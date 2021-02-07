هنری کویل در «شزم» سوپرمن نشد/ یک ابرقهرمان بی سر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، برخلاف انتشار گزارش‌های متعدد درباره اینکه قرار است از این پس فقط هنری کویل در نقش سوپرمن ظاهر شود، اما این بازیگر در فیلم بعدی «شزم» در نقش سوپرمن بازی نکرده است.

در حالی که قرار بود هنری کویل در فیلم «شزم: خشم خدایان» در نقش سوپرمن جلوی دوربین برود، این اتفاق در عمل نیفتاد.

کویل قرار بود در ادامه «شزم» حضور کوتاهی داشته باشد اما به دلیل برنامه‌های فشرده‌اش موفق به بازی در فیلم نشد و به همین دلیل تنها بدن سوپرمن در این فیلم نمایش داده شد و چهره و سر این ابرقهرمان نادیده ماند.

در فیلم اول «شزم» آشر انجل در نقش نوجوانی ظاهر شد که با به زبان آوردن کلمه «شزم!» به یک ابرقهرمان بدل می‌شد. این فیلم نزدیک به ۳۶۶ میلیون دلار فروش کرد و به یکی از فیلم‌های جهان داستانی سینمایی دی‌سی بدل شد. این داستان در دنیایی بنا شده که «مرد آهنی» به آن شکل داد.

در فیلم جدید «شزم» در نهایت رایان هندلی بدل کار، نقش سوپرمن را در سکانس پایانی فیلم بازی کرده و چهره او اصلاً نشان داده نشده و از گردن به پایین وی دیده می‌شود. در این سکانس سوپرمن به مدرسه می‌رود تا به افرادی که زندگی را برای بهترین دوست بیلی سخت کرده‌اند، نشان دهد از وی حمایت می‌کند.

دیوید اف. سندبرگ کارگردان این فیلم به تازگی در توییتر افشا کرد که کویل در اواسط فیلمبرداری «شزم» قرار بود به فیلم ملحق شود اما این اتفاق رخ نداد.

در ماه می ۲۰۲۰ گفته شد در پروژه‌های بعدی دی‌سی و برادران وارنر به جز «لیگ عدالت زک اسنایدر» هنری کویل در نقش سوپرمن ظاهر خواهد شد.