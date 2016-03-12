به گزارش خبرنگار مهر، رفتاری که مهدی رحمتی از خود نشان می دهد در بسیاری موارد نشان دهنده تصمیم صحیح کی‌روش در مورد کنار گذاشتن او از تیم ملی ایران است. در واقع این روزها هر قدم که رحمتی برمی‌دارد او را بیشتر به خارج از تیم ملی سوق می‌دهد و فشار را از روی سرمربی تیم ملی ایران برمی‌دارد.

بی‌گمان نظم مهمترین ستاره یک تیم است کما اینکه آلمان با همین نظم هفت گل به برزیل در خانه این تیم می‌زند و آرژانتین را هم از سر راه برمی‌دارد و جام را باز هم بالا می‌برد چون نظم دارد.

اشتباه اول رحمتی

رحمتی بی دلیل، بی‌ربط، بی‌مفهوم، بی‌توجیه و بی‌ادله به سمت بازیکن حریف می‌رود و او را به عقب پرتاب می‌کند. ضربه او البته قدرت زیادی ندارد اما بازیکن حریف همان بلایی را به سر رحمتی آورد که رحمتی بر سر نصرتی آورد.

او هم خودش را بیش از اندازه پرتاب کرد اما نتیجه چه بود؟ محرومیت از مهمترین دیدار استقلال مقابل استقلال خوزستان که نه تنها می‌تواند قهرمان را مشخص کند، بلکه شکست در این بازی حتی می‌تواند سهمیه گرفتن استقلال را هم با مشکل مواجه کند.

تصور کنید این نوع رفتار در تیم ملی اجرا شود و در مقدماتی جام جهانی به این سادگی تیم دچار بحران شود و نیروی فنی ارزشمند خود را از دست بدهد. آن روز چه کسی می‌خواهد پاسخ ماجراجویی‌های رحمتی را بدهد؟

اشتباه دوم رحمتی

او در رختکن به روزبه چشمی مصدوم در قلمرو مربی این تیم فریاد زد: «چه کسی به شما اجازه داد به برنامه ۹۰ بروی!؟ » البته در استقلال و مکتب این تیم بزرگ ترها حق دارند به جوان‌ترها گوشزد داشته باشند و آنها را راهنمایی کنند اما آیا این یک گوشزد فنی است؟ پاسخ منفی است، رحمتی اسیر خرافات شده و از بازیکن جوان هم می‌خواهد به این موضوع که «هرکس به برنامه ۹۰ می رود مصدوم می شود و یا نتیجه نمی گیرد» اهمیت بدهد.

نکته اما اینجاست که رحمتی خودش چند هفته قبل مهمان ۹۰ بود! به نظر می‌رسد رحمتی حتما می‌خواهد تعیین کننده باشد و مثل یک مربی رفتار کند و این اگرچه شاید برای مظلومی قابل تحمل باشد اما برای کی‌روش هرگز چنین نیست. او به بازیکن اجازه نمی‌دهد، بازیکن نباشد و چیز دیگری باشد.

بخش سوم اشتباهات رحمتی

اجرا و اکران رفتاری که کی روش پیشگو را مجبور کرد حتی عذرخواهی رحمتی را هم نپذیرد این بود: او پس از دریافت شائبه دار کارت زرد در زمانی که موضوع اصلا به او مربوط نبود، نه تنها عذرخواهی نکرد، نه تنها به اشتباهش اعتراف نکرد، نه تنها شگفت زده نشد، بلکه پس از بازی با موجودی واهی و غول چراغ جادو را تهدید کرد به آینده!

این حرف به جنگ با خرزوخان شبیه بود، موجودی خیالی که وسط معرکه رحمتی نبود و نیست. یکی در آن باشگاه انگار نیست که از رحمتی بپرسد کارت گرفتن شما چه ارتباطی با کسی به جز خودت داشت که این داستان را به آینده موکول می کنی.

در واقع مهدی رحمتی باید پاسخگوی حرکت خودش باشد که خودش را در معرض محرومیت قرار داد اما «خرزوخان» را محاکمه می‌کند!