به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، هشتاد و هشتمین مراسم سالانه اسکار بامداد روز دوشنبه برگزار شد اما با وجود یکی از متفاوت‌ترین مونولوگ‌های افتتاحیه سال‌های اخیر به خاطر بحث گوناگونی نژادی، معلوم شد که شبکه ای‌بی‌سی (ABC) نه طلا به دست آورد، نه نقره و نه برنز. روی هم رفته ۳۴.۳ میلیون نفر مراسمی را که با اجرای کریس راک برگزار شد تماشا کردند که پایین‌ترین تعداد تماشاچیان در ۸ سال گذشته و سومین رقم پایین تماشاچیان در تاریخ مراسم اسکار بود.

در مراسمی که «کانون توجه»، بری لارسون و لئوناردو دی‌کاپریو که مدت‌ها در انتظار نشسته بودند پیروز بیرون آمدند، تعداد کل بینندگان ۸ درصد کاهش داشت. البته تعداد بینندگان کل اسکار سال گذشته با احتساب آخرین آمار و در لحظات آخر ۷۰۰ هزار نفر افزایش داشت، در نتیجه ممکن است طی ۲ روز آینده آمار بینندگان اسکار امسال هم بالا برود اما احتمال اینکه بتواند از این رقم که پایین‌ترین تعداد بینندگان در ۸ سال اخیر بود فراتر برود، بسیار کم است.

مراسم اسکار امسال نسبت به آخرین باری که کریس راک روی صحنه رفت بسیار متفاوت بود. اسکار ۲۰۰۵ به میزبانی راک ۴۲.۱۴ میلیون بیننده داشت و از آن زمان تا به حال، اسکار تنها یک بار و در سال ۲۰۱۴ توانسته از این رقم عبور کند. اما حتی با سقوط آمار بینندگان، اسکار امسال به هیچ‌وجه بدترین مراسم این قرن نبود؛ این عنوان به اسکار سال ۲۰۰۸ که روز بیست و چهارم فوریه برگزار شد می‌رسد که تنها توانست ۳۲ میلیون بیننده را به خود جذب کند. در ادامه آمار بینندگان اسکار در قرن بیست و یکم را مشاهده می‌کنید:

سال ۲۰۱۶، ۳۴.۳ میلیون بیننده، «کانون توجه»، کریس راک

سال ۲۰۱۵، ۳۷.۳ میلیون بیننده، «بِردمَن»، نیل پاتریک هریس

سال ۲۰۱۴، ۴۳.۷ میلیون بیننده، «۱۲ سال بردگی»، الن دجنرس

سال ۲۰۱۳، ۴۰.۳ میلیون بیننده، «آرگو»، ست مک‌فارلین

سال ۲۰۱۲، ۳۹.۳ میلیون بیننده، «آرتیست»، بیلی کریستال

سال ۲۰۱۱، ۳۷.۹ میلیون بیننده، «سخن‌رانی پادشاه»، آن هاتاوی و جیمز فرانکو

سال ۲۰۱۰، ۴۱.۳ میلیون بیننده، «گنجه رنج»، استیو مارتین و الک بالدوین

سال ۲۰۰۹، ۳۶.۳ میلیون بیننده، «میلیونر زاغه‌نشین»، هیو جکمن

سال ۲۰۰۸، ۳۲ میلیون بیننده، «جایی برای پیرمردها نیست»، جان استوارت

سال ۲۰۰۷، ۴۰.۲ میلیون بیننده، «رفتگان»، الن دجنرس

سال ۲۰۰۶، ۳۸.۹ میلیون بیننده، «تصادف»، جان استوارت

سال ۲۰۰۵، ۴۲.۱ میلیون بیننده، «عزیز میلیون دلاری»، کریس راک

سال ۲۰۰۴، ۴۳.۵ میلیون بیننده، «ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه»، بیلی کریستال

سال ۲۰۰۳، ۳۳ میلیون بیننده، «شیکاگو»، استیو مارتین

سال ۲۰۰۲، ۴۱.۸ میلیون بیننده، «یک ذهن زیبا»، ووپی گلدبرگ

سال ۲۰۰۱، ۴۲.۹ میلیون بیننده، «گلادیاتور»، استیو مارتین