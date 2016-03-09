شهادت ۴ فلسطینی طی ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، یک جوان فلسطینی روز سه شنبه در پی انجام عملیات استشهادی در «یافا» که به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۱۰ صهیونیست دیگر منجر گردید به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی به شهادت رسید. این جوان فلسطینی «بشار محمد صالحه» ۲۲ ساله و از اهالی شهر قلقیلیه بود.

رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که این عملیات در سه مکان مختلف از «یافا» در «تایلت»، «ناحوم گولدمن» و میدان الساعه به وقوع پیوست.

یک فلسطینی دیگر نیز روز سه شنبه در پی انجام عملیات اسشتهادی در قدس اشغالی که طی آن دو نظامی صهیونیست زخمی شدند به شهادت رسید. نظامیان اسرائیلی همچنین یک فلسطینی را در پی انجام عملیات استشهادی با استفاده از سلاح سرد در «بیتح تکفا» در نزدیکی تل آویو که در پی آن یک صهیونیست زخمی گردید به شهادت رساندند.

رسانه های فلسطینی همچنین از شهادت یک زن فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در قدس اشغالی خبر دادند. این زن فلسطینی ۵۰ ساله و دارای پنج فرزند بود.

به گزارش خبرگزاری «معا»، دکتر «امین ابوغزاله» از مسئولان هلال احمر در قدس اشغالی گفت: نظامیان اشغالگر به مدت ۱۰ دقیقه از رسیدن عوامل هلال احمر به این زن فلسطینی که «فدوی ابوطیر» نام داشت ممانعت کردند و زمان را برای نجات وی هدر دادند، زمانی که می توانست منجر به نجات جان وی شود.

وی با بیان اینکه این زن فلسطینی با سه گلوله از ناحیه چشم و شکم مورد اصابت گلوله نظامیان اسرائیلی قرار گرفته بود اظهار داشت که عوامل امداد سعی کردند وی را نجات دهند اما این امر بی نتیجه بود. یک شاهد عینی اظهار داشت که نظامیان اسرائیلی از فاصله صفر به سمت این زن فلسطینی شلیک کردند.

در همین حال گروه های مقاومت فلسطینی عملیات های شهادت طلبانه را نشانگر تداوم انتفاضه دانستند. لازم به ذکر است که از زمان آغاز انتفاضه قدس در ابتدای ماه اکتبر ۲۰۱۵ بیش از ۱۸۵ فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده اند.