واکنش استاندار لرستان در مورد عدم ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه احیاء ظرفیت های راکد استان در محل دفتر استاندار لرستان تشکیل شد که بخش عمده ای از زمان جلسه به بررسی مشکلات ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بروجرد اختصاص یافت.

اختصاص ۶۰ هکتار زمین برای منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

در ابتدا مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان اطلاعاتی در خصوص فروش ۶۰ هکتار از اراضی یکی از شهرک های بروجرد به سرمایه گذاران منطقه ویژه اقتصادی بروجرد ارائه داد و گفت: اوایل آذر ماه قیمت پیشنهادی از سوی ما به سرمایه گذاران منطقه ویژه اقتصادی داده شد که بنا بود ۲۰ روز بعد از اعلام قیمت متقاضیان نسبت به خرید زمین اقدام کنند.

فرزاد محمدی با بیان اینکه بعد از اعلام قیمت پیشنهادی هیچ گونه اقدامی برای خرید زمین مورد نظر از سوی سرمایه گذاران منطقه ویژه اقتصادی صورت نگرفت عنوان کرد: مساحتی که برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در بروجرد در نظر گرفته شده پنج هزار و ۷۰۰ هکتار بوده با این حال نمی دانم چرا سرمایه گذاران این طرح تنها روی این ۶۰ هکتار شرکت شهرک ها زوم کرده اند.

وی بیان داشت: بالغ بر ۷۰ درصد امکانات و خدمات مورد نیاز برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در زمین مورد نظر لحاظ شده است بطوریکه این ۶۰ هکتار دارای امکاناتی همچون آب، برق، فضای سبز، فیبر نوری و .. است.

واکنش استاندار در رابطه عدم ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

استاندار لرستان پس از شنیدن صحبت های مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان گفت: مدت زیادی است که مجوز راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در بروجرد صادر شده با این حال تا کنون برای خرید زمین های مورد نیاز آن اقدامی صورت نگرفته است.

هوشنگ بازوند افزود: حرف و حدیث های زیادی در شهرستان بروجرد مبنی بر اینکه سرمایه گذار منطقه ویژه اقتصادی دنبال این کار نبوده و کار در این بخش تنها در تبلیغات است وجود دارد لذا خواهش می کنیم با توجه به اینکه این مجوز را به سختی گرفته ایم کار ایجاد منطقه ویژه را هر چه سریعتر پی گیری کنید.

وی خطاب به سرمایه گذاران منطقه ویژه اقتصادی بروجرد گفت: اگر به دنبال خرید زمین نیستید تا مجوز ایجاد این منطقه ویژه را لغو کرده و یا به دنبال سرمایه گذار دیگری برای ادامه کار باشیم.

زمین منطقه ویژه اقتصادی بروجرد مناسب نیست

مسئول منطقه ویژه اقتصادی بروجرد اظهار داشت: پی گیری های لازم برای خریداری زمین های مورد نیاز ایجاد منطقه اقتصادی ویژه بروجرد انجام شده و با دهیاری های بخش اشترینان تفاهم نامه هایی در خصوص خرید زمین رد و بدل کرده ایم و از طرفی برای خرید شرکت شهرک های صنعتی در بروجرد نیز مکاتباتی با مدیر کل این بخش انجام داده ایم که قیمت بسیار بالایی برای خرید زمین خود به ما اعلام کرده اند.

حبیب یاراحمدی با اشاره به اینکه زمین موجود در شرکت شهرک های بروجرد خدمات زیربنایی خاصی نداشته با این حال قیمت فروش آن بسیار بالاست اضافه کرد: ما برای ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی شبانه روز در حال کار بوده و دفتر آن را در شهر بروجرد احداث کرده ایم همچنین نیروهای واحدهای صنعت و کشاورزی این منطقه استخدام شده بطوریکه هم اکنون مشغول فعالیت هستند لذا کوتاهی در این زمینه وجود ندارد.

وی بیان داشت: از مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان انتظار داشتیم با ما همکاری کامل را داشته باشند ولی تا کنون این اتفاق نیفتاده است.

مسئول منطقه ویژه اقتصادی بروجرد تصریح کرد: ۶۰ هکتار زمینی که از سوی شرکت شهرک ها قرار است به ما فروخته شود فاقد امکانات مورد نیاز برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بوده به طور پیشرفت فیزیکی این منطقه حدود ۱۰ درصد است و کار زیربنایی خاصی در آن انجام نشده است.

نقطه پیروزی صنایع لرستان در گرو ایجاد منطقه ویژه اقتصادی

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بروجرد نیز اظهار داشت: ما پنج هزار و ۷۵۰ هکتار برای منطقه ویژه اقتصادی بروجرد در نظر گرفته ایم که حدود ۳۶۰ هکتار از آن مربوط به اراضی تحت تملک فرودگاه بوده که برای واگذاری زمین های این منطقه رایزنی هایی صورت گرفته است.

قدرت دارابی افزود: همچنین ۸۰۰ هکتار از زمین های مورد نظر برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در بروجرد در مالکیت اوقاف و ۸۰۰ هکتار دیگر در مالکیت منابع طبیعی بوده که با رایزنی های انجام شده در حال نتیجه گیری هستیم.

وی با اشاره به اینکه نیت ما این است که کار ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در بروجرد سریعا آغاز شود، ادامه داد: با ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی آینده استان لرستان درخشان بوده بطوریکه اگر چنین ظرفیتی قبلا در استان ایجاد می شد امروز شاهد شکست یک شرکت خودروسازی بزرگ و دیگر صنایع استان نبودیم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بروجرد نقطه پیروزی صنایع استان را در گرو داشتن وجود ایجاد منطقه ویژه اقتصادی دانست و گفت: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نیازمند تامین زیرساخت های اولیه بوده و وجود آن می تواند بسیاری از هزینه های واحدهای صنعتی را کم کند.

دارابی افزود: در آینده و با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در استان شرایط واردات و صادرات کالاهای صنایع استان به دیگر کشورها تسهیل خواهد شد.

تشکیل کمیته پیگیری ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

در پایان استاندار لرستان بر رفع مشکلات پیش روی سرمایه گذاران در استان تاکید کرد و گفت: نباید از سوی مدیران استانی جلوی پای سرمایه گذاران سنگ انداخته شود بلکه با تسهیل کردن شرایط سرمایه گذاری باید برای حضور آن ها در استان زمینه را فراهم کرد.

بازوند بیان داشت: سازمان های فرودگاه های کشور با فروش ۹۰ هکتار از ۳۶۰ هکتار زمین های تحت تملک خود به سرمایه گذاران منطقه ویژه اقتصادی بروجرد موافقت کرده و برای فروش مابقی این زمین های نیز صحبت های لازم صورت خواهد گرفت.

بنابراین گزارش و به دستور استاندار لرستان مقرر شد نمایندگانی از سوی شرکت شهرک های صنعتی لرستان، منطقه ویژه اقتصادی بروجرد و دادگستری استان برای تعیین قیمت کارشناسی زمین شرکت شهرک ها در راستای فروش به سرمایه گذاران منطقه ویژه اقتصادی تعیین شوند و ظرف روز آینده قیمت کارشناسی ارائه شود.