر حضور این کاندیدا در جمع مدعیان انتخابات مجلس صادر کرد و این اطلاعیه مدام در شبکه‌های اجتماعی بازنشر داده شد.

پاس گل حجت‌الاسلام آشتیانی به قیمت دور شدن وی از صندلی سبز بهارستان تمام شد. او که در دوره قبلی انتخابات، با کسب ۱۶۴ هزار و ۲۱۹ رأی به عنوان دومین گزینه مردم قم به مجلس نهم راه یافته بود، این بار ریزش ۱۴ هزار و ۷۳۹ رأی را تجربه کرد و چهارم شد.

انتخابات هفتم اسفندماه با همه حواشی و نکات ریزودرشت آن آوردگاهی بود که می‌توان تحلیل‌های متفاوتی پیرامون ابعاد مختلف آن نوشت، هرچند که برای تبیین دقیق‌تر آرایش سیاسی مجلس دهم باید منتظر انتخاب‌های مردم در دور دوم انتخابات بود ولی آنچه امروز مهم‌ترین دستاورد این انتخابات محسوب می‌شود مشارکت گسترده مردم به‌عنوان برنده اصلی انتخابات است.

جزئیات گرایش سیاسی منتخبان در استان‌ها

استان آذربایجان شرقی تعداد واجدین رأی دادن: ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر درصد مشارکت: ۶۲ درصد تعداد رأی دهندگان:

یک‌ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر گروه پیروز: اصولگرا ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ اهر و هریس ۱)بیت‌اله عبدالهی ۲)مهدی حسینیان سراجه‌لو ۱۷ هزار و ۷۲ ۱۳ هزار و ۳۴۱ اصلاح طلب اصولگرا (دور دوم) ۲ بستان آباد محمد وحدتی هلان ۲۰ هزار و ۶ مستقل ۳ بناب ضیاءالله اعزازی ۲۶ هزار و ۳۸۳ اصولگرا ۴ تبریز، آذرشهر و اسکو مسعود پزشکیان ۲۶۱ هزار و ۶۰۵ اصلاح طلب احمد علیرضا بیگی ۲۳۵ هزار و ۳۱۴ اصولگرا محمدحسین فرهنگی ۱۴۳ هزار و ۳۷۹ اصولگرا (دور دوم) زهرا ساعی ۱۱۴ هزار و ۳۸۴ اصلاح طلب (دور دوم) علیرضا منادی ۱۱۳ هزار و ۷۴۸ اصولگرا (دور دوم) محمد اسماعیل سعیدی ۱۰۵ هزار و ۳۲۹ اصولگرا (دور دوم) میرعلی‌اصغر الموسوی ۱۰۲ هزار و ۲۵۵ اصلاح طلب (دور دوم) سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی ۹۸ هزار و ۵۶۲ اصولگرا (دور دوم) شهاب‌الدین بیمقدار ۹۶ هزار و ۲۸۱ اصلاح طلب (دور دوم) عباس عباس‌زاده ۸۸ هزار و ۸۵۵ اصلاح طلب (دور دوم) ۵ سراب و مهربان ۱. یوسف داودی ۲. مجیدنصیرپور سردهایی ۱۶ هزار و ۲۸۴ ۱۵ هزار و ۱۵ مستقل اصلاح طلب (دور دوم) ۶ شبستر معصومه آقاپور علی علیلو ۱۲ هزار و ۳۱۴ ۸ هزار و ۵۱۱ مستقل اصولگرا (دور دوم) ۷ كلیبر، خداآفرین و هوراند قلی الله قلی زاده ۳۶ هزار و ۹۴۶ اصولگرا ۸ مراغه و عجبشیر مهدی دواتگری محمد علی حسین زاده ۲۹ هزار و ۶۶ ۲۶ هزار و ۵۱۲ اصولگرا اصولگرا (دور دوم) ۹ مرند و جلفا ۱. کریم شافعی ۲. محمد حسن‌نژاد ۲۹ هزار و ۶۷۲ ۲۹ هزار و ۶۳ اصلاح طلب اصولگرا (دور دوم) ۱۰ ملکان سلمان خدادادی ۳۳ هزار و ۱۳۲ مستقل ۱۱ میانه ۱. فردین فرمند ۲. یعقوب شیویاری ۲۴ هزار و ۹۹۶ ۲۳ هزار و ۹۱۹ مستقل اصولگرا ۱۲ هشترود و چاراویماق سید حمزه امینی ۱۵ هزار و ۵۸ مستقل ۱۳ ورزقان رضا علیزاده ۱۵ هزار و ۸۹۲ اصولگرا

استان آذربایجان غربی تعداد واجدین رأی دادن: ۲میلیون و ۲۹۹ هزار نفر درصد مشارکت: ۶۵.۵ درصد تعداد رأی دهندگان:

یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۴۸۶ رای گروه پیروز: اصولگرا- مستقل ها- فعلا به دور دوم کشیده شده است ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ ارومیه نادر قاضی پور حاکم ممکان هادی بهادری روح الله حضرت پور مجید دودکانلوی میلان ۱۶۹۰۹۸ رأی ۱۰۴۲۶۹ رأی ۱۰۲۹۸۴ رأی ۸۶۲۵۷ رأی ۸۲۹۱۴ رأی اصولگرا مستقل اصلاح طلب مستقل اصلاح طلب به غیر از نادر قاضی پور که در دور اول به مجلس راه یافته چهار نفر بعدی در دور دوم با هم رقابت می کنند ۲ بوکان محمد قسیم عثمانی ۴۷هزار و ۱۶۳ اصلاح طلب ۳ خوی – چایپاره سید تقی کبیری ۷۳ هزار و ۶۹۴ اصولگرا ۵ سلماس رسول جلایر شهروز برزگر ۱۸ هزار و ۳۲۱ رأی ۱۶ هزار و ۴۶۳ رأی اصولگرا مستقل دور دوم کشیده شد ۶ مهاباد جلال محمود زاده ۴۶ هزار و ۸۵۶ رأی مستقل ۷ میاندوآب، تکاب، شاهین دژ ۱- همایون هاشمی ۲- جهانبخش محبی نیا ۳-مهدی عیسی زاده ۴-محمد میرزایی ۵۱ هزار و ۵۳۲ رأی ۴۸ هزار و ۱۴۸ رأی ۴۳ هزار و ۲۴۲ رأی ۴۹ هزار و ۹۴۲ رأی اصولگرا اصولگرا اصولگرا اصلاح طلب دور دوم کشیده شد ۸ پیرانشهر - سردشت رسول خضری ۲۷ هزار و ۴۱۸ رأی مستقل ۹ نقده – اشنویه عبدالکریم حسین زاده ۶۲ هزار رای اعتدال ۱۰ ماکو، شوط، چالدران، چایپاره عین الله شریف پور محرم اکبرزاده ۲۷ هزار و ۷۹۹ رأی ۲۰ هزار و ۸۸۴ رأی اعتدال اصولگرا دور دوم کشیده شد

استان اصفهان تعداد رای دهندگان: یک میلیون و ۹۶۶ هزار و ۱۱۰ نفر درصد مشارکت: اعلام نشده تعداد واجدین رای دادن: ۳ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۲۹۸ گروه پیروز: اصولگرا راه یافتگان به دور دوم گرایش تعداد آراء نماینده منتخب حوزه انتخابیه ردیف اصولگرا ۲۰۰ هزار و ۶۹۰ حميد رضا فولادگر اصفهان ۱ اصلاح طلب ۱۹۵هزار و ۶۶ ناهید تاج الدین اصلاح طلب ۱۹۳ هزار و ۳۹۹ مينو خالقي اصلاح طلب ۱۷۹ هزار و ۲۳۰ حیدرعلی عابدی اصولگرا ۱۷۶ هزار و ۸۰۷ احمد سالک كاشاني اصولگرا ۱۶ هزار و ۱۰۰ سید صادق طباطبائی نژاد اردستان ۲ اصولگرا ۶۰ هزار و ۴۱۱ حسینعلی حاجی دلیگانی شاهین شهر و میمه و برخوار ۳ اصولگرا ۴۵ هزار و ۵۱۵ سید محمدجواد ابطحی خمینی شهر ۴ * اصولگرا ۷ هزار و ۸۳۲ اصغر سلیمی سمیرم ۵ اصولگرا ۷ هزار و ۴۴۴ بهروز جعفری * اصولگرا ۱۶ هزار و ۲۸۵ محمدرضا آقایی شهرضا و سمیرم سفلی ۶ مستقل ۱۲ هزار و ۳۲۴ سمیه محمودی اصولگرا ۲۲ هزار و ۵۳۶ اکبر ترکی فریدن، فریدونشهر و چادگان ۷ اصولگرا ۵۶ هزار و ۲۰۸ حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی فلاورجان ۸ اصولگرا ۷۰ هزار و ۷۶۱ سید جواد سادات نژاد کاشان و آران و بیدگل ۹ اصلاح طلب ۱۴ هزار و ۳۷۱ علی بختیار گلپایگان و خوانسار ۱۰ اصولگرا ۳۸ هزار و ۱۷۷ محسن کوهکن ریزی لنجان ۱۱ مستقل ۲۰ هزار و ۴۶۳ زهرا سعیدی مبارکه ۱۲ اصولگرا ۱۱ هزار و ۱۵۴ عباسعلی پوربافرانی نائین و خور و بیابانک ۱۳ اصولگرا ۶۴ هزار و ۵۲۷ ابوالفضل ابوترابی نجف آباد و تیران و کرون ۱۴ اصولگرا ۹ هزار و ۸۴۲ مرتضی صفاری نطنزی نطنز و بخش قمصر ۱۵

استان اردبیل تعداد واجدین رأی دادن: ۹۹۸۴۹۹ درصد مشارکت: ۷۰ درصد تعداد رأی دهندگان:

۶۱۱۴۳۱ گروه پیروز: رقابت نزدیک اصولگرایان و اصلاح طلبان ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ مشگین شهر ولی ملکی ۲۲۴۵۷ مستقل ۲ پارس آباد و بیله سوار ایرج بیگدلو شکور پوحسین ۲۰۴۹۹ ۱۷۴۷۵ اصولگرا مستقل دور دومی ۳ گرمی سیدحمایت میرزاده ۲۱۳۹۹ اصلاح طلب ۴ اردبیل، نمین، نیر و سرعین صدیف بدری ۸۷۷۳۰ اصولگرا رضا کریمی ۸۶۳۱۲ اصلاح طلب محمد فیضی ۶۲۰۵۰ اصلاح طلب دور دومی سیدکاظم موسوی ۵۵۳۲۶ اصولگرا دور دومی ۵ خلخال و کوثر بشیر خالقی ۱۹۱۲۰ اصولگرا

