به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفی خانی شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه احیاء ظرفیت های راکد لرستان به اقدامات صورت گرفته برای احیاء شرکت پرس و شرکت مهرام استان اشاره کرد و اظهار داشت: شرکت پرس در سال ۷۳ با سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در لرستان شکل گرفت و در سال ۸۹ انحلال آن اعلام شد.

وی افزود: پی گیری های چند سال گذشته برای احیاء شرکت پرس به جایی نرسید ولی از دو ماه گذشته اقدامات خوبی برای راه اندازی مجدد این شرکت از سر گرفته شد که در نهایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران معتقد است که باید سرمایه گذاری با مشارکت این سازمان در شرکت پرس تغییراتی ایجاد کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دنبال فروش و مزایده شرکت پرس به بخش خصوصی نیست، اضافه کرد: تا کنون چهار سرمایه گذار به سازمان گسترش معرفی شده است که سه نفر از آن ها منصرف شده و تنها یکی از آن ها در حال مذاکره با آن هاست.

صفی خانی با تاکید بر اینکه در صورت پیدا نشدن سرمایه گذار برای مشارکت با سازمان گسترش باید این سازمان خود سرمایه گذاری جدیدی در شرکت پرس ایجاد کند، ادامه داد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نظر دارد ۴۰ درصد مشارکت برای سرمایه گذاری در شرکت پرس را انجام داده و ۶۰ درصد مابقی را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی بهترین گزینه برای احیاء شرکت پرس را مجاب کردن سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای سرمایه گذاری در این پروژه دانست و یادآور شد: شرکت پرس در زمینی با مساحت ۴۰ هزار متر ایجاد شده که دارای ۱۲ هزار متر سالن و هزار متر مجتمع رفاهی بوده که تمامی زیرساخت های آن از جمله آب، برق و گاز فراهم است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در بخش دیگری از صحبت های خود به ارائه گزارشی از اقدامت صورت گرفته برای احیاء شرکت مهرام و سردخانه میلاد پرداخت و گفت: مشکل مربوط به تامین اجتماعی و عوارض شهرداری شرکت مهرام در لرستان حل شده است و سرمایه گذار آن پیشنهاد داده از محل منابع استان ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به آن ها داده شود تا خود نیز ۱۵ میلیارد تومان در این زمینه سرمایه گذاری کنند.

صفی خانی بیان داشت: از سرمایه گذار مربوطه خواسته ایم خودشان برای گرفتن این میزان تسهیلات با یکی از بانک های استان توافق کرده تا ما نیز از محل کمک های فنی و اعتباری آن ها را به بانک مربوطه معرفی کنیم.

وی افزود: با این سرمایه گذاری ایجاد شده خط تولیدی از تولیدات مهرام در استان راه اندازی شده و علاوه بر آن یک سردخانه نیز در ذیل این شرکت ایجاد می شود.