لیست دشمنان در انتخابات شکست خورد/ مسئولان قدر این ملت را بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته تبریز به امامت آیت الله مجتهد شبستری امام جمعه تبریز در مصلی اعظم امام خمینی(ره) این شهر و باحضور گسترده و باشکوه نمازگزاران تبریزی اقامه شد.

آیت الله محسن مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در خطبه های نماز جمعه تبریز با اشاره به اینکه هفتم اسفندماه برگ زرین و حماسه باشکوهی در تاریخ این ملت رقم خورد و مردم بابصیرت و فهیم ایران اسلامی با حضور پرشور و باشکوه خودشان باعث ناامیدی دشمنان شدند.

وی با بیان اینکه حماسه هفت اسفند با حضور پرشور و باشکوه مردم به تجلی مردم سالاری دینی تبدیل شد، افزود: مردم کشورمان در این انتخابات مشارکت ۶۲ درصدی داشتند و انسجام و وحدت خود را به رخ جهانیان کشیدند.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه حضور مردم در انتخابات بیانگر پیوند جدانشدنی مردم با نظام اسلامی و شور و نشاط ملی بود، ادامه داد: دوستان انقلاب اسلامی با دیدن این شکوه و عظمت در انتخابات شاد شدند و دشمنان نظام نیز مایوس شدند.

دشمن می خواست مردم در انتخابات شرکت نکنند

وی در همین خصوص ابراز داشت: بیشتر مردم در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی به نمایندگان استکبار‌ستیز و ولایت‌مدار رای دادند و برای همین لیست دشمنان در این انتخابات شکست خورد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه دشمن می خواست مردم در انتخابات شرکت نکنند، گفت: آنها برنامه ریزی های زیادی برای این عدم حضور مردم در انتخابات چیده بودند ولی تمام برنامه های دشمنان با حضور مردم شکست خورد.

وی سپس با بیان اینکه انتخابات در آرامش کامل و با حضور با نشاط و پرشور ملت بزرگ ایران برگزار شد، ادامه داد: دشمنان می خواستند همچنین فضای انتخابات را ناامن کنند ولی شکست خوردند.

آیت‌الله مجتهد شبستری با اشاره به پشتیبانی مردم از نظام جمهوری اسلامی گفت: انقلاب مسیر عزت و اقتدار خود را با پشتیبانی مردم همانند ۳۷ سال گذشته طی می ‌کند.

ایران به پشتوانه مردم قدرت اول منطقه است

وی با تاکید بر اینکه ایران به پشتوانه مردم قدرت اول منطقه است، ادامه داد: این حمایت و پشتیبانی باعث قدرتمندتر شدن نظام جمهوری اسلامی شده است.

آیت‌الله مجتهد شبستری مسئولان کشور باید قدر این مردم را بدانند که همیشه در صحنه های مختلف از نظام حمایت می کنند، گفت: مردم در سخت ترین شرایط هم یار و یاور نظام هستند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه مردم به وظیفه خود عمل کردند، افزود: حالا نوبت مسئولان است که به وظایف خود عمل کنند و مشکلات مختلف اقتصادی و فرهنگی کشور را حل و فصل کنند.

وی سپس به هفته احسان و نیکوکاری اشاره کرد و ابراز داشت: احسان و نیکوکاری و کمک کردن به همنوعان از عبادت های باارزش و مهمی هستند که باید مسلمانان همواره گرفتاری ها و مشکلات همنوعان خود را حل کنند.

آیت‌الله مجتهد شبستری با تاکید بر اینکه رفع نیازمندی‌ ها و گرفتاری ‌های مسلمانان توفیقات الهی را به همراه دارد، ابراز داشت: کمیته امداد امام خمینی یادگار باارزش امام خمینی(ره) بود که امید نیازمندان و افراد فقیر جامعه به شمار می رود.