استان البرز تعداد واجدین رأی دادن: یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر درصد مشارکت: ۵۴ تعداد رأی دهندگان: ۸۰۰ هزار و ۵۱۹ نفر گروه پیروز: اصولگرا ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ کرج، فردیس، اشتهارد و آسار عزیز اکبریان - محمدجواد کولیوند اکبریان ۱۴۸ هزار و ۲۱۸ رای محمدجواد کولیوند ۱۴۳ هزار و ۴۳۴ رای اکبریان: اصولگرا کولیوند: اصولگرا ---- ۲ ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان محمود بهمنی ۵۰ هزار و ۱۰۵ رای اصولگرا ----

استان ایلام تعداد واجدین رأی دادن: ۴۳۴ هزار نفر درصد مشارکت: ۷۵ درصد تعداد رأی دهندگان:

۲۲۱ هزار رای گروه پیروز: مستقل ها-فعلا به دور دوم کشیده شده است ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ ایلام، مهران، سیروان، چراول، ملکشاهی، ایوان سلام امینی ۳۹ هزار و ۳۶۳ مستقل هر ۴ نفر از مجموع ۳۱ نامزد انتخاباتی در حوزه ایلام برای تصاحب دو کرسی به دور دوم رفته اند. سارا فلاحی ۳۸ هزار و ۵۵۶

مستقل جلال میرزایی ۳۶ هزار و ۴۷۰ اصلاح طلب لطیف صادقی ۳۱ هزار و ۳۸۴

مستقل ۲ دهلران، آبدانان، دره شهر، بدره ۱-شادمهر کاظم زاده ۲۵۵۲۲ مستقل هر دو نفر از مجموع هفت نامزد شرکت کننده در حوزه انتخابیه دهلران به دور دوم برای تصاحب یک کرسی رفته اند. ۲-علی محمد احمدی ۲۲۷۴۹ مستقل

استان بوشهر تعداد واجدین رأی دادن: ۶۹۱ هزار نفر درصد مشارکت: ۶۸ درصد تعداد رأی دهندگان: ۴۶۸ هزار نفر گروه پیروز: حزب اعتدال و توسعه ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ بوشهر و گناوه و دیلم عبدالحمید خدری ۴۱ هزار و ۹۲۲ اعتدال ۲ دشتی و تنگستان سید کمال الدین شهریاری ۵۴ هزار و ۳۰۸ اصولگرا ۳ دشتستان محمد باقر سعادت ۳۶ هزار و ۹۱۶ اصلاح طلب ۴ کنگان و دیر و جم سکینه الماسی ۴۱ هزار و ۸۰۴ اعتدال

استان تهران تعداد واجدین رای دادن هشت میلیون و ۴۷۵ هزار و ۷۷ نفر درصد مشارکت ۴۸ درصد تعداد رای دهندگان سه میلیون و ۹۰۰ هزار نفر گروه پیروز: در اکثر حوزه ها انتخابات به دوم کشیده شد ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر محمدرضا عارف، علی مطهری، سهیلا جلودارزاده، علیرضا محجوب، الیاس حضرتی، کاظم جلالی، محمدرضا بادامچی، فریده اولادقباد، سیده فاطمه حسینی، مصطفی کواکبیان، پروانه سلحشوری، ابوالفضل سروش، علی نوبخت حقیقی،غلامرضا حیدری، مهدی شیخ، فاطمه سعیدی، محمدعلی وکیلی، محمود صادقی بهروز نعمتی، پروانه مافی، فاطمه ذوالقدر، محمدجواد فتحی، سید فرید موسوی، محمدرضا نجفی، داود محمدی، طبیه سیاوشی شاه عنایتی، محسن علیجانی زمانی، احمد مازنی، علیرضا رحیمی، عبدالرضا هاشم زائی اصلاح طلب ۲ دماوند و فیروزکوه سیداحمد رسولی‌نژاد ۱۲ هزار و ۷۵۰ رأی اصولگرا * قاسم میرزایی‌ ۱۰ هزار و ۲۵۹ رأی اصلاح طلب ۳ ورامین، پیشوا و قرچک سید حسین نقوی حسینی ۹۵ هزار و ۱۴۴ رأی اصولگرا - ۴ پاکدشت محمد قمی ۴۶ هزار و ۳۹۸رأی اصلاح طلب - ۵ رباط کریم و بهارستان حجت الاسلام نوروزی ابراهیم نکو ۴۸ هزار و ۸۲۹رأی ۳۳هزار و ۴۲۲رأی اصولگرا اعتدالی * ۶ شهریار، ملارد و شهرقدس حسین گروسی محمد محمودی ۷۵ هزار و ۵۲۴رأی ۶۷هزارو۹۶۶رأی اعتدالی اصلاح طلب *

استان چهارمحال و بختیاری تعداد واجدین رأی دادن: ۶۶۴ هزار و ۲۹ نفر درصد مشارکت: ۷۵ درضد تعداد رأی دهندگان: گروه پیروز: اصلاح طلب ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ شهرکرد،شهرکرد، بن و سامان اردشیر نوریان ۴۲ هزار و ۱۵۲ رای اصلاح طلب ۲ اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار علی کاظمی ۲۱ هزار و ۶۷۸ رای اصلاح طلب دور دوم قدرت الله حمزه ۱۸ هزار و ۶۹۱ رأی اصولگرا ۳ بروجن خدیجه ربیعی ۱۴ هزار و ۶۴۲ رأی اعتدال دور دوم علی نادری فرد ۱۰ هزار و ۱۰۸ رأی مستقل ۴ لردگان محمد خالدی سردشتی ۳۸ هزار و ۸۳۴ مستقل

استان خراسان جنوبی تعداد واجدین رأی دادن: درصد مشارکت: ۷۲ درصد تعداد رأی دهندگان:

۴۳۱ هزار و ۳۵۵ نفر گروه پیروز: اصولگرایان ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ بیرجند، درمیان، خوسف سید محمد باقر عبادی ۵۹ هزار و ۳۶۱ رأی اصولگرا ۲ فردوس، طبس، سرایان و بشرویه فرهاد فلاحتی ۳۰ هزار و ۱۲ رأی اصولگرا ۳ قاینات و زیرکوه نظر افضلی ۱۹ هزار و ۵۳۳ رأی اصولگرا ۴ نهبندان و سربیشه محمدرضا امیرحسنخانی ۵۱ هزار و ۶۱۵ رأی اصولگرا

استان خراسان رضوی تعداد واجدین رأی دادن: ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر درصد مشارکت: ۶۸ درصد تعداد رأی دهندگان: ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر گروه پیروز: اصولگرا ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ فریمان احسان قاضی زاده ۳۶۷۴۳ اصولگرا ۲ گناباد حمید بنایی ۱۹۹۰۱ اصولگرا ۳ خواف و رشتخوار محمود نگهبان سلامی ۴۴۳۷۹ مستقل ۴ مشهد و کلات امیرحسین قاضی زاده هاشمی ۳۸۴۰۷۷ اصولگرا نصرالله پژمانفر ۳۷۷۷۳۴ اصولگرا محمدحسین حسین زاده بحرینی ۳۵۳۱۱۸ اصولگرا رضا شیران خراسانی ۳۴۳۷۲۲ اصولگرا جواد کریمی قدوسی ۳۲۴۴۵۰ اصولگرا ۵ تربت جام جلیل رحیمی جهان آبادی ۱۰۸۹۳۴ اصلاح طلب ۶ کاشمر بهروز بنیادی ۴۸۶۶۰ اصلاح طلب ۷ قوچان و فاروج هادی شوشتری ۴۱۲۱۷ اصلاح طلب ۸ چناران و بینالود محمد دهقانی نغندر ۳۹۰۶۲ اصولگرا ۹ درگز عبدالله حاتمیان ۱۱۹۲۰ اصلاح طلب ۱۰ سبزوار، جوین و جغتای حسین مقصودی ۱۰۳۷۴۹ اصولگرا رمضان علی سبحانی فر ۷۵۴۰۸ اصلاح طلب ۱۱ نیشابور حمید گرمابی ۷۵۰۳۹ اصلاح طلب هاجر چنارانی ۷۵۲۰۲ مستقل ۱۲ تربت حیدریه ابوالقاسم خسرو ۳۱۳۱۷ اصولگرا به دور دوم کشیده شد سعید باستانی ۳۹۵۷۱ اصلاح طلب

استان خراسان شمالی واجدین شرایط رای دادن درصد مشارکت تعداد رای دهندگان گرایش سیاسی منتخبین ۶۲۴۳۰۰ ۷۱ درصد ۴۴۳۲۵۳ نام حوزه انتخابیه نمایندگان منتخب تعداد آرا بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم علی اکبری علی قربانی ۱۰۳۰۴۶ ۹۹۲۰۴ اصلاح طلب اصلاح طلب شهرستان شیروان عبدالرضا عزیزی ۲۷۱۷۹ اصولگرا شهرستان اسفراین هادی قوامی ۲۴۱۹۵ اصولگرا مشرک فاروج و قوچان هادی شوشتری ۴۱۲۱۸ اصلاح طلب

استان خوزستان تعداد واجدین رأی دادن: ۳ میلیون و ۴۴۷ هزار نفر درصد مشارکت: اعلام نشده است تعداد رأی دهندگان:

اعلام نشده است گروه پیروز: اصولگرایان ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ اهواز همایون یوسفی ۱۰۷ هزار و ۷۸۴ رأی اصلاح طلب دور دوم جواد کاظم‌نسب ۸۸ هزار ۷۷۷ رأی اصلاح طلب شکر خدا موسوی ۸۲ هزار و ۲۰۰ رأی اصولگرا سید شریف حسینی ۷۱ هزار و ۹۱۹ رأی مستقل شبیب جویری ۶۸ هزار و ۸۸۱ رأی اصولگرا علی ساری ۶۶ هزار و ۹۵۴ رأی اصلاح طلب ۲ آبادان عامر کعبی ۲۷ هزار و ۶۸۷ رای اصولگرا جلیل مختار ۲۵ هزار و ۴۱۲ رای مستقل غلامرضا شرفی ۲۳ هزار و ۳۳۵ رای اصولگرا دور دوم محمد مولوی ۱۶ هزار و ۵۶۵ رای اصولگرا ۳ اندیمشک فریدون حسنوند ۳۹ هزار و ۹۳ رای اصولگرا ۴ ایذه و باغملک سیدهادی طباطبایی ۲۵ هزار و ۳۱۴ اصولگرا دور دوم هدایت‌الله خادمی ۲۳ هزار و ۵۹۹ مستقل ۵ بهبهان محمودرضا ضرغامی ۲۰ هزار و ۷۳۷ رای اصلاح طلب دور دوم حبیب الله کشت زر ۱۵ هزار و ۷۴۴ رای مستقل ۶ خرمشهر عبدالله سامری ۱۹ هزار و ۳۱۸ رای مستقل ۷ دزفول عباس پاپی ۹۶ هزار و ۸۵۲ رای اصولگرا ۸ دشت‌آزادگان و هویزه قاسم ساعدی ۲۰ هزار و ۶۴۳ رای اصولگرا ۹ رامهرمز و رامشیر اقبال محمدیان ۲۵ هزار و ۴۵۵ رای اصولگرا ۱۰ شادگان مجید ناصری نژاد ۳۶ هزار و ۸۹۱۴ رای اصولگرا ۱۱ شوش سید راضی نوری ۳۷ هزار و ۷۶۴ رای اصولگرا ۱۲ شوشتر و گتوند سهراب گیلانی ۳۶ هزار و ۸۹۱ رای اصولگرا ۱۳ مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا علی عسگر ظاهری ۲۵ هزار و ۴۶۶ مستقل دور دوم علیرضا ور ناصری ۲۳ هزار و ۳۶۷ رای اصولگرا ۱۴ ماهشهر و امیدیه حبیب آغاجری ۲۹ هزار و ۱۰ رای اصولگرا دور دوم علی گلمرادی ۲۸ هزار و ۶۸۷ رای مستقل

