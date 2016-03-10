نیروی انتظامی ایلام آماده تامین امنیت کاروان های راهیان نور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی دولتی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان های مهران و دهلران در استان ایلام به‌عنوان خط مقدم جبهه‌های جنگ دارای یادمان‌های مهمی دارند که هرکدام بیان‌گر دفاع خالصانه رزمندگان اسلام در مقابل دشمن بعثی بوده است.

وی افزود: ارتقای روحی و معنوی هدف اصلی از اعزام کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس است و این کار باید با نشاط معنوی استمرار یابد تا جوانان درس دین و شرافت و مردانگی و اخوت را در این مناطق فراگیرند.

وی با اشاره به اینکه حضور کاروانهای راهیان نور در مناطق مرزی یاد و خاطره سال های دفاع مقدس را بین مردم زنده می کند، گفت: بازدید از این مناطق باعث می شود که روح معنویت در بین اقشار مختلف مردم دمیده شود و خانواده ها از نزدیک با رشادت های فرزندان خود آشنا شوند.

فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: شهرستان های مرزی مهران و دهلران از مهمترین مناطق جنگی کشور در هشت سال جنگ تحمیلی و شاهد رشادت ها و عملیات مختلف دفاع مقدس بوده اند.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی تمهیدات ویژه ای برای استقبال از کاروان های راهیان نور در نظر گرفته است، گفت: امسال نیز مانند سال های گذشته تدابیر بسیار خوبی برای راهیان نور غرب در حوزه انتظامی، امنیتی و ترافیکی با همکاری دستگاه ها و ارگان های ذیربط در استان اتخاذ و اجرایی شده و پوشش خدماتی بسیار خوبی برای راهیان نور فراهم شده است.

فرمانده انتظامی استان ایلام با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی از تمام ظرفیت​های خود در تامین امنیت کاروان​های راهیان نور، مدیریت امنیت ترافیکی و امنیت مرزها استفاده می کند، گفت: پلیس راه در مسیر حرکت تا مقصد کلیه خودروهای راهیان نور را کنترل می کند.