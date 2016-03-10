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۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۱۳

فرمانده انتظامی استان ایلام:

نیروی انتظامی ایلام آماده تامین امنیت کاروان های راهیان نور است

نیروی انتظامی ایلام آماده تامین امنیت کاروان های راهیان نور است

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام از آمادگی کامل نیروی انتظامی برای تامین امنیت کاروان های راهیان نور در تعطیلات نوروز ۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی دولتی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان های مهران و دهلران در استان ایلام به‌عنوان خط مقدم جبهه‌های جنگ دارای یادمان‌های مهمی دارند که هرکدام بیان‌گر دفاع خالصانه رزمندگان اسلام در مقابل دشمن بعثی بوده است.

وی افزود: ارتقای روحی و معنوی هدف اصلی از اعزام کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس است و این کار باید با نشاط معنوی استمرار یابد تا جوانان درس دین و شرافت و مردانگی و اخوت را در این مناطق فراگیرند.

وی با اشاره به اینکه حضور کاروانهای راهیان نور در مناطق مرزی یاد و خاطره سال های دفاع مقدس را بین مردم زنده می کند، گفت: بازدید از این مناطق باعث می شود که روح معنویت در بین اقشار مختلف مردم دمیده شود و خانواده ها از نزدیک با رشادت های فرزندان خود آشنا شوند.

فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: شهرستان های مرزی مهران و دهلران از مهمترین مناطق جنگی کشور در هشت سال جنگ تحمیلی و شاهد رشادت ها و عملیات مختلف دفاع مقدس بوده اند.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی تمهیدات ویژه ای برای استقبال از کاروان های راهیان نور در نظر گرفته است، گفت: امسال نیز مانند سال های گذشته تدابیر بسیار خوبی برای راهیان نور غرب در حوزه انتظامی، امنیتی و ترافیکی با همکاری دستگاه ها و ارگان های ذیربط در استان اتخاذ و اجرایی شده و پوشش خدماتی بسیار خوبی برای راهیان نور فراهم شده است.

فرمانده انتظامی استان ایلام با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی از تمام ظرفیت​های خود در تامین امنیت کاروان​های راهیان نور، مدیریت امنیت ترافیکی و امنیت مرزها استفاده می کند، گفت: پلیس راه در مسیر حرکت تا مقصد کلیه خودروهای راهیان نور را کنترل می کند.

کد مطلب 3577533

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