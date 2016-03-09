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۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۲۴

رقابت‌های کشتی قهرمانی اروپا- لتونی؛

طلای اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلو به آزادکاران روسیه رسید

طلای اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلو به آزادکاران روسیه رسید

آزادکاران روس صاحب هر دو مدال طلای روز نخست رقابت‌های کشتی قهرمانی اروپا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد قهرمانی قاره اروپا با برگزاری مسابقات دو وزن نخست کشتی آزاد در شهر ریگا کشور لتونی آغاز شد که گادشی مراد رشیداف و شامیل کودیاماگمدوف در اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند.

بر این اساس رده بندی نفرات برتر این دو وزن به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ۱- گادشی مراد رشیداف (روسیه) ۲- آندری یاتسنکو (اوکراین) ۳- گئورگی وانگلوف (بلغارستان) و آندری دوکوف (رومانی)
۸۶ کیلوگرم: ۱- شامیل کودیاماگمدوف (روسیه) ۲- الکساندر گوستیف (آذربایجان) ۳- داتو مارساگیشویلی (گرجستان) و ابراگیم آلداتوف (اوکراین)

کد مطلب 3576534

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