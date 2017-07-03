  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۲ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۰۶

تیلرسون در نشستی خصوصی خطاب به گوترش گفت:

اولویت دولت آمریکا شکست داعش است نه سرنوشت بشار اسد

اولویت دولت آمریکا شکست داعش است نه سرنوشت بشار اسد

وزیر خارجه آمریکا در نشست خصوصی خود با دبیرکل سازمان ملل به وی گفته است که موضوع سرنوشت رئیس‌ جمهور سوریه به دولت روسیه مربوط است نه آمریکا.

به گزارش خبرگزاری مهر، «فارین پالیسی» به نقل از ۳ منبع دیپلماتیک اعلام کرد که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار خصوصی هفته گذشته اش با «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد درباره اولویت دولت ترامپ در شکست داعش به جای تعیین سرنوشت بشار اسد تأکید کرده و گفته است که سرنوشت رئیس جمهور سوریه اکنون در دست روسیه است.

بر این اساس، یک مقام وزارت خارجه آمریکا از هرگونه اظهارنظر در این باره خودداری کرد و به جای آن تصریح کرده است: آمریکا به فرایند صلح ژنو(درباره بحران سوریه) متعهد است.

«فارین پالیسی» در ادامه تأکید کرد که بر اساس اعلام یک منبع دیپلماتیک، تیلرسون به گوترش گفته است:  اینکه برای بشار اسد چه اتفاقی می‌ افتد موضوعی مربوط به روسیه است و نه مربوط به دولت آمریکا. دولت آمریکا به تهدید تروریستی پاسخ خواهد داد؛ خواه اسد برود یا بماند.

کد مطلب 4020734

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اشنا US ۲۱:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
      0 0
      پاسخ
      ایشون یک مدیر احمقه تا یک سیاستمدار و سکان دار وزارت امور خارجه ظاهرا نفر بعدی حذف کابینه ایشونه !!!!!!!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها