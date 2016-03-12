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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۱۰

از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا کنون انجام شد؛

۱۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی در البرز

۱۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی در البرز

کرج - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: از ابتدای فعالیت دولت یازدهم بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی در صنایع استان البرز انجام شده است.

ایرج موفق در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: به دنبال این هستیم که با همکاری بانک ها و ادارات دولتی استان موانع پیش روی صنعتگران را از میان برداریم.

وی با اشاره به پیگیری های استانداری البرز و همکاری مدیران بانک ها و مدیران کل استان گفت: توانسته ایم بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی را مرتفع کنیم تا شرایط صدور جواز برخی واحدهای صنعتی تسهیل شود همین موضوع باعث تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این استان شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به تصمیم گیری های به وجود آمده در کارگروه صادرات غیر نفتی استان افزود: ایجاد پایانه صادراتی و سایت نمایشگاه بین المللی از جمله اقداماتی است که این سازمان در دستور کار خود دارد.

موفق در پایان با اشاره به تلاش های انجام شده برای توسعه زیر ساخت های ایجاد شهرک های صنعتی جدید افزود: با هماهنگی های به عمل آمده با استانداری و سایر بخش ها درصدد توسعه شهر ک های صنعتی و بهبود بهره وری واحد ها مستقر در آن هستیم.

کد مطلب 3578724

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