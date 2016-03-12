خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: قله دماوند یا بام ایران علاوه بر اینکه در مسیر ثبت جهانی بوده، هفت گونه گیاهی تاکنون بنامش ثبت شده و همواره موردتوجه نوروزگردان بوده است.

قله دماوند در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۸۷ به عنوان نخستین اثر طبیعی در فهرست آثار ملی ثبت شد و ثبت این مکان به سبب مرتفع‌ترین و متقارن‌ترین آتشفشان مخروطی شکل در رشته کوه‌های البرز که از یک سو به کویر مرکزی و از سوی دیگر به دریای کاسپین می‌رسد و بلندترین نقطه خاورمیانه و بلندترین آتشفشان آسیاست، ثبت آن را در فهرست میراث جهانی یونسکو از برنامه هاست.

کوه دماوند با قدمت دوران ژوراسیک فوقانی و کرتاسه آغاز و تکامل آن تا پلیوستوسن طول کشیده است و این اثر طبیعی در سال ۱۳۸۱ با مصوبه شماره ۲۲۱ مورخ ۲۱ خردادماه ۸۱ شورای عالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست پیوسته و ارگان ذیصلاح برای مدیریت اثر، سازمان حفاظت محیط زیست است.

دلاور بزرگ نیا مدیرکل میراث فرهنگی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قله دماوند یک جغرافیای فرهنگی کشور که در فلات ایران استقرار یافته است، اظهارداشت: تمام شاعران و همه افرادی که نقش و سهمی در ادبیات زبان فارسی داشته‌اند، قله دماوند را حفظ کرده‌اند.

وی با اعلام اینکه اولین ثبت ملی و طبیعی در ایران، قله دماوند است، افزود: با توجه به قابلیت‌های بسیاری که قله دماوند دارد باید در سازمان جهانی یونسکو بعنوان ثبت جهانی معرفی شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران تصریح کرد: دماوند مظهر جایگاه تمام اسطوره‌های انسانی تاریخ بوده است که باید حفظ شود و همواره موردتوجه گردشگران داخلی و خارجی است.

کوهنوردی و صعود به «دماوند» یا «بام ایران» یکی ازبهترین انواع تورهای گردشگری در شهر آمل است به‌طوری‌که سالانه بیش از ۱۲هزار گردشگر خارجی به این قله صعود می‌کنند. حرکت از شهر آمل به‌طرف مسجد امام زمان در ارتفاع ‪ ۲۲۰۰متری پای قله دماوند و اقامت شبانه‌روزی در مسجد، حرکت پیاده برای صعود قله دماوند و پناهگاه دوم و ازآنجا به نوک قله و حرکت از پلور به‌طرف دره و دریاچه سد لار، حرکت از لار به‌طرف آبگرم معدنی اسک، لاریجان و آبشارهای شاهان‌دشت و ازآنجا برای دیدن اثر تاریخی سنگی شکل شاه، پارک جنگلی میرزا کوچک خان هراز و ازآنجا به امامزاده عبدالله از تورهای گردشگری این شهرستان است..

دماوند زیباترین کوههای مخروطی و بلندترین قله ایران است و همواره موردتوجه کوهنوردان و گردشگران داخلی و خارجی بوده است و از معدود مناطقی است که نام آن آمیخته بافرهنگ اساطیری مردم این مرزوبوم، پیوسته در اذهان جاری‌شده و مظهر آزادی و دربند کردن ظلم و بیداد ضحاکی، به دست کاوه آهنگر بوده است، به‌جرات می‌توان گفت کمتر ایرانی است که عظمت قله دماوند، او را شیفته خود نکرده باشد.

از مناطق دیدنی در محدوده دامنه و کوهپایه آن می‌توان به پارک ملی لار، غار اسک واقع در سه کیلومتری خارج از جاده و در مسیر صعود به قله دماوند، آبشار شاهان‌دشت و قلعه ملک بهمن، غار گل زرد (یک کیلومتر مانده به پلور)، آب گرم لاریجان و دشت ورارو اشاره کرد.