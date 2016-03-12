نگاهی به جاذبه های مذهبی در دروازه ورود تشیع به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، اصولا مذهب و دین با زندگی مردم خوزستان عجین شده است و مردم این استان اعتقاد عجیبی به اماکن مذهبی و مراسم دینی دارند، به همین دلیل اماکن مذهبی در این استان از جایگاه و ارزش بالایی برخوردار است.

شاید معروف ترین مکان مذهبی در خوزستان بقعه حضرت دانیال نبی است که در شوش کهن ترین شهر مسکونی جهان قرار دارد و گردشگران بی شماری را به خود جلب می کند.

دانیال نبی یکی از پیامبران بنی اسرائیل (قرن هفتم پیش از میلاد) است. وی در بابل به علوم کلدانیان و زبان مقدس واقف شد و در حکمت از آنان پیشی گرفت. وی از نسل حضرت داوود و بعثت پیامبر اسلام(ص) را پیشگویی كرده است. دانیال نبی همزمان با کوروش کبیر و داریوش اول بوده و در تعبیر خواب علم داشت.

دانیال نبی به همراه گروهی از يهوديان به ایران مهاجرت کرد و در شوش سکونت گزيد و در همان شهر در سن ۸۳ یا ۸۵ سالگی دار فانی را وداع گفت. به رسم بزرگان آن زمان پیکر وی را بصورت مومیایی شده در آرامگاهش قرار دادند.

آرامگاه دانيال نبی در ساحل خاوری رودخانه شاوور و رو به روی (تپه ارگ) کاخ آپادانا بنا شده است. بنای آرامگاه دارای دو حياط است که دور تا دور آن، ايوان ها و حجره هايی ساخته اند. بر روی بنا گنبدی مخروطی شکل با فرم پله ای ساخته شده که از معماری بومی منطقه الهام گرفته است.

در آرامگاه پيامبر بنی اسرائيل پی های بنا قديمی و قطورند. در تزئينات بنا از کاشی کاری هم بهره گرفته شده است. این بنا در شهر شوش و در نزديکی کاخ هخامنشيان به يادگار مانده است.

دانیال بعد از پیامبر بزرگوار اسلام تنها پیامبری است که رو به کعبه دفن شده است زیرا تمام پیامبران قبل از او رو به قدس دفن هستند .

ابن مهزیار قطب فرهنگی اهواز

خوزستان یکی از استان های پهناور کشور است که از دیرباز نقش به سزایی در گسترش و ترویج فرهنگ عمیق اسلامی داشته و در درون خود راویان و عالمان بزرگوار و گرانسنگ را پرورش داده است.

حسن بن سعید اهوازی، حسین بن سعید اهوازی، علی بن ابراهیم مهزیار اهوازی، محمد بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی، علامه بزرگوار شیخ مرتضی انصاری، علامه حاج شیخ محمد تقی شوشتری و بسیاری دیگر از استوانه های علمی هستند که هر کدام مانند چراغی راه را برای مشتاقان روشن می ساختند و عاشقان هدایت را به سرچشمه زلال رستگاری رهنمون بودند.

در این میان شهر قدیمی اهواز که مرکز این استان است از ویژگی خاصی برخوردار است چنانچه ملاحظه شد جمعی از راویان ائمه اطهار(ع) در این شهر پرورش یافتند و کلمات حیاتبخش ائمه معصومین را از آنان می آموختند و به گوش عاشقان اهل بیت می رساندند و در مواقع لزوم ، سربازان علمی ائمه بودند و در مصاف با دشمنان اهل بیت با قلمشان قلب خصم را نشانه می رفتند و مذهب تشیع را از هجوم نامحرمان مصون می ساختند.

از جمله آن بزرگواران راوی والامقام علی بن مهزیار اهوازی است که در میان مردم خوزستان شخصی شناخته شده و با ارزش است. علی بن مهزیار اهوازی از فقهاء و محدثان مشهور و بزرگ شیعه بوده که علاوه بر مقام علمی و فقهی از برجستگی های اخلاقی ارزنده ای نیز برخوردار بود.

او در میان خانواده ای مسیحی دیده به جهان گشود ولی چند سالی بیش از بهار عمر او نگذشته بود که به لطف خداوند متعال پدر او به دین اسلام مشرف شد و او نیز اسلام را دین خود قرار داد. د

بقعه علی ابن مهزیار اهوازی در منطقه عامری و در جوار رودخانه کارون در اهواز واقع شده است و این مکان قطب فرهنگی اهواز به شمار می رود. هم اکنون برنامه های متعدد فرهنگی درحرم اجرا می شود که با توجه به امکانات رفاهی ایجاد شده، جمعیتی بالغ بر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر در هر مراسم گردهم می آیند و این مرقد به شکل یک مرکز فرهنگی بزرگ و پرجاذبه برای مردم اهواز در آمده است.

مندائیان یا صابئین به پیروان حضرت یحیی گفته می شود. پیروان این دین در حاشیه رود کارون، دجله و فرات در استان های خوزستان و جنوب عراق زندگی می کنند. بخشی از پیروان این دین نیز با مهاجرت به سایر کشورها، در اروپا و آمریکا زندگی می کنند. مندائیان در خوزستان معمولا به فعالیت در رشته طلاسازی و میناکاری مشهور هستند.

در اهواز و دیگر شهرهای خوزستان، مردم مسلمان و مندائی به صورت مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زندگی می کنند. مندائییان همچنین با آزادی کامل مراسم های دینی خود را انجام می دهند و آئین های ازدواج و مرگ را براساس رسوم مخصوص این دین برگزار می کنند و قریب یک هزار و ۸۰۰ سال در ایران سکونت دارند.