استان زنجان تعداد واجدین رأی دادن: ۷۷۵ هزار و ۸۲۰ نفر درصد مشارکت: ۶۷ تعداد رأی دهندگان:

۵۱۶ هزار و ۱۸۸ نفر گروه پیروز: مستقل ها ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ زنجان و طارم سید افضل موسوی فریدون احمدی علی وقف چی حجت الاسلام کریم خانمحمدی ۵۲ هزار ۳۵۱ رای ۵۰ هزار ۳۷۹ رای ۳۳ هزار ۶۹۵ رای ۳۱ هزار ۹۱۰ رای اصلاح طلب مستقل مستقل اصلاح طلب همه چهار نفر برای کسب دو کرسی این حوزه انتخابیه در مجلس به دور دوم راه یافتند ۲ خدابنده ۱-سید البرز حسینی ۲-احمد بیگدلی ۱۶ هزار و ۴۳۰ رأی ۱۶ هزار و ۳۰۰ رأی مستقل مستقل هر دو نفر برای رسیدن به یک کرسی این حوزه انتخابیه در دور دوم به رقابت خواهند پرداخت ۳ حوزه انتخابیه ماه‌نشان، ایجرود و دهستان‌های قلتوق و بوغداکندی دکتر سید مرتضی خاتمی ۱۳ هزار و ۸۷۵ رأی مستقل ۴ حوزه انتخابیه ابهر، خرمدره و سلطانیه محمد عزیزی محمدرضا خانمحمدی خرمی ۲۵ هزار و ۳۲۴ رأی ۲۵ هزار و ۳۷ رأی اصولگرا اعتدالگرایان هر دو نماینده برای کسب یک کرسی این حوزه انتخابیه به دور دوم راه یافتند

استان سمنان تعداد واجدین رأی دادن: ۴۹۴هزار و ۷۱۲ نفر درصد مشارکت:۶۶درصد تعداد رأی‌دهندگان:

۲۶۶هزار و ۶۵۰نفر گروه پیروز: - ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه‌یافتگان به دور دوم ۱ سمنان، مهدی‌شهر سرخه احمد همتی ۳۱,۷۷۱ اصلاح‌طلب - ۲ شاهرود و میامی سید حسن حسینی ۴۹,۹۷۰ اصولگرا - ۳ گرمسار و آرادان غلامرضا کاتب ۲۳,۶۶۸ مستقل - ۴ دامغان ابوالفضل حسن بیکی ۱۷,۲۴۴ مستقل -

استان سیستان و بلوچستان تعداد واجدین رأی دادن: ۸۶۵/۶۸۵/۱ میلیون نفر درصد مشارکت:

۶۶ درصد تعداد رأی دهندگان:

۰۳۵/۱۱۵/۱ میلیون نفر گروه پیروز: اصول گرا ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ خاش علی کرد ۶۰.۳۵۵ اصول گرا - ۲ سراوان باسط درازهی ۶۰.۳۴۷ مستقل - ۳ چابهار عبدالغفور ایران نژاد ۸۲.۴۷۳ اصول گرا - ۴ سیستان حبیب الله دهمرده ۱۱۴.۴۳۹ اصول گرا - احمد علی کیخا ۶۴.۹۵۰ اصلاح طلب - ۵ زاهدان علیم یار محمدی ۹۸.۱۹۱ اصلاح طلب - حسینعلی شهریاری ۸۶.۰۹۸ اصول گرا - ۶ ایرانشهر نعیم امینی فرد ۷۶.۵۵۵۵ مستقل -

