شلیک موفقیت آمیز موشکهای نسل شهاب و قدر

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نهایی رزمایش موشکی اقتدار ولایت که از دقایق اولیه بامداد امروز (سه شنبه 18 اسفند)با شعار «نمایش اقتدار و امنیت پایدار در سایه‌ی وحدت، همگرایی، همدلی و همزبانی» و با هدف نشان دادن «قدرت بازدارندگی» و «آمادگی همه‌جانبه ایران اسلامی برای مقابله با هرگونه تهدید علیه انقلاب، نظام و تمامیت ارضی کشور»، در چند مرحله در نقاط مختلف جغرافیای ایران اسلامی آغاز شده بود در طول روز جاری ادامه یافت.

بنا بر این گزارش در ادامه مرحله نهایی این رزمایش موشکهای بالستیک نسل شهاب و موشکهای دوربرد نقطه زن قدر از منطقه عمومی کویر قم شلیک شدند.

موشکهای شهاب 1 و 2 و موشکهای قدر H و F از جمله موشکهای شلیک شده در این مرحله از رزمایش بودند که با موفقیت به اهداف از پیش تعیین شده اصابت و آنها را منهدم کردند.