طرح جایگزین آمریکا در سوریه دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «قدری جمیل» از رهبران گروه های مخالف دولت سوریه، روز دوشنبه گفت: آمریکا هیچ برنامه ای با عنوان طرح جایگزین نظامی برای سوریه ندارد.

وی تاکید کرد: هیچ برنامه نظامی جایگزینی از سوی آمریکا وجود ندارد. همه اینها دروغ و حرف هایی بی ارزش است. آیا طرح جایگزین وجود دارد؟ این طرح چیست؟

گفتنی است ریاض به صورت مکرر گفته اگر دمشق و متحدینش هیچ اقدام جدی در راستای طرح آتش بس نکنند طرحی جایگزین وجود دارد که در آن، بشار اسد به صورت صلح آمیز و یا با زور اسلحه باید کنار برود.

پیش از این نیز، «جان کری»، وزیر خارجه آمریکا گفته بود اگر طرح آتش بس با شکست مواجه شود، واشنگتن و متحدینش طرح جایگزین نظامی را در سوریه اجرا خواهند کرد.