استان فارس تعداد واجدین رأی دادن: درصد مشارکت: ۶۳.۶ درصد تعداد رأی دهندگان: ۲ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۵۰۹ نفر گروه پیروز: اصلاح طلب ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ خرامه، کوار و سروستان داریوش اسماعیلی اصولگرا ۲ مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد محمدمهدی برومندی ۵۵ هزار و ۷۹۷ رای اصولگرا ۳ لارستان، خنج و گراش جمشید جعفرپور ۳۸ هزار و ۷۷۶ رای اصولگرا ۴ شیراز بهرام پارسایی ۱۹۸ هزار و ۵۱۷ راي اصلاح طلب فرج الله رجبی ۱۷۱ هزار و ۵۲۹ رای اصلاح طلب مسعود رضایی ۱۴۲ هزار و ۶۶۷ رای اصلاح طلب علي اكبري ۱۳۲ هزار و ۴۵۵ راي اصلاح طلب دور دوم جعفر قادري ۱۱۱ هزار و ۲۹۰ راي اصولگرا دور دوم ۵ آباده، بوانات و خرم بید رحیم زارع ۳۲ هزار و ۷۶۸ رای اصولگرا ۶ فیروزاباد، فراشبند و قیروکارزین ، کورش کرم پور ۴۸ هزار و ۹۷۳ رای اصلاح طلب ۷ نیریز و استهبان فرهاد طهماسبی اصولگرا دور دوم اصغر مسعودی مستقل ۸ لامرد و مهر محسن علوی اصلاح طلب ۹ داراب و زرین دشت محمد جواد عسکری ۲۷ هزار و ۲۶۱ رای اصولگرا دور دوم رضا انصاری ۲۵ هزار و ۵۵ رای اصلاح طلب ۱۰ فسا محمد جواد جمالی نوبندگانی ۴۴ هزار و ۴۰۳ رای اصولگرا ۱۱ ممسنی نور آباد مسعود گودرزی ۲۳ هزار رای اصلاح طلب دور دوم عبدالرضا مرادی ۲۲ هزار رای اصولگرا ۱۲ اقلید سید حسین افضلی ۲۰ هزار و ۸۸۳ رای اصلاح طلب ۱۳ سپیدان علاالدین خادم مستقل ۱۴ کازرون حسین رضا زاده ۴۳ هزار و ۱۲۷ رای اصلاح طلب ۱۵ جهرم محمدرضا رضایی‌کوچی ۵۳ هزار و ۸۸۲ رای اصولگرا

استان قزوین تعداد واجدین رأی دادن: ۸۸۷ هزارو ۱۶۵ نفر درصد مشارکت:۶۱درصد تعداد رأی دهندگان: ۵۳۶ هزار و ۹۵۰ گروه پیروز:اصلاح طلب ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ قزوین، البرز و آبیک داود محمدی ۱۰۸۸۵۴ اعتدال سید حمیده زرآبادی ۱۰۸۸۴۰ اصلاح طلب ۲ تاکستان بهمن طاهر خانی ۴۰۴۰۶ معتدل مورد حمایت اصلاح طلبان ۳ بوئین زهرا روح الله بابایی صالح ۳۳۴۸۶ معتدل مورد حمایت اصلاح طلبان

استان قم تعداد واجدین رأی دادن: ۷۶۷۷۳۰ درصد مشارکت: ۶۱.۴ تعداد رأی دهندگان:

۴۷۴۵۸۳ گروه پیروز: اصولگرایان ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ قم احمد امیرآبادی فراهانی ۲۶۳۸۸۵ اصولگرا - علی اردشیر لاریجانی ۱۹۱۳۲۹ اصولگرا - مجتبی ذوالنوری ۱۶۸۳۹۷ اصولگرا

استان کردستان تعداد واجدین رأی دادن: یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۵۳۶ درصد مشارکت: ۵۳.۳ درصد تعداد رأی دهندگان:

۶۱۳ هزار و ۲۷ رای گروه پیروز: مستقل ها ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ سنندج، دیواندره و کامیاران سید مهدی فرشادان سید احسن علوی سالار مرادی ۵۴ هزار و ۵۸۷ ۴۸ هزار و ۶۹۵ ۲۵ هزار و ۴۶۹ مستقل اصولگرا اصلاح طلب دو نفر در این حوزه برای تصاحب یک کرسی به دور دوم راه یافتند. ۲ قروه ، دهگلان علی محمد مرادی ۳۹ هزار و ۳۰۲ رأی مستقل به بهارستان راه یافت ۳ بیجار حمدالله کریمی ۱۵ هزار و ۹۱۹ رأی مستقل ۴ مریوان و سروآباد منصور مرادی امید کریمیان ۱۵ هزار و ۸۱۵ رای ۱۲ هزار و ۸۱۹ رای مستقل مستقل دونفر این حوزه به دور دوم راه پیدا کردند ۵ بانه و سقز محسن بیگلری ۵۸هزار و ۶۷۰ رای مستقل به بهارستان راه یافت

کرمان تعداد واجدین رأی دادن: ۲ میلیون و ۸۳ هزار نفر درصد مشارکت: ۶۳ درصد تعداد رأی دهندگان: یک میلیون و ۲۸۰ هزار گروه پیروز: اصلاح طلب ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ کرمان و راور محمدرضا پورابراهیمی ۱۵۷ هزار و ۴۵۰ اصولگرا محمد مهدی زاهدی ۱۰۸ هزار و ۳۱۶ اصولگرا ۲ رفسنجان و انار احمد انارکی محمدی ۵۶ هزار و ۴۶۴ اصلاح طلب ۳ سیرجان و بردسیر شهباز حسن پور ۵۴ هزار و ۹۷۰ اصولگرا ۴ بم، ریگان، فهرج و نرماشیر حبیب الله نیک زادی پناه ۷۲ هزار و ۹۸۵ اصلاح طلب ۵ شهر بابک علی اسدی کرم ۱۶ هزار و ۵۸۶ اصلاح طلب ۶ زرند و کوهبنان حسین امیری خامکانی ۳۵ هزار و ۶۹۱ اصلاح طلب ۷ جیرفت و عنبرآباد یحیی کمالی پور ۷۱ هزار و ۷۳۹ اعتدال گرا ۸ بافت، رابر و ارزوئیه علی بختیاری ۲۱ هزار و ۶۳۷ اصلاح طلب ۹ کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب احمد حمزه ۷۹ هزارو ۲۴۳ اصلاح طلب

