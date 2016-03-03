پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست بکار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست امروز پنج شنبه ۱۳ اسفندماه با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معرفی ۲۰ غرفه برتر در ۵ بخش به کار خود پایان داد.

در این نمایشگاه شرکت های داخلی و خارجی آخرین دستاوردهای خود در عرصه حفاظت محیط زیست، طبیعت، پایش آلودگی آب و هوا، بازیافت و بهینه سازی مصرف انرژی را ارائه کردند.

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با شعار «اقتصاد سبز دوران پساتحریم» با حضور ۲۷۱ شرکت داخلی و ۳۳ شرکت خارجی از ۲۰ کشور جهان شامل انگلیس، آلمان، سوئد، فرانسه، آمریکا، ایرلند، کانادا، تایوان، بلژیک، ایتالیا، فنلاند، اسپانیا، چک، هلند، اتریش، برزیل، نیوزلند، دانمارک، ترکیه و سوییس به مدت ۴ روز برگزار شد و شرکت های خارجی حاضر در این نمایشگاه، آخرین دستاوردهای خود در عرصه حفاظت محیط زیست، تامین، تجهیز و نصب تجهیزات زیست محیطی، انرژی های پاک، بازیافت، تصفیه و بهینه سازی مصرف انرژی، پایش آلودگی هوا، آب و پساب و تجهیزات آزمایشگاه های معتمد را ارائه دادند.

امروز در مراسم اختتامیه ۲۰ غرفه برتر در ۵ بخش صنایع و شرکت های حاضر در نمایشگاه، تشکل های مردم نهاد، ادارات کل محیط زیست استان ها، دستگاه های اجرایی و فن بازار معرفی و تقدیر شدند.

این نمایشگاه در فضایی بالغ بر ۱۹ هزار مترمربع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد و دستاوردهای خوبی در راستای امضای تفاهم نامه میان ایران و اتریش، فنلاند و ژاپن به همراه داشت.

نمایشگاه محیط زیست فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات و برقراری ارتباط میان شرکت های داخلی و خارجی فراهم کرد که امیدواریم بعد از این که دوران پساتحریم را می گذرانیم شاهد حضور و فعالیت شرکت های خارجی در حوزه ورود فناوری های نوین در عرصه حفاظت از محیط زیست، طبیعت و منابع آب، انرژی های پاک، بازیافت، تصفیه و بهینه سازی مصرف انرژی در کشور باشیم.

مدیریت بهره وری انرژی و انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت و بازیافت زباله و پسماند، مدیریت شهری، نظارت و اجرای پروژه های زیست محیطی، پروژه های تحقیقاتی و خدمات حفاظت از محیط زیست، کنترل، اندازه گیری و فناوری آزمایشگاهی، حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف سوخت، خودرو سبز و استانداردسازی خودروها، حفظ منابع طبیعی، ساختمان سازی سبز و مدیریت آب و فاضلاب از مهمترین زمینه های حضور در این نمایشگاه بودند.

برگزاری مناظره هایی با موضوع مدیریت صید و شکار، آلودگی هوای کلانشهرها و محیط زیست و قوه قضاییه، نشست های خبری معاونان سازمان محیط زیست و برگزاری پنل های تخصصی با موضوعات مرتبط با محیط زیست و چالش های مربوط به آن برخی از برنامه های جانبی این نمایشگاه بود که با استقبال خوبی از سوی بازدید کنندگان مواجه شد.