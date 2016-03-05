به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری رشت، همزمان با فرارسیدن نوروز و به منظور ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبدا و کاهش تولید پسماند، مسابقه «هفت سین بازیافتی» در رشت برگزار می شود.

استفاده از مواد قابل بازیافت، دست ساز بودن وسایل، نوآوری و خلاقیت، زیبایی بصری و توجه به سنت های بومی از جمله ویژگی های آثار در نظر گرفته شده است.

علاقه مندان به شرکت در این مسابقه می توانند سه تصویر از زوایای مختلف از اثر خود را به آدرس ایمیل info@rasht-bazyaft.ir و یا از طریق تلگرام به شماره ۰۹۲۱۱۷۲۰۳۴۶ با ذکر نام و شماره تماس ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار از امروز (۱۵ اسفند) لغایت ۲۵ اسفندماه است.

بر اساس رای داوران به پنج نفر از برگزیدگان این مسابقه لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی پنج میلیون ریالی اهدا می شود.