آخر هفته بارانی در سیستان و بلوچستان پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی از روز سه شنبه شاهد استقرار پدیده جدید در سیستان و بلوچستان بودیم که موجی از خوشحالی را در میان مردم به راه انداخت.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان در این باره به خبرنگار مهر گفت: تا کنون در روستای کمب چابهار شاهد اوج بارش ها با 73 میلی متر بوده ایم.

ملاشاهی افزود: طی چند روز گذشته در زرآباد ۲۷، چابهار و کنارک ۱۷، راسک ۲۲، پیشین ۲۴، سراوان ۲۳، ایرانشهر ۸، توتان نیکشهر ۴۰، جون آباد ۳۸ و زاهدان ۱۰ میلی تر بارندگی گزارش شده است.

وی بیان کرد: همچنین از شب گذشته بارندگی در سرزمین سیستان آغاز شده که تا کنون در زابل ۱۰ میلی متر، هیرمند ۸ میلی متر و منطقه روستائی تیمور آباد ۲۱ میلی متر گزارش شده است.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، بارش ها تا اواخر امروز با شدت بیشتری در استان ادامه دارد و طی دو روز آینده از شدت آن کاسته می شود.

به گفته، کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان طی ۲۴ ساعت گذشته، زاهدان با ۱۱ درجه و راسک با ۲۸ درجه سردترین و گرم ترین نقاط سیستان و بلوچستان بوده اند.