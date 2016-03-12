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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۰۵

توسط جمعیت هلال احمر صورت گرفت:

برگزاری کلاس آموزشی مقابله با حوادث چهارشنبه آخر سال در اسکو

برگزاری کلاس آموزشی مقابله با حوادث چهارشنبه آخر سال در اسکو

اسکو - کلاس آموزشی مقابله با حوادث آتش سوزی چهارشنبه آخر سال توسط جمعیت هلال احمر در اسکو برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای   حفظ آمادگی و آموزش  غنچه های هلال  برای  حوادث  احتمالی چهارشنبه سوری با هماهنگی جمعیت هلال احمر شهرستان اسکو و اداره آتش نشانی این شهرستان، کلاس آموزش و آمادگی در مقابل آتش سوزی و نحوه امداد رسانی توسط غنچه های هلال پیش از ظهر شنبه برای نمایندگان  آنها  برگزار شد و کودکان از نزدیک با نحوه اطفاء حریق آشنا شدند.

علاوه بر این اعضای کانون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی و اعضای سازمان جوانان  جمعیت هلال احمر اسکو در محوطه دانشگاه آزاد و نیز ورودی شهر ایلخچی اقدام به جمع آوری  زباله های رها شده در طبیعت برای استقبال از فصل بهار و مسافران نوروزی کردند.

گفتنی است شهر ایلخچی یکی از شهرهای  پر تردد شهرستان اسکو آذربایجان شرقی در فصول مختلف سال است و پذیرای هزاران مسافر از نقاط مختلف کشور می شود.

کد مطلب 3578559

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