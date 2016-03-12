به گزارش خبرنگار مهر، ساسان فاطمی پژوهشگر و عضو اسبق هیات مدیره خانه موسیقی با انتشار نامه ای درباره اتفاقات پیش آمده خانه موسیقی، پیام نوروزی حسین علیزاده و باز پس‌گیری شکایت این نهاد از وی و همچنین حاشیه های دیگر این مجموعه توضیحاتی را ارائه داد.

در نامه ساسان فاطمی که به صورت اختصاصی در اختیار گروه هنر خبرگزاری مهر آمده است:

«اکنون که خانه موسیقی اقدام به پس گرفتن شکایت از اینجانب کرده است، بر خود واجب می‌دانم که مراتب قدردانی و سپاس خود را از همه‌ هنرمندان و موسیقیدانان ارجمندی که با همبستگی مثال‌ زدنی به حمایت از اینجانب پرداختند اعلام کنم. حمایت نزدیک به ۷۰۰ موسیقیدان که در زمان کوتاهی بیانیه محکوم کردن این شکایت را امضا کردند، چنانکه بسیاری به آن اشاره کرده‌اند، در تاریخ موسیقی امروز ما بی سابقه بود. بی گمان، همان طور که هنرمند عزیز آقای حسین علیزاده در بیانیه اخیرشان عنوان کرده اند، ارزش این حمایت در نقشی که همچون نشانه همبستگی ایفا کرد بود نه در توجهش به یک شخص خاص.

این را نیز بر خود واجب می‌دانم که برخی سوءتفاهم‌های به وجود آمده در این فرآیند شکایت و پس‌گیری شکایت را در اینجا برطرف و برخی مسائل مبهم را روشن کنم. باید متذکر شوم که اگر بنده راضی شدم تا در جلسه ۱۲ اسفند که منتهی به پس‌گیری شکایت شد حاضر شوم، پیش از هر چیز به انگیزه رفع شبهاتی بود که برخی گفته های مطرح شده از جانب بنده برای دوستان و استادانی از شورای عالی ــ به‌ ویژه استاد عزیز و ارجمندی چون آقای پورتراب ــ که به هیچ رو قصد آزردن آنها را نداشته ام به وجود آورده بود؛ شبهاتی از این دست که گویی بنده تهمت های سوء استفاده مالی به ایشان زده ام. این در حالی است که اینجانب، حتی در خصوص هیئت مدیره خانه موسیقی و به طور کلی تیم اجرایی خانه نیز وارد مسائل مالی و طرح آنها نشده بودم (حتی وارد مسئله تعاونی مسکن که پرونده قضایی آن مستقلاً در جریان رسیدگی است و تعیین تکلیف آن بی‌ نیاز از ورود بنده به مسئله است)، چه رسد به شورای عالی و دوستان دیگر که مسئولیت اجرایی حساسی در خانه ندارند. بدیهی است که موضع اینجانب به هیچ رو به معنی وجود یا عدم وجود مشکل مالی در خانه موسیقی نیست و کاملاً مستقل از این هر دو حالت است. ورود به این نوع مسائل نیازمند مستنداتی است که بنده شخصاً در اختیار نداشته ‌ام.

انگیزه تحرکات اینجانب در کشمکش های اخیر ــ چه به عنوان شخصی حقیقی و چه به عنوان یکی از نمایندگان گروهی از منتقدین برای گفتگو با مسئولین محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ــ به ایرادات مربوط به اجرای اساسنامه برمی‌گردد که در نامه پنج بندی گروهی از اعضای منتقد خانه موسیقی به هیئت نظارت بر مؤسسات فرهنگی‌ ـ هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مواردی که منتقدین آنها را تخطی از اساسنامه می‌دانند و تقاضای بررسی آنها را دارند مطرح شده و بنده و دو دوست دیگر، از سوی منتقدین، مسئول پیگیری آنها شده بودیم. خوشبختانه در صورتجلسه مورخ ۱۲ اسفندماه خانه موسیقی با موضوع پس گرفتن شکایت از اینجانب، این مسئله مطرح شد و اعضای هیئت مدیره خانه و دیگر حاضرین در جلسه این مسئله را که بنده چنین ایراداتی داشته ام تأیید کرده با پذیرش اینکه می بایست این ایرادات بررسی و حل و فصل شود به مشروعیتِ طرح و پیگیری آنها رأی دادند.

لازم به ذکر است که اتفاقاً پیگیری های ما در ۲۵ بهمن ماه، در جلسه ای در دفتر معاونت محترم هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نتیجه داده بود و نهایتاً قرار بر این شده بود که یک هیئت ناظر مرضی الطرفین برای نظارت بر انتخاباتِ پیشِ روی خانه موسیقی از سوی وزارتخانه تعیین شود. هرچند، با کمال تأسف، درست دو روز پس از این جلسه شکایت خانه موسیقی از اینجانب به بنده اعلام شد و روند پیگیری نتایج جلسه ۲۵ بهمن را به تأخیر انداخت، اما باز خوشبختانه در صورتجلسه ۱۲ اسفند همه حاضرین به تشکیل یک هیئت ناظر بر انتخابات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رأی دادند.

به این ترتیب، صورتجلسه ۱۲ اسفندماه خانه موسیقی که بند نهایی آن پس گیری شکایت خانه از اینجانب بود درواقع، از هر نظر، بازگشت به شرایط ۲۵ بهمن ماه را ممکن کرد. اکنون آنچه بیش از همه ضرورت دارد این است که مسئولین محترم وزارت ارشاد، مطابق با توافق ۲۵ بهمن و پشت‌گرم به پذیرش خانه موسیقی در ۱۲ اسفند، به تشکیل هیئت ناظر مرضی الطرفینی که امید می‌رود انتخابات خانه را جهت آمادگی بیشتر برای فراهم آوردن شرایط مناسب به تأخیر اندازد اقدام کند.

از گفته های هنرمند ارجمند و عزیز آقای حسین علیزاده وام می‌گیرم و من نیز به نوبه خود تأکید می‌کنم که جنگ و دشمنی در میان نیست. آن که هر کدام از طرفین در صف مقابل می‌بیند نه دشمن، بلکه دوست و هم صنفی است که تفکر و منشی متفاوت دارد. راه حل اختلافات شکایت قضایی نیست و امیدوارم خانه موسیقی، همان طور که منتقدین تمایلی به برگزیدن چنین راهی نداشته اند، از طرح شکایت علیه هر فرد دیگری که در اتفاقات اخیر داخل شده است صرف نظر کند.

یک بار دیگر از همه هنرمندانی که بی دریغ از اینجانب، و درواقع از کیان جامعه موسیقی، حمایت کردند سپاسگزاری می‌کنم. همچنین سپاسگزار استادان و بزرگوارانی هستم که در تشکیل جلسه ۱۲ اسفند فعالانه کوشیدند و به عنوان میانجی، چه به دعوت خانه موسیقی چه به خواهش خود من (مثل دوست عزیزم آقای سیدمحمد موسوی)، با صبر، متانت و بزرگ منشی از اینجانب حمایت کردند/ ساسان فاطمی»