استان کرمانشاه تعداد واجدین رأی دادن: ۱.۵۰۷.۵۹۵ درصد مشارکت: ۶۰ تعداد رأی دهندگان: ۹۰۲.۶۱۲ گروه پیروز: اصولگرایان ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ اسلام آباد غرب و دالاهو حشمت الله فلاحت پیشه ۵۳.۳۶۹ اصولگرا ۲ پاوه و اورامانات شهاب نادری ۳۲.۵۱۴ اصولگرا ۳ سنقرو کلیایی سید جواد حسینی کیا محمد عمادی رستگار اصولگرا اصولگرا ۴ کرمانشاه عبدالرضا مصری ۱۴۳.۹۲۸ اصولگرا سید قاسم جاسمی ۱۰۶.۴۵۴ اصولگرا سعید حیدری طیب احمدی صفری اصلاح طلب اصلاح طلب ۵ صحنه، هرسین و کنگاور حسن سلیمانی ۴۸.۸۹۱ اصولگرا ۶ قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب فرهاد تجری ۳۰.۷۳۱ اصولگرا

استان کهگیلویه و بویراحمد تعداد واجدین رأی دادن: درصد مشارکت: ۸۰ درصد تعداد رأی دهندگان:

۴۱۳ هزار نفر گروه پیروز: رقابت نزدیک ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ بویراحمد و دنا غلام محمد زارعی ۴۸ هزار و ۸۱۶ رای اعتدال ۲ چرام، بهمئی و لنده عدل هاشمی ۵۹ هزار و ۱۳۰ رای اصولگرا ۳ گچساران و باشت غلامرضا تاجگردون ۶۶هزار و ۳۵۰ رای اصلاح طلب

استان گلستان تعداد واجدین رأی دادن: یک میلیون و ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ نفر درصد مشارکت: ۸۱ تعداد رأی دهندگان:

یک میلیون و ۷۰ هزار نفر گروه پیروز: انتخابات در اکثر حوزه ها به دور دوم کشیده شد ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ گرگان و آق قلا عبدالغفور امان زاده ۴۷ هزار و ۸۹۴ رأی مستقل * نورمحمد تربتی نژاد ۴۷ هزار و ۴۶۷ رأی اصلاح طلب * نبی هزار جریبی ۴۵ هزار و ۹۰۴ رأی مستقل * سید علی طاهری ۴۲ هزار و ۸۲۸ رأی اصول گرا * ۲ گنبدکاووس قره جه طیار ۵۰ هزار و ۸۲۲ رأی اصلاح طلب ۳ علی آبادکتول اسدالله قره خانی آلوستانی ۴۴ هزار و ۵۴۷ مستقل ۴ رامیان و آزادشهر علی رضا ابراهیمی ۲۷ هزار و ۸۳ رأی مستقل ۵ کردکوی، بندرگز، بندرترکمن و گمیشان رامین نورقلی پور ۳۲ هزار و ۵۶۵ رأی اصلاح طلب * رحمت الله جلالی ۲۴ هزار و ۷۳۳ اصولگرا * ۶ مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه شهرام کوسه غراوی ۴۱ هزار و ۲۷۴ رأی مستقل * سید نجیب حسینی ۳۸ هزار و ۷۳۶ رأی مستقل *

استان گیلان تعداد واجدین رأی دادن: یک میلیون و ۸۶۱ هزار و ۳۷۰ درصد مشارکت:۶۵ درصد* تعداد رأی دهندگان: گروه پیروز: در رشت اصلاح طلبان در شهرستان ها اصولگرایان ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ آستارا ولی داداشی ۱۴ هزار و ۱۷۳ اصولگرا ۲ آستانه اشرفیه محمد حسین قربانی ۱۹ هزار و ۳۱۱ اصلاح طلب ۳ بندر انزلی حسن خسته بند ۱۴ هزار و ۹۴۸ اصولگرا ۴ تالش، رضوانشهر و ماسال محمود شکری ۴۸ هزار و ۸۸۶ اصولگرا ۵ رشت غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی ۹۰۹۲۱ اصلاح طلب جبار کوچکی نژاد۵۸۹۲۲، سیدعلی آقازاده دافساری با ۵۸۳۹۷ رای، سید ولی‌الله عظمتی با ۵۳۳۹۲ رای و محمدصادق حسنی جوریابی با ۴۳۶۰۲ رای ۶ رودبار و منجیل دور دوم صمد مرعشی با ۱۳۲۴۰ رای و منوچهر جمالی ۸۲۵۹ رای ۷ رودسر و املش اسدالله عباسی ۱۰۸ هزار و ۸۴۰ اصولگرا ۸ صومعه سرا سید کاظم دلخوش ۸۳ هزار و ۴۵ مستقل ۹ فومن و شفت حجت الاسلام مهدی افتخاری ۳۳ هزار و ۶۴۷ اصلاح طلب ۱۰ لاهیجان و سیاهکل ذبیح الله نیکفر ۲۸هزار و ۸۴۶ اصولگرا ۱۱ لنگرود مهرداد لاهوتی بائوج ۴۷هزار و۳۴۱ اصلاح طلب

استان مازندران تعداد واجدین رأی دادن: دو میلیون و ۲۳۵ هزار و ۶۳۸ درصد مشارکت:۷۲.۳ درصد تعداد رأی دهندگان:

