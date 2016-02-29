نتایج انتخابات مجلس خبرگان ومجلس شورای اسلامی در هرمزگان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی ظهر دوشنبه در نشستی خبری با قدردانی از حضور مقتدرانه و با شکوه مردم هرمزگان در انتخابات هفتم اسفند ماه به آمار مشارکت و آرای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در هرمزگان اشاره کرد و بیان داشت: تعداد کل آرای ماخوذه پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان هرمزگان ۷۶۳ هزار و ۱۵۲ رای بود که آقای سید روح الله صدرالساداتی با کسب ۴۲۰ هزار و ۶۹۹ رای معادل ۶۰ درصد کل آرا به عنوان نماینده منتخب مردم هرمزگان در مجلس خبرگان انتخاب شد.

وی در ادامه با اشاره به میزان آرا و مشارکت مردم در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در هرمزگان، افزود: تعداد کل آرای ماخوذه در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در هرمزگان ۷۶۴ هزار و ۷۴۶ رای بوده است.

رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان ادامه داد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی از مجموع ۳۷۸ هزار و ۴۵۳ رای ماخوذه در حوزه انتخابیه بندرعباس، قشم، بندرخمیر، حاجی آباد و ابوموسی آقایان حسین هاشمی تختی نژاد با کسب ۱۷۷ هزار و ۸۲۶ رای معادل ۴۹ درصد آرا، احمد مرادی با کسب ۱۳۶ هزار و ۹۳۵ رای معادل ۳۷ درصد آرا و محمد آشوری با کسب ۱۲۷ هزار و ۳۶۹ رای معادل ۳۵ درصد آرا به عنوان نمایندگان منتخب مردم در مجلس انتخاب شدند.

اکرمی تصریح کرد: در حوزه انتخابیه میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد از مجموع ۲۵۵ هزار و ۷۴۳ رای ماخوذه آقای سید مصطفی ذوالقدر با کسب ۷۵ هزار و ۱۷۵ رای معادل ۳۰ درصد آرا به عنوان نماینده منتخب مردم انتخاب شد.

وی اظهار داشت: در حوزه انتخابیه بندرلنگه، بستک و پارسیان از مجموع ۱۲۰ هزار و ۵۵۰ رای ماخوذه آقایان خالد زمزم نژاد با کسب ۲۹ هزار و ۹۷۷ رای معادل ۲۴ درصد آرا و احمد جباری با کسب ۲۹ هزار و ۱۵۰ رای معادل ۲۳ و نیم درصد آرا به دور دوم انتخابات راه یافتند.

رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان اضافه کرد: در مجموع مشارکت مردم هرمزگان در دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بیش از ۶۸ درصد بوده است.

اکرمی گفت: در حوزه انتخابیه بندرعباس، قشم، بندرخمیر، حاجی آباد و ابوموسی میزان مشارکت مردم ۶۳ درصد، در حوزه انتخابیه میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد میزان مشارکت ۷۵ درصد و در حوزه انتخابیه بندرلنگه، بستک و پارسیان میزان مشارکت ۷۲ درصد بوده است.