به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان در حاشیه بازدید از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست از غرفه جشنواره بین المللی فیلم «سبز» بازدید کرد و از «مهدی توحید پور» دبیر اجرایی جشنواره و مدیر انجمن هنرمندان حامی محیط زیست تمدن سبز خواست تا با ساخت فیلمی درباره آنچه در ورزشگاه‌ها می گذرد در این جشنواره شرکت کنند.

گودرزی گفت: خوب است تا در این فیلم زشتی ها و زیبایی های ورزشگاه ها را با هم به نمایش بگذارید و به نوعی استقبال و علاقه تماشاگران به مسابقات ورزشی در کنار آن چیزی که بعد از مسابقه از تماشاگران در سالن ها باقی می ماند، به تصویر کشیده شود.

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: این روزها جوانان بسیار به محیط زیست توجه نشان می دهند و برگزاری چنین جشنواره ای در این سطح می تواند تاثیر زیادی در فرهنگ حفظ محیط زیست داشته باشد.

دبیر اجرایی جشنواره از وزارت ورزش و جوانان خواست تا در جشنواره فیلم «سبز» حضور داشته باشند و گودرزی نیز حمایت خود را از این جشنواره اعلام کرد.

پنجمین جشنواره بین المللی فیلم «سبز» به دبیری «فرهاد توحیدی» ۲۴ تا ۳۱ اردیبهشت ماه برگزار می شود.