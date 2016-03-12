برگزاری کلاس آموزشی مقابله با حوادث چهارشنبه آخر سال در اسکو

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای حفظ آمادگی و آموزش غنچه های هلال برای حوادث احتمالی چهارشنبه سوری با هماهنگی جمعیت هلال احمر شهرستان اسکو و اداره آتش نشانی این شهرستان، کلاس آموزش و آمادگی در مقابل آتش سوزی و نحوه امداد رسانی توسط غنچه های هلال پیش از ظهر شنبه برای نمایندگان آنها برگزار شد و کودکان از نزدیک با نحوه اطفاء حریق آشنا شدند.

علاوه بر این اعضای کانون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی و اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر اسکو در محوطه دانشگاه آزاد و نیز ورودی شهر ایلخچی اقدام به جمع آوری زباله های رها شده در طبیعت برای استقبال از فصل بهار و مسافران نوروزی کردند.

گفتنی است شهر ایلخچی یکی از شهرهای پر تردد شهرستان اسکو آذربایجان شرقی در فصول مختلف سال است و پذیرای هزاران مسافر از نقاط مختلف کشور می شود.