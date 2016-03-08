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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۰۸

یک مستند ساز مطرح کرد؛

انتقاد از نامگذاری خیابان جمالزاده/ مسجدجامعی قول پیگیری داد

انتقاد از نامگذاری خیابان جمالزاده/ مسجدجامعی قول پیگیری داد

میرهاشمی، که مستند «مرکب مرد» را به سفارش ایرج افشار و درباره محمدعلی جمالزاده ساخته، از نبود نام کوچک بنیانگذار داستان نویسی کوتاه بر تابلوی خیابانی که به یادش نامگذاری شده، گلایه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد میرهاشمی مستندساز و سازنده مستند کوتاه «مرکب مرد»، عصر امروز سه شنبه ۱۸ اسفند و پس از نمایش این اثر در مراسم نودمین زادروز زنده یاد ایرج افشار در کتابخانه ملی، در سخنان کوتاهی و با مخاطب قرار دادن احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران، از اینکه نام کوچک محمدعلی جمالزاده، پدر داستان نویسی کوتاه در ایران بر تابلوی خیابانی که به نام او در تهران، اسم گذاری شده است، وجود ندارد، گلایه کرد.

میرهاشمی گفت: ما از این تابلو در این خیابان متوجه نمی شویم که جمالزاده، مرد بوده است یا زن. شایسته تر آن است که نام کوچک این نویسنده بزرگ در تابلوهای خیابانی که به نام او نامگذاری شده است، حک شود.

این مستندساز پس از آنکه تقاضای خود را به مسجدجامعی منتقل کرد، از او قول مساعد برای این تغییر گرفت.

کد مطلب 3576202

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