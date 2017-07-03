اولویت دولت آمریکا شکست داعش است نه سرنوشت بشار اسد

به گزارش خبرگزاری مهر، «فارین پالیسی» به نقل از ۳ منبع دیپلماتیک اعلام کرد که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار خصوصی هفته گذشته اش با «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد درباره اولویت دولت ترامپ در شکست داعش به جای تعیین سرنوشت بشار اسد تأکید کرده و گفته است که سرنوشت رئیس جمهور سوریه اکنون در دست روسیه است.

بر این اساس، یک مقام وزارت خارجه آمریکا از هرگونه اظهارنظر در این باره خودداری کرد و به جای آن تصریح کرده است: آمریکا به فرایند صلح ژنو(درباره بحران سوریه) متعهد است.

«فارین پالیسی» در ادامه تأکید کرد که بر اساس اعلام یک منبع دیپلماتیک، تیلرسون به گوترش گفته است: اینکه برای بشار اسد چه اتفاقی می‌ افتد موضوعی مربوط به روسیه است و نه مربوط به دولت آمریکا. دولت آمریکا به تهدید تروریستی پاسخ خواهد داد؛ خواه اسد برود یا بماند.