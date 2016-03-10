۱۶میلیارد تومان به حوزه قرآن و عترت اختصاصی یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا حشمتی عصر امروز در نشست با خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: همچنین از سوی شورای توسعه فرهنگ قرآنی منوط به تحقق درآمدهای دولت، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به حوزه قرآن تخصیص داده شده است.

وی با بیان اینکه از سوی این معاونت هم اکنون پنج هزار موسسه قرآنی در کشور فعالیت دارند، افزود: این تعداد موسسه قرآنی شامل موسسات تخصصی و عمومی بوده و مجری سیاست‌های ابلاغ شده از سوی معاونت قرآن و عترت هستند.

حجت الاسلام حشمتی اظهار داشت: امسال از سر فصل اعتبارات شورای توسعه فرهنگ قرآنی ۸۵ درصد و سال گذشته نیز ۴۰ درصد اعتبارات مصوب تخصیص یافت.

وی گفت: از مجموع اعتبارات تخصیص یافته بیش از ۳۰درصد آن در استان‌ها هزینه شده است.

حجت الاسلام حشمتی بیان داشت: ۹۰ درصد اعتبارات مورد نیاز فعالیت های قرآن و عترت از سوی مردم تامین می شود و اعتبارات دولتی تنها ۱۰ درصد از نیاز فعالیت های قرآنی را تامین می‌کند.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه بین المللی قرآن در تهران و نمایشگاه قرآن در شهرستان‌ها، افزود: برپایی نهضت فهم قرآن در قالب توسعه مضامین، فهم قرآن، تدبر و تفسیر قرآن، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان آثار هنری در زمینه قرآن و استفاده و تقویت فضاهای مجازی از اولویت‌های این معاونت برای توسعه فرهنگ قرآنی در سال آتی است.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صدور مجوز موسسات قرآنی را بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از مسئولیت‌های این معاونت عنوان کرد و گفت: در اجرای این مصوبه هیئت عالی نظارت بر موسسات قرآن و عترت به ریاست این معاونت تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: با شکل گیری این هیئت، ضوابط و آئین نامه‌ها، درجه بندی و نحوه حمایت از این موسسات و همچنین صدور مجوز آن‌ها از سوی این هیئت تعیین و برای اجرا ابلاغ می‌شود.

حجت الاسلام حشمتی تصریح کرد: از ابتدای سال آینده فرایند شکل گیری موسسات قرآنی بر اساس ضوابطی خواهد بود که از سوی این هیئت تعیین شده و کلیه موسسات قبلی نیز باید خود را با آئین نامه جدید این هیئت تطبیق دهند.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد بیمه فعالان قرآنی نیز گفت: هم اکنون سه هزار و ۵۰۰ فعال قرآنی تحت پوشش بیمه قرار دارند و بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده شش هزار فعال قرآنی دیگر نیز با حل مشکل اعتباری از مزایای بیمه برخوردار خواهند شد.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد ورود قرآن از سایر کشورها، اظهار داشت: پیش از این از کشورهایی مانند چین و لبنان، مقادیری قرآن وارد کشور شده، اما امسال هیچ قرآنی از کشورهای دیگر به کشور وارد نشده و از سال آتی اجازه ورود قرآن به کشور را نخواهیم داد.

وی اظهار امیدواری کرد که تمامی قرآن‌های مورد نیاز کشور از این پس با توجه به خرید دستگاههای جدید، در داخل کشور چاپ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز به منظور شرکت در آیین تکریم و تجلیل از فعالان و چهره‌های قرآنی خراسان شمالی به بجنورد سفر کرده است.