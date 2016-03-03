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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۵۳

جو بایدن: به تمامیت ارضی عراق پایبندیم

جو بایدن: به تمامیت ارضی عراق پایبندیم

معاون رئیس جمهور آمریکا بر پایبندی آمریکا بر حفظ یکپارچگی عراق بدون قید و شرط تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کاخ سفید، «جو بایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی خود با «حیدر العبادی»با نخست وزیر عراق بر حمایت کشورش از عراق در مبارزه با داعش تاکید کرد.

وی در این تماس با اشاره به حملات انتحاری روزهای اخیر در بغداد و دیگر شهرهای عراق با مردم عراق ابراز همدردی کرد و تاکید کرد که آمریکا در چهار چوب توافق همکاری استراتژیک با عراق به حمایت از عراق در برابر گروه تروریستی داعش متعهد است.

وی همچنین برپایبندی بی قید و شرط آمریکا به یکپارچگی عراق و پافشاری در مبارزه با داعش در قالب ائتلاف نظامی امدادی بر اساس درخواست دولت عراق تاکید کرد.

کد مطلب 3571639
پیمان یزدانی

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