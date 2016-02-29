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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۰۲

طرح جایگزین آمریکا در سوریه دروغ است

طرح جایگزین آمریکا در سوریه دروغ است

یکی از رهبران مخالفین دولت بشار اسد، وجود طرح جایگزین نظامی آمریکا به جای آتش بس در سوریه را دروغ خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «قدری جمیل» از رهبران گروه های مخالف دولت سوریه، روز دوشنبه گفت: آمریکا هیچ برنامه ای با عنوان طرح جایگزین نظامی برای سوریه ندارد.

وی تاکید کرد: هیچ برنامه نظامی جایگزینی از سوی آمریکا وجود ندارد. همه اینها دروغ و حرف هایی بی ارزش است. آیا طرح جایگزین وجود دارد؟ این طرح چیست؟

گفتنی است ریاض به صورت مکرر گفته اگر دمشق و متحدینش هیچ اقدام جدی در راستای طرح آتش بس نکنند طرحی جایگزین وجود دارد که در آن، بشار اسد به صورت صلح آمیز و یا با زور اسلحه باید کنار برود.

پیش از این نیز، «جان کری»، وزیر خارجه آمریکا گفته بود اگر طرح آتش بس با شکست مواجه شود، واشنگتن و متحدینش طرح جایگزین نظامی را در سوریه اجرا خواهند کرد.

کد مطلب 3569631

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