بخت کدام تیم برای قهرمانی در پانزدهمین دوره لیگ برتر بیشتر است؟

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: معادلات قهرمانی این فصل لیگ برتر بسیار پیچیده شده است، روی کاغذ تیم های زیادی وجود دارند که می توانند قهرمان لیگ برتر شوند. با این حال معمولا آخرین روزهای لیگ امتیاز گیری بسیار سخت تر از روز های دیگر می شود.

درست همینجاست که باید بازی های تیم ها را تا پایان فصل در نظر گرفت. دیدارهای مستقیم و دیدار با رقبای بالای جدولی و تیم هایی که در حال سقوط هستند بسیار با اهمیت است و در محاسبات باید لحاظ شوند.

اگر چهار تیم بالای جدول را به عنوان تیم هایی که احتمال بیشتری برای قهرمانی دارند در نظر بگیریم، دیدار های باقی مانده آنها بسیار مهم می شود. در این مقابل سعی داریم بازی های باقی مانده استقلال تهران، استقلال خوزستان، پرسپولیس تهران و البته ذوب آهن اصفهان را بررسی کنیم.

استقلال خوزستان

* استقلال خوزستان – استقلال تهران

* استقلال اهواز - استقلال خوزستان

* استقلال خوزستان - نفت

* گسترش فولاد - استقلال خوزستان

* استقلال خوزستان - راه آهن

* پدیده - استقلال خوزستان

* استقلال خوزستان - ذوب آهن

استقلال تهران

* استقلال تهران - استقلال خوزستان

* استقلال تهران - سپاهان

* استقلال تهران - پرسپولیس

* استقلال تهران - فولاد

* سایپا - استقلال تهران

* استقلال تهران - تراکتور

* صبا - استقلال تهران

پرسپولیس

*پرسپولیس - سیاه جامگان

* ملوان - پرسپولیس

* پرسپولیس – استقلال تهران

* استقلال اهواز - پرسپولیس

* پرسپولیس - نفت

* گسترش فولاد - پرسپولیس

* پرسپولیس – راه آهن

ذوب آهن

* ذوب آهن - سایپا

* گسترش فولاد - ذوب آهن

* ذوب آهن - تراکتور

* راه آهن - ذوب آهن

* ذوب آهن - صبا

* پدیده - ذوب آهن

* ذوب آهن – سیله جامگان

* استقلال خوزستان - ذوب آهن

به نظر می رسد با این برنامه باقی مانده دیدارهای استقلال تهران سخت تر از دیگر رقبا باشد با این توضیح که استقلال سرنوشتش دست خودش است. از سوی دیگر استقلال خوزستان هم با توجه به برنامه و بازی هایش در اهواز فرصت بزرگی دارد برای آنکه قهرمان لیگ برتر شود و نهایتا پرسپولیس که به نظر می رسد نسبت به استقلال خوزستان و استقلال تهران بتواند بیشتر از بازی های باقی مانده امتیاز بگیرد.

هر چه هست باید صبر کرد و دید در این تورنمنت نفس گیر که دوباره از دوازده فروردین استارت می خودرد کدام تیم توان تحمل فشار بیشتری را دارد.