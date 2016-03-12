به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هنری کویل تایید کرده که هنر برای هنر شعارش نیست و در یک تایید تابوشکنانه گفته پول درآوردن برایش خیلی اهمیت دارد.

این بازیگر ۳۲ ساله بریتانیایی که در جرسی به دنیا آمده و «سوپرمن» جدید کمپانی برادران وانر است در یک مصاحبه صادقانه نظراتش را ابراز کرده است.

او گفته: من باید کمی محتاطانه حرف بزنم چون مکن است برخی از افراد جامعه بازیگران یا افراد خارج از این جامعه، از این حرف چندان خوششان نیاید اما من فقط بازیگری را برای این که یک کار هنری کرده باشم، انجام نمی‌دهم.

او افزود: پول درآوردن فوق‌العاده است و چیزی است که در خیالم به آن فکر می‌کنم و هر چند ممکن است باز هم موجب اخم دیگران شوم اما پول خیلی مهم است.

او در ادامه مصاحبه‌اش گفت: باید از زندگی لذت ببری! منظورم این است که باید زندگی در دستت باشد. من وقتی پول درمی‌آورم آن را صرف چیزهای خوبی می‌کنم. ممکن است بخشی از آن در تعطیلات برای خودم و دوستانم اسراف شود یا فقط برویم جایی را ببینم یا خرید کنیم و بگوییم آره، اینو واسه خونه می‌خوام و بعد بخریمش.

او در عین حال تاکید کرده که همه پولش را صرف چک کشیدن و خرید برای خودش نمی‌کند و گفته است: برای دوستانم پول خرج می‌کنم، دیگران را به شام دعوت می‌کنم، جاهای دوست داشتنی می روم و مثل مردم دیگر از این کارها لذت می‌برم.

او گفته است: شاید مردم این را بخوانند و خیلی خوششان نیاید، اما سفرهای عالی با امکانات درجه یک عالی است. مثلا سفر به نیوزیلند با بخش ارزان هواپیما خوش نمی‌گذرد، مخصوصا اگر قدت بلند باشد اما در قسمت درجه یک عالی است.

کویل که در فیلم «استار داست» و فیلم «هرچه نتیجه داشته باشد» وودی آلن در سال ۲۰۰۹ بازی کرد، بعد به فیلم فانتزی «نامیراها» هم پیوست. او سپس در نقش سوپرمن در فیلم «مردی از آهن» زک اسنایدر در سال ۲۰۱۳ بازی کرد. ادامه این فیلم با عنوان «بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت» ۲۵ مارس راهی پرده‌های‌ سینماها می‌شود.