کمیته امداد ایفاگر نقش تاثیرگذار دربرقراری توازن مادی درجامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با مدیران و کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی اظهار داشت: تاسیس کمیته امداد یکی از برترین اندیشه های امام راحل بود که پس از تشکیل در سال ۱۳۵۷، طی حدود چهار دهه خدمات ارزنده ای را به اقشار نیازمند جامعه ارائه کرده و اقدامات ارزشمند این نهاد در شرایطی همچون جنگ تحمیلی بسیار تاثیرگذار بوده است.

وی افزود: تفکر شکل گیری نهادهایی همچون کمیته امداد، سپاه و بسیج از سوی امام خمینی(ره) نشان از تصمیمات آینده نگرانه بنیان گذار انقلاب اسلامی دارد که آثار مثبت این تصمیمات خیراندیشانه هنوز هم پس از گذشته سالیان در جامعه ما جاری و برقرار است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: کمک به نیازمندان و محرومان و رسیدگی به اقشار محروم جامعه از تاکیدات بزرگان دین اسلام بوده است و کسانی که در این مسیر قدم برمی دارند علاوه بر خدمت به جامعه و قشر محروم و مستضعف، برکات بسیاری را برای دنیا و آخرت خود به ارمغان می آورند.

جمعیت تحت پوشش کمیته امداد استان مرکزی بالاتر از میانگین کشوری است

محمدمهدی ناصری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی نیز در این نشست اظهار داشت: در حال حاضر میانگین جمعیت تحت پوشش کمیته امداد در کشور پنج و نیم درصد است اما آمار هفت درصدی جمعیت تحت پوشش کمیته امداد استان مرکزی نشانگر جمعیت بالای تحت پوشش این نهاد در استان است.

وی افزود: ۸۷ هزار نفر در استان مرکزی در قالب بیش از ۴۶هزار خانوار، تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی قرار دارند کهبیش از ۶۰ درصد آن خانواده های روستایی و حدود ۶۵ درصد از کل این جمعیت نیز زنان سرپرست خانوار هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی تصریح کرد: تاکنون یک هزار و ۳۸۸ فرصت شغلی با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد میلیون تومان در گروه های شغلی کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی، فعالیت های صنعتی و معدنی و خدماتی در استان مرکزی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد استان ایجاد شده است و هفت درصد تولید گوشت، پنج درصد تولید شیر، سه درصد تولید محصولات زراعی و دو درصد تولید محصولات باغی استان توسط افراد تحت پوشش کمیته امداد استان مرکزی تامین می شود.

ناصری بیان داشت: همچنین در زمینه بافت و تولید فرش مددجویان کمیته امداد استان که در این زمینه فعالیت دارند، طی سال گذشته با تولید بیش از چهارهزار متر مربع فرش، ۲۰ میلیارد ریال درآمد کسب کردند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی با اشاره به میزان مراجعات مردم برای جلب حمایت از سوی این نهاد اظهار داشت: طی سال های اخیر به دلیل عواملی چون مهاچرپذیری و گسترش حاشیه نشینی در استان و مشکلاتی از جمله بالار رفتن نرخ بیکاری و افزایش آمار طلاق و زنان سرپرست خانوار در استان مرکزی، حجم مراجعات به این نهاد افزایش پیدا کرده است.

ناصری افزود: تلاش کمیته امداد استان بر این است که با توانمندسازی افراد تحت پوشش و ایجاد امکان درآمدزایی برای آنان، هر ساله بخشی از مددجویان تحت پوشش این نهاد از دایره حمایتی کمیته امداد خارج شوند تا کمیته امداد استان بتواند امکانات بهتری را برای سایر مددجویان فراهم کند.