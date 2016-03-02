رقابت ۱۳۸ نامزد برای ۶۹ کرسی مجلس در دور دوم انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی در نشست خبری که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد، با ارائه گزارشی از روند برگزاری انتخابات ۷ اسفند اظهار داشت: سال ۹۴ که سال همدلی و همزبانی مردم و دولت نام‌گذاری شده است، در ۷ اسفند این شعار محقق شد و حضور مردم در انتخابات نشان داد که مردم همانند روز اول انقلاب به آرمان های امام(ره)، انقلاب و رهنمودهای رهبری پایبندی کامل دارند.

وی توضیح داد: در این مرحله از انتخابات که شامل دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بود بدون هیچ شائبه‌ای برگزار شد.

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: شکایت‌ها بسیار اندک بود و یک انتخابات باشکوه و بدون حاشیه‌ای پشت سر گذاشتیم.

مقیمی ضمن قدردانی از همه خبرنگاران و همچنین نمایندگان مجلس نهم، مسئولان، سران قوا و برگزارکنندگان انتخابات در دوره‌های گذشته ادامه داد: تا امروز ۲۲۱ نماینده مجلس دهم مشخص شده‌اند و تکلیف ۶۹ کرسی به دور دوم کشیده شده است که این ۶۹ نفر از بین ۱۳۸ نفر انتخاب خواهند شد.

وی اضافه کرد: در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۴ با حکم وزیر کشور، ستاد انتخابات تشکیل شد. دو همایش سراسری با حضور همه مسئولان اجرایی برگزار کردیم که رؤسای جمهور، مجلس و دبیر شورای نگهبان از سخنرانان این مراسم بودند.

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین با اشاره به دیدار ناظران و مجریان انتخابات با رهبر انقلاب تصریح کرد: ما از رهنمودهای ایشان بسیار استفاده کردیم.

مقیمی با اشاره به حضور گسترده بانوان در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۴ نفر از خانم ها در مرحه اول وارد مجلس شدند و در مرحله دوم انتخابات نیز ۹ نفر از بانوان به رقابت خواهند پرداخت.

وی با اشاره به امنیت حاکم در کشور در زمان برگزاری انتخابات نیز افزود: در همه مناطق مرزی، عشایری و شهری شاهد حضور گسترده مردم و برگزاری یک انتخابات باشکوه بودیم.

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین در ادامه در پاسخ به این سوال که گفته شده است نجفی یکی از منتخبان تهران پیش از این سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مرکزی بوده است و حضور وی در انتخابات به دلیل عدم استعفا در موعد قانونی، غیرقانونی بوده است، اظهار داشت: ما در استانداری اصلا معاونتی به نام معاونت اقتصادی نداریم.

مقیمی همچنین در پاسخ به این سوال که یکی از داوطلبان خبرگان مدعی شده است که آراء وی بیشتر از آیت‌الله جنتی است و نسبت به نتیجه انتخابات اعتراض دارد، توضیح داد: هر داوطلبی که اعتراض دارد، باید اعتراض خود را به فرمانداری‌ها ارسال کند و درخواست او توسط هیات‌های نظارت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.