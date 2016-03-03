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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۲۱

وزیر ورزش و جوانان بیان کرد:

فیلمی درباره محیط زیست ورزشگاه‌ها ساخته شود

فیلمی درباره محیط زیست ورزشگاه‌ها ساخته شود

وزیر ورزش و جوانان پیشنهاد داد تا فیلمی درباره زشتی و زیبایی‌های محیط زیست ورزشگاه‌ها ساخته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان در حاشیه بازدید از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست از غرفه جشنواره بین المللی فیلم «سبز» بازدید کرد و از «مهدی توحید پور» دبیر اجرایی جشنواره و مدیر انجمن هنرمندان حامی محیط زیست تمدن سبز خواست تا با ساخت فیلمی درباره آنچه در ورزشگاه‌ها می گذرد در این جشنواره شرکت کنند.

گودرزی گفت: خوب است تا در این فیلم زشتی ها و زیبایی های ورزشگاه ها را با هم به نمایش بگذارید و به نوعی استقبال و علاقه تماشاگران به مسابقات ورزشی در کنار آن چیزی که بعد از مسابقه از تماشاگران در سالن ها باقی می ماند، به تصویر کشیده شود.

 وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: این روزها جوانان بسیار به محیط زیست توجه نشان می دهند و برگزاری چنین جشنواره ای در این سطح می تواند تاثیر زیادی در فرهنگ حفظ محیط زیست داشته باشد.

دبیر اجرایی جشنواره از وزارت ورزش و جوانان خواست تا در جشنواره فیلم «سبز» حضور داشته باشند و گودرزی نیز حمایت خود را از این جشنواره اعلام کرد.

پنجمین جشنواره بین المللی فیلم «سبز» به دبیری «فرهاد توحیدی» ۲۴ تا ۳۱ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

کد مطلب 3571829

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