یک میلیون و ۶۱۶ هزار و ۸۰۱ نفر گروه پیروز: اصلاح طلب ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ ساری و میاندرود علی اصغر یوسف نژاد ۱۱۶ هزار و ۵۴۰ اصلاح طلب محمد دامادی ۶۷ هزار و ۱۵۸ اصلاح طلب ۲ بابلسر و فریدونکنار ولی الله نانوا کناری ۳۹ هزار و ۳۱۹ اصولگرا ۳ بهشهر، گلوگاه و نکا علی محمد شاعری ۷۰ هزار و ۴۰۳ اصولگرا ۴ بابل علی نجفی خوشرودی ۶۲ هزار و ۸۹۶ اصلاح طلب حسین نیازآذری ۵۸ هزار و ۸۴۳ مستقل دور دوم همت الله طاهری نژاد ۵۵ هزار و ۲۹۶ اصلاح طلب دور دوم ۵ تنکابن، رامسر و عباس آباد شمس الله شریعت نژاد ۴۶ هزار و ۵۲۷ اعتدال گرایان ۶ آمل عزت الله یوسفیان ۸۴ هزار و ۴۵۳ اصولگرا ۷ نوشهر، چالوس و تنکابن قاسم احمدی لاشکی ۳۹ هزار و ۹۸۶ اصولگرا ۸ قائمشهر، سوادکوه، سیمرغ، سوادکوه شمالی و جویبار عبدالله رضیان ۶۲ هزار و ۱۹۳ اصلاح طلب کمال علیپور ۴۶ هزار و ۵۱۲ اصولگرا دور دوم سیدعلی ادیانی ۴۷ هزار و ۳۰۳ اصولگرا دور دوم ۹ نور و محمودآباد علی اسماعیلی ۳۶ هزار و ۸۹۱ مستقل

استان مرکزی تعداد واجدین رأی دادن: یک میلیون و ۴۷هزار و ۶۷۰نفر درصد مشارکت: ۶۰ درصد تعداد رأی دهندگان:

گروه پیروز: اصولگرایان ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ اراک/ کمیجان/ خنداب علی اکبرکریمی ۱۰۳هزار و ۲۳۴ رای اصولگرا محمدحسن آصفری سیدمهدی مقدسی ۲ تفرش/ آشتیان/ فراهان محمد حسینی ۱۳هزار و ۴۲ رای مستقل ۳ ساوه/ زرندیه شهلا میرگلوبیات ۲۳هزار و ۸۸۱ رای اصلاح طلب محمدرضا منصوری ۲۲هزار و ۷۶۲ رای مستقل ۴ شازند صاحبعلی غفاری علی ابراهیمی ۵ محلات/ دلیجان علیرضا سلیمی ۱۱هزار و ۴۷۰ رای اصولگرا ۶ خمین محمد ابراهیم رضایی ۲۲هزار و ۶۶۴ رای مستقل

استان هرمزگان تعداد واجدین رأی دادن: یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۹۳ نفر درصد مشارکت: ۶۷ درصد تعداد رأی دهندگان: بیش از ۷۵۰ هزار نفر گروه پیروز: رقابت نزدیک اصلاح طلبان و اصولگرایان ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ میناب، رودان، سیریک، جاسک و بشاگرد سید مصطفی ذوالقدر ۷۵ هزار و ۱۷۵ رای اصلاح طلب ۲ بندرلنگه، بستک و پارسیان خالد زمزم نژاد ۲۹ هزار و ۹۷۷ رای اصلاح طلب دور دوم احمد جباری ۲۹ هزار و ۱۵۰ رای اصولگرا ۳ بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بندرخمیر و ابوموسی حسین هاشمی تختی ۱۷۷ هزار و ۸۲۶ رای اصولگرا احمد مرادی ۱۳۶ هزار و ۹۳۵ رای اعتدال محمد آشوری ۱۲۷ هزار و ۳۶۹ رای اصولگرا

استان همدان تعداد واجدین رأی دادن: ۱۴۴۱۹۷۶ درصد مشارکت: ۵۸.۱ تعداد رأی دهندگان: ۸۳۷۸۲۱ گروه پیروز: ائتلاف اصولگرایان ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ همدان و فامنین حمیدرضا حاجی بابایی امیر خجسته ۱۳۳۳۴۳ ۸۰۳۰۶ اصولگرا اصولگرای مستقل ۲ ملایر محمدکاظمی(دوراول) ۴۵۲۸۲ اصلاح طلب علیرضا امامی احد آزادیخواه ۳ بهار و کبودراهنگ محمدعلی پورمختار ۳۹۴۵۷ اصولگرا ۴ رزن به دور دوم کشیده شد لطفی – سلطانی صور ۵ اسدآباد اکبر رنجبرزاده ۱۹۴۳۰ اصولگرا ۶ تویسرکان محمدمهدی مفتح ۳۹۶۲۲ اصولگرا ۷ نهاوند حسن بهرام نیا ۳۱۱۳۲ اصولگرا

استان یزد تعداد واجدین رأی دادن: ۶۶۵ هزار و ۵۰۴ نفر درصد مشارکت: ۷۴.۲ تعداد رأی دهندگان: ۴۹۳ هزار و ۹۸۴ نفر گروه پیروز: اصلاح طلبان ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ یزد و اشکذر سید ابوالفضل موسوی ۱۲۴ هزار و ۴۴۸ رای اصلاح طلب ۲ تفت و میبد کمال دهقانی فیروز آبادی ۲۷ هزار و ۴۸۰ رای اصلاح طلب ۳ اردکان محمد رضا تابش ۲۵ هزار و ۵۷۱ رای اصلاح طلب ۴ ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم، مهریز محمد رضا صباغیان ۲۷ هزار و ۴۸۳ مستقل دور دوم محمد رضا بابایی ۲۲ هزار و ۱۴۱ اصولگرا