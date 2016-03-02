به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «تابو» تازه ترین اثر سینمایی خسرو معصومی در ادامه حضور در فستیوال های بین المللی در بخش مسابقه اصلی جشنواره «سیلک رود» ایرلند که از ۱۰ تا ۱۴ مارس برگزار می شود، حضور دارد. این جشنواره که بر سینمای آسیا، عرب، فارس و آسیای میانه تمرکز دارد میزبان فیلم‌هایی از کشورهایی است که زمانی در مسیر بازرگانی جاده ابریشم بوده‌اند.

فیلم سینمایی «تابو» پیش از این در هشتمین جشنواره فیلم های ایرانی «سانفرانسیسکو» موفق به دریافت چهار جایزه از این فستیوال شد.

این فیلم که مدیریت پخش بین المللی آن بر عهده مرجان علیزاده است و به زودی نیز در گروه «هنر و تجربه» اکران می شود، روایتگر مسائل دست و پاگیری است که مانع ازدواج جوانان و زندگی مشترک آن‌ها می‌شود.

عوامل فیلم «تابو» عبارتند از نویسنده و کارگردان: خسرو معصومی، تهیه‌کنندگان: جواد نوروزبیگی، محمد امامی، سرمایه گذار: محمد امامی، مدیر فیلمبرداری: نادر معصومی، طراح صحنه و لباس: هومن معصومی، تدوین: حسن حسندوست، گریم: شهرزاد عقیقی، صدابردار: احمد صالحی، منشی صحنه: آهو تعلیمی، دستیار اول کارگردان: علی معصومی، برنامه ریز: غزل معصومی، عکاس: ایران انتظام، نورپرداز: خرم قنبری، دستیاران فیلمبردار: محمد محمدقلی، غلامرضا مسلمی پور، دستیار دو کارگردان: احسان شاهین دوست، مدیران تولید: امیر گرجی، مصطفی سلطانی، دستیار تولید: فرهاد بهبودی، امور مالی: منوچهر پاویر، مدیر تدارکات: مهران مداحیان، علی همت، دستیاران تدارکات: مختار ذاکری، آرمان مریدانی، سامان مریدانی، فیلمبردار پشت صحنه: آیدین معصومی، مشاور رسانه ای: محسن سرافراز.

الناز شاکردوست، هادی دیباجی، جمال اجلالی، روشنک گرامی، مهران رجبی، حسین عابدینی، جمشید جنت زاده، خیام وقارکاشانی، بیژن افشار، نورالدین اعلمی، محمود بهروزیان، الهام ناحی، علی محمدی، میترا تبریزی، ساقی زینتی، مریم رستمی، لیلا عزیزی، بهاره ریاحی، سعیده فرضی، پریا پرتوی، محمد بزرگمهر، علیرضا پور محمد، محمد صمیمی، ابراهیم عمادی، رضا یوسفی، ستایش زیارتی، امین کوش، امهدی رحیمی، عرفان ترتیبی، فریبا اسدی، یگانه هاتفی، فاطمه جانی پور بازیگران این فیلم هستند.