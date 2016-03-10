  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۳۶

در پی جنگ میان گروهی بین طالبان افغانستان؛

«ملاننگیالی» فرمانده گروه «ملارسول» تسلیم ارتش افغانستان شد

«ملاننگیالی» فرمانده گروه «ملارسول» تسلیم ارتش افغانستان شد

در درگیری های داخلی طالبان بیش از ۷۰ نفر کشته و «ملا ننگیالی» فرمانده گروه «ملا رسول» تسلیم ارتش افغانستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «جمهور»، پس از درگیری میان گروهی بین طالبان در ولایت هرات افغانستان بیش از ۷۰ نفر کشه و «ملا ننگیالی» فرمانده شاخه «ملارسول» در ولایت هرات افغانستان تسلیم نیروهای ارتش افغانستان شد.

«نجیب‌الله نجیبی» سخنگوی فرماندهی ارتش در غرب افغانستان گفت: شب گذشته «ملا ننگیالی» تسلیم نیروهای ارتش افغانستان شده است.

وی در این مورد اطلاعات بیشتری ارایه نداد اما گفت: اداره محلی هرات در جریان پیوستن فرمانده طالبان قرار دارد.

در همین حال یک عضو پیشین شورای ولایتی هرات افغانستان گفت: اکنون تمامی افراد «ملاصمد» مواضع گروه «ملا ننگیالی» را تصرف کرده اند.

وی در ادامه افزود: در این جنگ بیش از ۷۰ تن از مردم محلی کشته و خانه‌ هایشان هم توسط طالبان به آتش کشیده شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: شب پیش پس از پایان جنگ «ملا ننگیالی» تسلیم نیروهای ارتش افغانستان شد.

 لازم به ذکر است درگیری‌های دو گروه از طالبان از سه روز پیش  آغاز شد و عصر دیروز پایان یافته است. «ملا صمد» از فرماندهان وابسته به «ملا اختر منصور» رهبر طالبان و «ملا ننگیالی» از افراد گروه «ملا رسول» می باشد.

کد مطلب 3577585
علی کاووسی نژاد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار