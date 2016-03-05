آمادگی ۱۲ کتابفروش شیرازی برای طرح «عیدانه کتاب»

بهاره شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آمادگی ۱۲ کتابفروش شیرازی برای پیوستن به طرح «عیدانه کتاب»، گفت: آیین یاد شده از اتفاقات فرهنگی در حوزه نشر با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که بخشی از یارانه مصرف‌کننده را به سمت کتابفروشی‌ها سوق می دهد و برای آن در سطح کشور، ۹۰۰ میلیون تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

اختصاص ۹۰۰ میلیون تومان به کتاب نورورزی

معاون فرهنگی ارشاد استان فارس گفت: طرح «عیدانه کتاب» از اتفاقات خوب در حوزه نشر با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که بخشی از یارانه مصرف‌کننده به سمت کتابفروشی‌ها سوق داده شده و این اتفاق بی‌سابقه بوده که ۹۰۰ میلیون تومان بودجه، برای این امر اختصاص داده شود.

شفیعی افزود: سابق بر این، کتابفروشی‌ها حمایتی را در چرخه یارانه ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نداشتند و اتفاق دیگر، یارانه مصرف‌کننده از مدخل کتابفروشی‌ها بود که در هفته کتاب بخش اول آن با عنوان «کتابفروشی به وسعت ایران» اجرا شد. در این طرح که حدود یک هفته اجرایی شد ۱۰۳ کتابفروشی عضو شدند و بالغ بر ۱۵ هزار نفر در سراسر کشور در ۲۶ استان موفق شدند از این یارانه استفاده کنند و مبلغ ۶۰۰ میلیون کتاب خرید و فروش شد. این امر تأثیر خوبی بر فضای کتاب و کتابخوانی داشت.

وی اظهار کرد: با توجه به بازخوردی که طرح «کتابفروشی به وسعت ایران» داشته است، قصد داریم این طرح را به بهانه مختلف در مقاطع زمانی مختلف در طول سال اجرا تا رونق نسبی را در طول سال برای کتابفروشی‌ها ایجاد شود و همچنین با توجه به فضای پرنشاط عید نوروز فرصتی برای مردم و کتابفروشی‌ها ایجاد گردد تا از این فضا برای ادامه این طرح استفاده شود، از این رو طرح « عیدانه کتاب» با شعار «امسال کتاب عیدی دهیم» نوشته شد و در استان فارس نیز ۱۲ کتابفروشی به میدان آمده اند.

پویش «عیدانه کتاب» به جای پول و سررسید

او ادامه داد: پویش(کمپین)«عیدانه کتاب» بسیاری از نویسندگان، هنرمندان، اهالی قلم و... مردم را تشویق می کند که به جای پول و سررسید، کتاب عیدی دهند.

شفیعی، یادآور شد: این اتفاق در استمرار طرح تخصیص یارانه به کتاب فروشی ها بود. مردم با مراجعه به کتابفروشی های عضو این طرح می توانند از ۲۰ درصد تخفیف بجز کتابهای کمک درسی برخوردار شوند و تنها شرط بهره برداری از این طرح، ارائه کارت ملی است.

معاون فرهنگی ارشاد فارس، با اشاره به اینکه کتابفروشی هایی در سراسر کشور تاکنون عضو این طرح شده‌اند، افزود: استان های فارس تهران، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بیشترین کتابفروشی های شرکت کننده در این طرح هستن که این طرح با بودجهای یک میلیارد تومانی در کل کشور اجرا میشود و برای مرحله آغازین آن ۹۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و بنابراین هر ایرانی میتواند تا سقف یک میلیون ریال کتاب خرید کند.

وی افزود: در طرح « کتابفروشی به وسعت ایران» تعدادی از کتابفروشی ها مشارکت نداشتند اما در طرح «عیدانه کتاب» تقریبا تمام استان ها حضور فعال دارند. از این رو، سامانه آن لاینی از طرف وزارت ارشاد طراحی شده که در این سامانه چند اتفاق خوب برای علاقمندان به حوزه کتاب خواهد افتاد. تمام فعالیت های عیدانه کتاب در این سامانه ثبت و قابل مشاهده خواهد بود. همچنین، نقشه آن لاینی در این سامانه طراحی شد که در آن تعداد کتابفروشی های فعال در هر استان، آدرس و مشخصات آنها ثبت شده است. در این نقشه میزان مشارکت و سهم کتابفروشی‌ها نیز ثبت می‌شود که از طریق آن می توانیم از وضعیت فروش کتاب‌ها مطلع شویم.

سنت ایرانی عیدی دادن با کتاب

شفیعی همچنین به اهداف اجرای طرح« عیدانه کتاب» اشاره کرد و گفت: بهره‌گیری از فرصت نوروز و سنت ایرانی عیدی دادن، گسترش طرح به تمام استان‌ها، تأکید بر کتابفروشی‌های شاخص و مهم در استان و شهر، ارتقای ابزارهای و روش‌های نظارتی و کنترلی برای بهبود خدمات و ترغیب و تشویق کتابفروشی‌ها برای عضویت در طرح از جمله اهداف طرح« عیدانه کتاب» هستند.

معاون فرهنگی ارشاد فارس در پایان با تاکید بر اینکه طرح عیدانه کتاب استان فارس با ۱۲ کتاب فروشی فعال از فارس وارد میدان می شوند، بیان داشت: سه مورد از شهرستان ها به نامهای، انتشارات و کتابفروشی شهید عبدالرضا مصلی نژاد از جهرم، کتابفروشی جبهه کتاب فسا، نشر دانشگاهی عبدالرسول داودی کازرون است و ۹ مکان دیگر نیز از شیراز با عنوانهای؛ کتاب فروشی های ایرانیان، دهقان، كتاب منگان، کتاب اسفند، كتاب هانيوان (منگان۱)، کتابسرای قائم، کتابفروشی فرهنگ و هنر و همچنین کتابفروشی بزرگ دهخدا ، حضور دارند.