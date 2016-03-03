حضور میلیونی زائران ایرانی در کربلا هیبت پوشالی داعش را شکست

ميرمسعود حسينيان صبح پنجشنبه در نخستین مجمع ائمه جماعات و خیران در امر بازسازی و توسعه عتبات عالیات که در محل تالار کاشفی با حضور مسئولان کشوری، استانی و خیرین سبزوار برگزار شد اظهار کرد: مراسم اربعین به عنوان رمز وحدت مسلمین بزرگترین گردهمایی جهان اسلام در دنیا است.

وی افزود: عربستان با تمام امکانات سالانه پذیرای ۳ میلیون نفر زائر است اما در کربلا این جمعیت به حدود ۱۵ میلیون نفر می رسد.

وی افزود: امسال با وجود مشکلات متعددی که تکفیری ها در کشورهای اسلامی ایجاد کردند که در پی آن ۷ هزار نفر زائر در عربستان به خاطر سوء تدبیر و مدیریت دولت در منا به لقاء الله پیوستند بحث امنیت مطرح بود.

حسینیان گفت: کربلا امسال شاهد حضور ۲۰ میلیون نفر زائر بود همه به نوعی نگرانی امنیت زوار اهل بیت(ع) بودند خوشبختانه در مسیر ۸۰ کیلومتری نجف تا کربلا هیچ مشکلی در بحث اسکان و تغذیه زائران رخ نداد و این چیزی نیست غیر از اینکه دست اهل بیت پشت این قضیه است.

سركنسول جمهوری اسلامی ايران در كربلای معلی ادامه داد: در ستاد اربعین ۲۷ ارگان در داخل کشور ایران و ۶ قرارگاه رسمی در بصره، عراق، کربلا، نجف، کاظمین، شلمچه و مرکزی به سرپرستی سفیر تشکیل شد که این هر کدام از این ارگان ها مسئولیت های ویژه ای در مباحث امنیت، فرهنگی، امور اداری، عشایر، اسکان و تغذیه بر عهده داشتند.

حسینیان اظهار کرد: امسال نکته اساسی که مقام معظم رهبری نیز به آن تاکید داشتند انجام تمامی امور توسط مردم عراق بود عراق میزبان زوار است و کشور ایران به عنوان همکار در کنار این دولت در مراسم اربعین حضور خواهد داشت.

وی گفت: طبق آمار جمعیت چندین میلیونی وارد کربلا شدند در شهری که تخت های اسکان آن به حدود ۱۲ هزار می رسید با تلاش های انجام شده توانستیم هر شب تعداد ۱۰۰ هزار نفر را اسکان دهیم اما مابقی مسافران در خانه های عراقی ها و موکب ها جای داده شدند.

حسینیان با بیان اینکه حضور میلیونی ایرانیان در کربلا تاثیر زیادی بر روابط سیاسی، اقتصادی و مردمی داشت گفت: طبق اعلام استاندار خراسان رضوی امسال ۱۵ هزار خانه مسکونی در عراق برای پذیرش میهمان ثبت نام کردند اما ده ها هزار خانه نیز بدون ثبت نام از میهمانان ایرانی پذیرایی کردند.

سركنسول جمهوري اسلامی ايران در كربلای معلی اظهار کرد: به لحاظ مشکلات سیاسی و نگرانی از حضور داعش در منطقه، سامرا امسال جزء برنامه های اربعین نبود و حضور یک و نیم میلیون نفر ایرانی در این شهر و در پی آن سه میلیون عراقی سبب شد تا هجمه داعش در منطقه شکسته و در حالت انفعالی قرار گیرد.

وی افزود: دولت عراق به دلیل تنگناهای مالی و اقتصادی توان پذیرایی از این جمعیت ۱۵ میلیون نفری را هر گز نداشت حضور پر رنگ مردم در ایجاد ایستگاه از نجف تا کربلا باعث شد تا ۲۴ ساعت شبانه روزی غذا در بین مردم توزیع شود.

حسنیان موضوع مهمی که باید در برنامه های آینده مد نظر قرار گیرد مسئله فرهنگ سازی است مردم باید یاد بگیرند که برای چه در اربعین به کربلا سفر می کنند و رمز جاودانگی عاشورا چیست؟ دومین موضوع نیز محدودیت امکانات و توقف چندین روزه زائرین در کربلا است که با مشکلاتی چون جابه جایی، اقامت و ویزا برخورد می کنند.

وی اضافه کرد: مردم ایران با حضور در هر کشوری بایستی حاکمیت آن را به رسیمیت بشناسند ۹۰ درصد مردم عراق فارسی را خوب می فهمند که متاسفانه برخوردهای لفظی از طرف ایرانی گاهناً پیش می آید که منجر به واکنش طرف عراقی می شود.